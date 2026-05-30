Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hanba za 5 milionů

Pět milionů korun je z hlediska státního rozpočtu kapka v moři, ale dá se za to udělat hodně ostudy...

Asi je zbytečné představovat jedno z největších mocenských a duchovních středisek Velkomoravské říše, hradiště v Mikulčicích. Obrovské naleziště s velmožskými paláci, dvanácti kostely, třemi mosty a pohřebištěm čítajícím přes 2 500 hrobů. Všechno je odkryto díky mnohaletým „zemním“ pracím archeologů. Úžasné, ale přece „jenom“ hodně placaté.

A pak přejdete pár kilometrů dál za řeku Moravu a z polí na vás vyskočí drobná stavba. Na slovenském území se nachází něco neuvěřitelného – jediný zachovalý kostelík z doby Velké Moravy. Předrománská stavba z 9. století je nejstarším kostelíkem ve střední Evropě. Je tedy logické, že si zaslouží nejen úctu, ale i dokonalou péči. A snad i zápis do dědictví UNESCO.

Je tedy poněkud podivné, že až v roce 1995 byla tato sakrální stavba prohlášena za slovenskou národní památku. V souvislosti s tím se však dalo předpokládat, že se dostane mezi dotační tituly a bude moci být odborně restaurována. Na peníze se sice čekalo dlouhých 24 let, ale když už zde kostelík vydržel více než 1 000 roků, tak to nic neznamená.

A tak se spojila obec Kopčany se slovenským ministerstvem kultury, úředníci dali dohromady 189 580 EUR a v roce 2019 se začalo s rekonstrukcí. Už od začátku byl podezřelý dotační titul s názvem „Obnov si svoj dom“. Bohužel se přesně promítl do způsobu, jakým se k opravě národní památky přistoupilo. Ono to totiž dnes vypadá, že se na místo dostavila místní zednická parta a začala „opravovat“ jak jsou zvyklí.

Nejdříve vyměnili střešní krytinu a nezapomněli přidat podokapní mřížky proti ptákům, což je výmysl moderní doby. Pak celý kostelík omítli, tedy spíše oplácali, snad aby to vypadalo historicky. Římsa na fasádě pod střechou je ovšem provedena pečlivě jako na rodinném domku. Původní velkomoravské runy, které se nacházely na kamenném zdivu, fasádníkům, jak se říká, žíly netrhaly a prostě je také nahodili. No a samozřejmě, každý správný dům musí mít střešní okap. Přemýšlel jsem, proč je kostelík touto vymožeností opatřen jenom z jedné strany, ale už by to asi bylo přes čáru. Silně pochybuji, že u této „rekonstrukce“ asistovali památkáři – možná tak z nějaké kopčanské krčmy.

Když jsem tak u kostelíku dnes stál, vzpomněl jsem si na památný výrok majora Halušky. V tomto případě by asi poznamenal: „Pekne ste to, chlapci, urobili. Len tie plastové okná tam chýbajú, len tie okná.“

Autor: Petr Omelka | sobota 30.5.2026 11:48 | karma článku: 5,39 | přečteno: 70x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Petr Omelka

"Vy tupci, to není naše hymna!"

Když němečtí fotbalisté před zápasem s Anglií zpívali národní hymnu, neměli ani tušení, jaký text právě nabízí svým divákům nizozemská televize NPO.

2.7.2021 v 18:22 | Karma: 28,03 | Přečteno: 1409x | Diskuse | Ostatní

Petr Omelka

Evropská unie a komunistické praktiky

Většina členských států EU nezažila vládu soudruhů, ale opatření, která chystají, jsou jako přes rudý kopírák.

22.6.2021 v 9:43 | Karma: 36,69 | Přečteno: 1043x | Diskuse | Ostatní

Petr Omelka

Britská monarchie je „fašistický režim“…

... a „britská snění nemají budoucnost". Přestože tato skandální slova zazněla již před 44 lety, zdá se, že znovu ožívají.

10.6.2021 v 11:54 | Karma: 35,83 | Přečteno: 1138x | Diskuse | Ostatní

Petr Omelka

Den, kdy nám bolševik zastavil kolotoč

V tom červnovém večeru 1984 byl Marián Varga posledním, kdo se na něm svezl, potom jej soudruzi už definitivně zastavili.

8.6.2021 v 18:06 | Karma: 34,67 | Přečteno: 3943x | Diskuse | Ostatní

Petr Omelka

Učitele vyhodili z práce za YouTube

Učitel Will Knowland dostal z Eton College vyhazov. Řediteli školy se nelíbilo to, co uvedl na svém YouTube kanálu o ženách.

27.5.2021 v 11:01 | Karma: 32,03 | Přečteno: 1189x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů
24. května 2026

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranili dva parašutisté

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z...
30. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:20

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranili dva parašutisté z výsadkové...

Pod podlahou kostela ve Stěbořicích archeologové objevili vzácný presbytář

Archeologický výzkum kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích (2026)
30. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci interiéru v kostele Narození Panny Marie ve...

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...
28. května 2026  19:15,  aktualizováno  30. 5. 12:55

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty...

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program semifinále, výsledky a jak si vedli Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....
30. května 2026  12:50

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku jde do svého závěru. Šampionát se již překlenul do...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Petr Omelka

  • Počet článků 257
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2295x
Mám rád švýcarské nože a kouzelníky přicházející s jitrem...

omelkapet@seznam.cz

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.