Fejkový zákaz komunismu

Musím teda uznat, že se politikům podařil velký cirkus, ale přitom se vlastně nezměnilo vůbec nic. Za trestné se bude považovat něco, co už trestné bylo.

Velký politický cirkus s nulovým dopadem



Musím uznat, že se politikům podařilo vytvořit dokonalé divadlo. Titulky novin plné silných slov, emoce na každém kroku, teatrální projevy ve sněmovně a ostré výměny na sociálních sítích. Kdyby se politika hodnotila jako reality show, dostali by jedničku s hvězdičkou. Ale když se odhlédne od kouře a zrcadel, ukáže se, že se vlastně nezměnilo vůbec nic.



Co se vlastně stalo? Politici přijali „zásadní“ změnu zákona, která má nově postihovat podporu hnutí směřujících k potlačení práv a svobod. Jenže – přesně tohle už v trestním zákoníku dávno je. Desítky let. Ustanovení § 405 hovoří jasně: kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, dopouští se trestného činu. Není třeba být právník, aby bylo zřejmé, že pokud by někdo zakládal nebo podporoval například komunistické hnutí, které má totalitní cíle, spadá to pod stejnou kategorii. Zákon neříká, že výjimku mají rudí, hnědí, černí nebo jinak zbarvení extremisté. Zákon říká „jakékoli hnutí“.



Tak co se tedy změnilo? Formálně možná pár slov, symbolické gesto směrem k „vyrovnání se s minulostí“, ale reálně – nic. Pokud někdo včera zakládal totalitní hnutí, porušoval zákon. Pokud to udělá dnes, porušuje ho stejně. Pokud se dříve někdo otevřeně hlásil ke komunistické diktatuře a byl stíhán, nebylo to kvůli barvě vlajky, ale kvůli směřování k potlačení práv a svobod. Politici tedy nepřidali nic nového – jen nafoukli bublinu, kterou prodali jako „zásadní změnu“.



Někteří mohou namítnout, že jde o signál, symbol, gesto. Možná ano. Ale nelze si nevšimnout, že tyto „gesta“ často slouží spíš jako zástěrka pro to, že se řeší vše možné, jen ne skutečné problémy. Třeba stav justice, přetížené soudy, nedůvěra v právní stát. To jsou změny, které by měly reálný dopad. Ale ty nejsou vidět. A tak místo práce na systému se raději dělá show pro voliče.



Zákon je stále stejný. Princip je stále stejný. A realita je stále stejná. Co se tedy změnilo? Jen kulisy.