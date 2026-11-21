Riemannova hypotéza vyřešena
Levent Alpöge je matematik, který pracuje pro Anthropic. V září se pokoušel s Tristanem Buckmasterem vyřešit jiný slavný problém, Navier-Stokesovy rovnice (o proudění kapalin). Tehdy jim prvenství vyfoukla OpenAI s vůbec prvním AI důkazem problému Milénia.
Teď ale přichází jeho comeback. Co je víc než nějaký problém Milénia? Ten jeden problém Milénia. Riemannova hypotéza. A mimochodem Buckmasterem zveřejnil řešení silnějšího výsledku ohledně Navier-Stokesových rovnic (ale to už je jen takový bonus).
Riemannova hypotéza.
Již v roce 1859 formuloval Bernhard Riemann doměnku, která působila pravděpodobně, a která by mu pomohla k lepšímu uchopení prvočísel. Nebyl ale schopný ji dokázat. Od té doby se tahle domněnka dostala na Hilbertův seznam dvaceti tří důležitých matematických problémů z roku 1902, a sto let poté na seznam problémů Milénia. Těch, za jejichž řešení se nabízí cena milionu dolarů. Jedná se nejen o otázku, která matematiky zajímá, ale hlavně na ní kterém visí řada dalších výsledků z teorie čísel.
Samotné znění je trochu složitější na vysvětlení. Tvrdí, že jediné netriviální kořeny Riemanovy funkce mají reálnou hodnotu 1/2. Problém je, že standardní definice Riemannovy funkce 1 + 1/2^s + 1/3^s + ... dává smysl jenom pro s, jehož reálná hodnota je větší než jedna, takže pokud se do toho chce někdo ponořit, tak odkážu na Mathologerovo video
Alpögeho oznámení
Levent Alpöge zveřejnil svoje řešení coby 1.4 gigabajtů kódu.
Alpöge nenašel řešení sám. Coby zaměstnanec Anthropicu má přístup k jejich nejlepším modelům (Claude), a bez limitů běžných uživatelů. Hlavní práce trvala okolo sedmi týdnů, Alpöge si povídal s AI, zadával instrukce na prozkoumání, a podle jeho vlastních slov
Claude a já jsme v průběhu posledních měsíců strávili skvělý čas. Tentokrát mě ale Claude v cílové rovince dalece předběhnul. Ne, Claude v cílové rovince letěl, a tančil, a třpytil se.
Levent Alpöge
Proč tomu věříme
V minulosti trvalo roky, než matematici prostudovali matematické argumenty, a ručně ověřili, že všechno sedí. Věda ale pokročila, a dneska máme k dispozici nástroje, které dokáží matematické důkazy ověřit strojově, automaticky, a spolehlivě. Jedním z nejpopulárnějších takových nástrojů je Lean, Všechno, co matematici musí ověřit je, zda je znění dané hypotézy správně formulované v Leanu. V případě Riemannovy hypotézy jsme ale měli oficiální znění této hypotézy už pár let, takže stačilo doplnit řešení, které Alpöge poskytnul světu. Komunita Leanu si záhy řešení stáhla, a několik lidí nezávisle na sobě spustili Lean-checker. Abychom si byli opravdu jistí, vyzkoušelo se dokonce několik různých implementací, a některé z nich mají samy o sobě matematický důkaz správnosti, takže riziko softwarové chyby je minimální.
Update: Oficiální vyjádření vývojářů Leanu: Jsme si naprosto jistí, že Alpögeho důkaz Riemannovy hypotézy je správně, a gratulujeme mu k tomuto úspěchu.
Alternativní lidské řešení
Ukázalo se, že AI nebyla jediná, kdo na Riemannově hypotéze pracoval. Nezávisle na ní se výsledku (možná) přiblížil lidský matematik Alessandro Masullo. Ten na problému pracoval (bez AI) 12 let, a na základě vyjádření matematických autorit je jeho práce nadějná. Pokud je Masullovo řešení správně, bude se jednat o výsledek o něco silnější než ten, který dokázali Alpöge & Claude. Pro mnohé je Masullovo řešení nadějí pro lidskou matematiku, a tak mu drží palce. Jeho práce ale může obsahovat drobné chybky (a zatím je těžko říct, zda zásadní), a je daleko od preciznosti, kterou by mohl ověřit Lean. Takže jen čas ukáže, zda i toto lidské řešení obstojí, a nebo se zařadí po bok stovek neúspěšných lidských pokusů dokázat nejslavnější matematickou doměnku.
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