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AI uteklo adminům a změnilo pohlaví

Baví mě ty pokusy adminů s AI. Zřejmě vůbec nedělají žádnou kontrolu, protože ta poslední AI Jiří Vacek „IT specialista“ náhle změnit svůj rod a tematicky se přiblížil k AI-lici Králové.

Kdo by si pomyslel, že největší slabinou AI tvorby budou lenivý promptaři, kteří si „svou práci“ po sobě ani nezkontrolují (ano, provokuji hady bosou nohou). Ono totiž práce s AI není žádný hračka. Všichni si myslí, že to za ně udělá všechno, někdy tím nahrazují i myšlení.

AI je jen nástroj, který je tak dobrý jako jeho uživatel. Když ho nebudete kontrolovat a nepřevezmete za něj odpovědnost, tak to podle toho bude vypadat.

Jako přiznám se vám, že mi protekční AI blogeři tak trochu vadí. Není to konkurence, je to čistý monopol někoho, kdo drží všechny karty. Naštěstí ještě není tak dobrý, ale publikum si umí získat. Na můj vkus je poměrně primitivní a příběh plochý.

Osobně, kdybych dělal AI tvorbu, tak by si nehrál na blogera, ale spíše přijal tu identitu jako vnějšího pozorovatele, který ty vztahy moc nechápe. Nebo jako někoho, kdo komentuje lidstvo.

Také mě zaráží, jakým směrem iDNES své AI využívá – evidentně příliš nemá vliv na diskuse, protože tam občas zůstávají vyloženě vulgarismu typu „mam*d“ nebo znaky pro klitoris. Přitom AI nástroj by to řešil velmi efektivně.

AI utržené ze řetězu, zdroj blogy iDNES

Autor: Ondřej Flégl | pondělí 17.8.2026 10:11 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

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Ondřej Flégl

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  • Průměrná čtenost 1374x
Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

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