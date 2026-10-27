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Evropské peníze už nebudou o účtenkách

Olga Nebeská
Co za evropské peníze skutečně vybudujeme? Po roce 2028 už nemá být hlavním měřítkem úspěchu rychlost čerpání, ale konkrétní výsledky. Evropské fondy čeká zásadní proměna, která přinese nový způsob plánování investic.

Až dosud bylo klíčovým tématem evropských fondů, jak jsme úspěšní v čerpání dotačních peněz. Kolik už jsme jich využili, kolik zbývá a jestli je stihneme vyčerpat včas. A vlastně bylo trochu jedno, zda zjednodušeně řečeno stavíme rozhledny nebo dálnice. Po roce 2028 by ale měla být mnohem důležitější jiná otázka: co jsme za evropské peníze skutečně dokázali?

Evropská komise nyní navrhuje zásadně změnit samotný systém, podle kterého se evropské prostředky rozdělují a spravují. Nový systém se výrazně inspiruje Národním plánem obnovy. Česko se s Evropskou komisí předem dohodne, co chce udělat a jakého výsledku má dosáhnout. Může jít například o konkrétní změnu systému nebo přijetí určité reformy. Teprve splnění těchto dohodnutých kroků bude otevírat cestu k evropským penězům.

To je poměrně zásadní změna. Dnes u evropských projektů hraje největší roli kontrola skutečně vynaložených a způsobilých výdajů. Nově by se pozornost měla přesunout od jednotlivých účtenek k tomu, zda byl splněn předem dohodnutý výsledek.

Zní to jednoduše – a vlastně i docela logicky. Jenže právě tady se skrývá jedno z největších úskalí nového systému. Už na začátku musíme velmi dobře vědět, čeho chceme dosáhnout a co jsme schopni splnit. Protože když se zavážeme k nereálnému cíli a nesplníme ho, Evropská komise nemusí příslušnou platbu uvolnit. Náklady přitom už mohly vzniknout a zaplatit je pak budeme muset my.

Výběr správných cílů proto nebude žádná technická disciplína pro úředníky. Bude do značné míry rozhodovat o tom, zda nový systém bude fungovat. V jednom dokumentu bude třeba sladit velmi rozdílné potřeby státu, krajů, měst, obcí i dalších partnerů. A zabránit tomu, aby se z jednoho plánu stal jen dlouhý seznam požadavků jednotlivých aktérů.

Možná ale přinese ještě jednu užitečnou změnu. Mohli bychom se postupně přestat dívat na evropské fondy jako na závod v čerpání. Rychlost je samozřejmě důležitá – peníze, které neumíme využít, nikomu nepomohou. Sama o sobě ale o úspěchu nic neříká.

Podstatné je, co po evropských penězích zůstane. Jestli se zlepší doprava, služby, školy nebo podmínky pro podnikání a život v regionech.

Evropské fondy po roce 2028 proto nebudou jen o nových pravidlech. Budou i testem, zda dokážeme přejít od logiky „kolik jsme utratili“ k mnohem podstatnější otázce: „Co jsme tím změnili?“

Autor: Olga Nebeská | úterý 27.10.2026 5:46 | karma článku: 0 | přečteno: 36x
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Olga Nebeská

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Evropským fondům a veřejné správě se věnuji přes dvacet let a pořád mě baví přemýšlet, jak věci dělat lépe. Dnes se na Ministerstvu pro místní rozvoj podílím na přípravě dalšího období evropských fondů po roce 2027. Na blogu chci sdílet zkušenosti, postřehy a vlastní pohled na evropské fondy a fungování státu a přispívat k otevřené debatě o tématech, která ovlivňují budoucí rozvoj České republiky.

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