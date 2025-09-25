Anexe Gazy má být řešením? Vždyť to povede k migraci a radikalizaci.
Frustrovaní lidé vyhnaní z domovů jsou snadnou kořistí převaděčů, gangů a teroristů. A to právě teď reálně probíhá. Naprosto oprávněný boj s terorismem byl Izraelským premiérem zneužit ke splnění dlouhodobého úsilí anektovat území Gazy a vyhnat stovky tisíců lidí.
Už to není jen nelegální budování Izraelských osad na území Gazy, které jsou vládou premiéra Benjamina Natanjahua desítky let podporované. Útok teroristů dal na jedné straně zelenou k legitimnímu vojenské zásahu, ale na druhé se stal záminkou pro anexi území a vyhnání Gazanů.
Nechci další migrační vlnu do Evropy a nechci další radikalizaci
Mě, jako Evropana, zajímá hlavně to, že celá ta věc povede k další migrační krizi a radikalizaci. Civilisté, kteří doposud neměli s Hamásem nic společného, se stanou obětí převaděčů, gangů a islámských radikálů. Připomínám, že převážná část obyvatel Gazy je tvořena mladými lidmi, kteří si teprve tvoří své světonázory a jsou v mnoha ohledech knihou, která se ještě píše. To, co z nich vyroste, je ve značné míře v naši a izraelských rukou.
Na druhé straně je i radikalizace samotných Židů, ale i evropských levičáků/pravičáků/střeďáků atd. Typicky pravicový fašismus, moderně „národní konzervatismus“, povede k převážně levicové antifašistické akci. Radikálům to vyhovuje, protože mohou posouvat hranice možného, rušit tabu a legitimizovat omezování svobody projevu a naše práva. Mohou zavírat opozici, omezovat novináře či zakazovat shromažďování lidí.
→ Plán premiéra Izraele Netanjahua k anexi Gazy a vyhnání obyvatel
→ Netanjahu aktuálně vládne s podporou radikální pravice
→ Netanjahu umožnil přes izraelské území proudění katarských peněz určených pro Gazu, tj. pro vládnoucí Hamás šlo o stamiliony v hotovosti.
→ Teroristé Hamásu radikalizují a používají děti
→ Podle palestinských údajů z konce roku 2024 bylo v Gaze 47 % obyvatel mladších 18ti let
