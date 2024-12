Ježíšek, Santa a Děda Mráz: Centrální plánovači dětských přání?

Rozhovor s umělou inteligencí o replikantech z Blade Runneru, filmu Ex Machina a robotice

Inteligentní chatbot ChatGPT zná ledacos i to, jak je umělá inteligence zachycena ve filmech žánru sci fi. Fandí replikantům z Blade Runneru, drží palce Avě v Ex Machině a co si myslí o zákonech robotiky?