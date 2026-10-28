9 mandátů a může být nová vláda
A hned mě napadají i jména: Robert Plaga, Adam Vojtěch, Taťána Malá a Miroslav Krejčí... To jsou možné čtyři mandáty pro opozici. Stačí jich sehnat celkem devět a máme novou vládu a konec absurdistánu, agrese a nenávisti.
Samozřejmě, není to tak jednoduché. Přestup devíti poslanců není jako změna mobilního operátora. Jenže proč by měl být poslanec navždy rukojmím koalice, jejíž směřování se mu přestalo líbit? Poslanecký slib přece neskládal Andreji Babišovi, Petru Macinkovi ani Tomiu Okamurovi. Skládal ho České republice.
Stačí tak málo. Současná koalice disponuje 108 mandáty, opozice 92. Pokud by devět poslanců přešlo na druhou stranu, poměr sil by se obrátil na 99 ku 101. Neznamenalo by to automaticky novou vládu, ale potenciál tu je, ale každopádně by Babišova většina byla minulostí.
Představme si, že by se těch devět lidí rozhodlo říct dost. Dost nekonečným kulturním válkám, dost hledání nepřátel, dost politice, v níž se místo řešení problémů soutěží o největší skandál týdne.
Nemuseli by se stát liberály, vstupovat do ODS ani objímat s Piráty či STANem. Stačilo by uznat, že nesouhlas s vlastní koalicí není zrada. Naopak, někdy může být projevem politické odpovědnosti.
A opozice? Ta by konečně dostala příležitost ukázat, že ji spojuje něco víc než odpor k Andreji Babišovi. Protože získat devět poslanců je jedna věc. Domluvit se na vládě, která bude skutečně fungovat, je věc druhá.
Možná je to naivní představa. Ale připadá mi pořád realističtější než čekat, až se současná vládní koalice sama od sebe rozhodne přestat vyrábět problémy, proti kterým pak bude hrdinně bojovat.
Devět mandátů. Devět zodpověných lidí, kteří by mohli změnit směr české politiky. Otázkou není jen to, zda se najdou, otázka je, zda budou ochotni vystoupit z řady a splnit poslancký slib a řídit se svým svědomím.
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