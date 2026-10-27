Evropské peníze už nebudou o účtenkách
Až dosud bylo klíčovým tématem evropských fondů, jak jsme úspěšní v čerpání dotačních peněz. Kolik už jsme jich využili, kolik zbývá a jestli je stihneme vyčerpat včas. A vlastně bylo trochu jedno, zda zjednodušeně řečeno stavíme rozhledny nebo dálnice. Po roce 2028 by ale měla být mnohem důležitější jiná otázka: co jsme za evropské peníze skutečně dokázali?
Evropská komise nyní navrhuje zásadně změnit samotný systém, podle kterého se evropské prostředky rozdělují a spravují. Nový systém se výrazně inspiruje Národním plánem obnovy. Česko se s Evropskou komisí předem dohodne, co chce udělat a jakého výsledku má dosáhnout. Může jít například o konkrétní změnu systému nebo přijetí určité reformy. Teprve splnění těchto dohodnutých kroků bude otevírat cestu k evropským penězům.
To je poměrně zásadní změna. Dnes u evropských projektů hraje největší roli kontrola skutečně vynaložených a způsobilých výdajů. Nově by se pozornost měla přesunout od jednotlivých účtenek k tomu, zda byl splněn předem dohodnutý výsledek.
Zní to jednoduše – a vlastně i docela logicky. Jenže právě tady se skrývá jedno z největších úskalí nového systému. Už na začátku musíme velmi dobře vědět, čeho chceme dosáhnout a co jsme schopni splnit. Protože když se zavážeme k nereálnému cíli a nesplníme ho, Evropská komise nemusí příslušnou platbu uvolnit. Náklady přitom už mohly vzniknout a zaplatit je pak budeme muset my.
Výběr správných cílů proto nebude žádná technická disciplína pro úředníky. Bude do značné míry rozhodovat o tom, zda nový systém bude fungovat. V jednom dokumentu bude třeba sladit velmi rozdílné potřeby státu, krajů, měst, obcí i dalších partnerů. A zabránit tomu, aby se z jednoho plánu stal jen dlouhý seznam požadavků jednotlivých aktérů.
Možná ale přinese ještě jednu užitečnou změnu. Mohli bychom se postupně přestat dívat na evropské fondy jako na závod v čerpání. Rychlost je samozřejmě důležitá – peníze, které neumíme využít, nikomu nepomohou. Sama o sobě ale o úspěchu nic neříká.
Podstatné je, co po evropských penězích zůstane. Jestli se zlepší doprava, služby, školy nebo podmínky pro podnikání a život v regionech.
Evropské fondy po roce 2028 proto nebudou jen o nových pravidlech. Budou i testem, zda dokážeme přejít od logiky „kolik jsme utratili“ k mnohem podstatnější otázce: „Co jsme tím změnili?“
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