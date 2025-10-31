1h Duel o Kirka: Kamil Fila to natřel Danu Vávrovi, který obhajoval cenzuru a teokracii
Duel byl fakt dlouhý, témař 5 hodin, tak vypíchnu témata, které mi přijdou s ohledem na moje obvyklé náměty blogu zajímavé. Jsou to tradičně politika, lidská práva a liberalismus vs autoritářství. Kvůli rozsahu navíc rozbor rozdělím na více dílů. Tohle je první hodina duelu.
Ačkoliv jsem k pořadům V.O.X. TV skeptický, pro jejich poměrně častou mediální obsazenost Turky a Vávry, musím uznat, že se pan moderátor Kubelík vskutku obstál v tom být nestraný, měl zajímavé a kritické postřehy, a pravidelně vracel diskutující k tématu (převážně Vávru).
Cenzura a vyhazovy za názor v USA
→ 16. minuta - Pan Fila vytahuje téma cenzury v USA za Trumpa a nedovolené vstupy do Států za memi a komentáře na síti.
- Vávra oponuje, že to bylo za demokrata Billa Clintona také, protože Vávru prý pustili do země jen na týden protože neměl „business card“.
- Moderátor V.O.X. TV pan Kubelík (mimochodem konzervativec) správně napomíná Vávru, že je to něco jiného.
- Vávra si po kratší rozpravě stěžuje na dvojí metr a odvádí téma na Británii a vymýšlí si, že občané byli vyhozeni ze Států kvůli podpoře Hamásu, což je v rozporu s realitou.
Teokracie a křesťanská „šária“
→ 23. minuta → Téma „Kirk chtěl teokracii a zákony podléhající Bibli“.
- Pan Fila říká, že to není vzájmu svobody všech, je to proti Ústavě a právům, a fakticky náboženská diktatura.
- Vávra oponuje, že to věřící myslí vážně, je to jejich přirozenost – Vávra zde několik minut obhajuje náboženskou diktaturu, kvůli její náboženské upřímnosti. Také pak mění téma na interrupce (přerušení těhotenství).
→ 27. minuta - moderátor přerušil Vávru a říká, že i Otcové zakladatelé, chtěli sekulární stát. Vávra to zpochybňuje s tím, že na bankovkách stojí „v Boha věříme“ a že práva jsou daná od Boha, a mění téma na hate speech, Obamu a Bidena. .
Téma ideologií a podstaty fašismu
→ 31:30. minuta - Řeší se klerofašismus a fašismus – do jaké míry jim byl Kirk.
- Fila vysvětluje původ myšlenek (klero)fašismu, že jde prakticky o konzervativní myšlenky o nerovnosti mezi lidmi ve společnosti dohnané do extrémů. Tady bych rád vypíchnul, že Fila přiznává, že se konzervativci mohou cítit ve společnosti ostrakizováni pro své předsudky a zastaralé myšlenky, které jsou v rozporu s vědou a společností, která předsudky odmítla.
- Vávra to nezpochybňuje a v reakci na ale oponuje, že liberálové a demoratičtí prezidenti mohou za nízkou porodnost, a že konzevativní hodnoty stojící na vysokém počtu dětí proto nejsou zastaralé a naopak to mají všechno zachránit. Následně na to pak odbíhá k tématu migrace, k Muskovi a útočí na humanitní obory na školách.
* Moje poznámka: Tu představu, že liberálové mohou za nízkou porodnost přitom vyvrací desítky let vlád konzervativců Putina v Rusku, Orbána v Maďarsku či Kaczyńskieho v Polsku, ani konzervativní a křesťanské Slovensko si nevede lépe a to má několik let zákaz manžeství stejnopohlavních párů apod. Mimochodem, Vávra má dle mích informací tři děti, což je počet, který odpovídá průměrným liberálím rodinám v Izraely – snad jedinému vyspělému státu, který ten problém nemá. Ortodoxní židé mají v průměru pět šest dětí, odmítají vojnu a sekulární vzdělání, jsou často nezaměstnaní, každopádně ale to je jiné téma. Tolik k těm spasitelským hodnotám.
→ 48. minuta - Moderátor Kubelík vrací Vávru zpět k tématu fašismu a zda Trumpova administrativa k tomu netíhne. Vávra otvírá téma tzv. cancel culture a vyhazování lidí na školách, a opět se vrací ke kritice Británie. Mimochodem, britský zákon proti hate speech, který tak moc Vávra kritizuje na sítích, je z pera konzervativní vlády Margaret Thatcher – o tom jsem psal zde.
Vávrův příklad cancel culture na britské škole je také zajímavý v tom, že Vávra uvádí, že postiženému byla přiznáno odškodné. Tak nějak netuším, na co si stěžuje... a hlavně proč není ochotný přiznat, že Trump zašel mnohem dál a na hlavně na státní úrovni!
→ 50. minuta – Vávra obhajuje Trumpův režim s tím, že fašismem je přerušení přednášek konzervativců dýmovnicemi, a že fašisty jsou v USA antifašisté. Dále pak obhajoval Trumpa za to, že Antifu označil za teroristickou organizaci a postavil ji mimo zákon. Antifu dále přirovnal k Al-Káidě.
→ 52:50 minuta – moderátor Kubelík přerušuje Vávru a upozorňuje, že nic z toho nevylučuje, že Trumpova administrativa splňuje definici fašismu.
* Poznámka: Odborníci odmítají označení Antifi za jednotnou organizaci, ale spíše ji označují za jednotlivce a skupiny, které spojuje myšlenková idea odmítání fašismu a diktatur, vč. tzv. rudého fašismu (komunismu).
- Vávra odmítá odpovědět přímo a vypráví, že zná ústavního právníka, který tvrdí, že USA má systém protivah, které tomu brání. Přiznává, že Trump často naráží na rozhodnutí soudů.
- Fila připomíná, že Trump se řídí teokratickým Projektem 2025, který chce systém protivah odstranit.
- Vávra vytáhl Sorose...
Celý duel má ještě dohru na sociální síti
Posuďte samy, kdo měl pravdu a kdo diskusy vyhrál. Kdo obhajoval svobodu projevu a kdo zas cenzuru a diktátorské praktiky.
Ondřej Flégl
