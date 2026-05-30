Hanba za 5 milionů
Asi je zbytečné představovat jedno z největších mocenských a duchovních středisek Velkomoravské říše, hradiště v Mikulčicích. Obrovské naleziště s velmožskými paláci, dvanácti kostely, třemi mosty a pohřebištěm čítajícím přes 2 500 hrobů. Všechno je odkryto díky mnohaletým „zemním“ pracím archeologů. Úžasné, ale přece „jenom“ hodně placaté.
A pak přejdete pár kilometrů dál za řeku Moravu a z polí na vás vyskočí drobná stavba. Na slovenském území se nachází něco neuvěřitelného – jediný zachovalý kostelík z doby Velké Moravy. Předrománská stavba z 9. století je nejstarším kostelíkem ve střední Evropě. Je tedy logické, že si zaslouží nejen úctu, ale i dokonalou péči. A snad i zápis do dědictví UNESCO.
Je tedy poněkud podivné, že až v roce 1995 byla tato sakrální stavba prohlášena za slovenskou národní památku. V souvislosti s tím se však dalo předpokládat, že se dostane mezi dotační tituly a bude moci být odborně restaurována. Na peníze se sice čekalo dlouhých 24 let, ale když už zde kostelík vydržel více než 1 000 roků, tak to nic neznamená.
A tak se spojila obec Kopčany se slovenským ministerstvem kultury, úředníci dali dohromady 189 580 EUR a v roce 2019 se začalo s rekonstrukcí. Už od začátku byl podezřelý dotační titul s názvem „Obnov si svoj dom“. Bohužel se přesně promítl do způsobu, jakým se k opravě národní památky přistoupilo. Ono to totiž dnes vypadá, že se na místo dostavila místní zednická parta a začala „opravovat“ jak jsou zvyklí.
Nejdříve vyměnili střešní krytinu a nezapomněli přidat podokapní mřížky proti ptákům, což je výmysl moderní doby. Pak celý kostelík omítli, tedy spíše oplácali, snad aby to vypadalo historicky. Římsa na fasádě pod střechou je ovšem provedena pečlivě jako na rodinném domku. Původní velkomoravské runy, které se nacházely na kamenném zdivu, fasádníkům, jak se říká, žíly netrhaly a prostě je také nahodili. No a samozřejmě, každý správný dům musí mít střešní okap. Přemýšlel jsem, proč je kostelík touto vymožeností opatřen jenom z jedné strany, ale už by to asi bylo přes čáru. Silně pochybuji, že u této „rekonstrukce“ asistovali památkáři – možná tak z nějaké kopčanské krčmy.
Když jsem tak u kostelíku dnes stál, vzpomněl jsem si na památný výrok majora Halušky. V tomto případě by asi poznamenal: „Pekne ste to, chlapci, urobili. Len tie plastové okná tam chýbajú, len tie okná.“
Petr Omelka
"Vy tupci, to není naše hymna!"
Když němečtí fotbalisté před zápasem s Anglií zpívali národní hymnu, neměli ani tušení, jaký text právě nabízí svým divákům nizozemská televize NPO.
Petr Omelka
Evropská unie a komunistické praktiky
Většina členských států EU nezažila vládu soudruhů, ale opatření, která chystají, jsou jako přes rudý kopírák.
Petr Omelka
Britská monarchie je „fašistický režim“…
... a „britská snění nemají budoucnost". Přestože tato skandální slova zazněla již před 44 lety, zdá se, že znovu ožívají.
Petr Omelka
Den, kdy nám bolševik zastavil kolotoč
V tom červnovém večeru 1984 byl Marián Varga posledním, kdo se na něm svezl, potom jej soudruzi už definitivně zastavili.
Petr Omelka
Učitele vyhodili z práce za YouTube
Učitel Will Knowland dostal z Eton College vyhazov. Řediteli školy se nelíbilo to, co uvedl na svém YouTube kanálu o ženách.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranili dva parašutisté
Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranili dva parašutisté z výsadkové...
Pod podlahou kostela ve Stěbořicích archeologové objevili vzácný presbytář
Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci interiéru v kostele Narození Panny Marie ve...
Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program semifinále, výsledky a jak si vedli Češi?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku jde do svého závěru. Šampionát se již překlenul do...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 257
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2295x
omelkapet@seznam.cz