Česko má smlouvy na 94 % evropských prostředků. Celkem jde o 480 miliard korun
Dlouhodobě zastávám názor, že úspěšnost využívání evropských fondů bychom neměli posuzovat pouze podle objemu získaných prostředků. Důležitější je, jaký konkrétní přínos tyto investice mají. Tentokrát se ale u čísel zastavit musím. Aktuální čtvrtletní zpráva pro vládu totiž potvrzuje, jak výrazně se České republice podařilo v čerpání evropských prostředků posunout. Ze země, která v minulosti patřila k nejméně úspěšným, jsme se postupně zařadili mezi evropskou špičku.
Pro srovnání: v únoru 2014 se ukázalo že jsme během období 2007 – 2013 byli z hlediska čerpání EU fondů nejhorší ze všech členských států Unie. Jen za rok 2013 jsme přišli o 10 miliard korun. Mimochodem v celé EU, včetně nás, tehdy propadly prostředky v celkovém objemu 16 miliard korun, takže celé dvě třetiny právě v Česku. Rozhodně jsme tedy neměli být na co hrdí.
V následujícím období 2014 – 2020 se situace výrazně změnila. Podařilo se nám využít 98 % přidělených prostředků, tedy více než 640 miliard korun, a stali jsme se nejúspěšnější zemí v EU. Pozitivní vývoj pokračuje i v současném období. Dnes patříme mezi tři státy, které jsou schopny využít peníze z fondů Evropské unie na maximum. Před námi jsou pouze Estonsko a Kypr.
A jaká jsou konkrétní čísla? Z celkových 480,3 miliardy, na které už byly uzavřeny smlouvy, jsme příjemcům proplatili 236,5 mld Kč. To představuje 46 % celkové alokace. Evropské komisi jsme předložili k proplacení výdaje ve výši 170,7 miliardy korun. Ve státním rozpočtu evidujeme lehký rozpočtový přebytek ve výši 58 miliard korun.
Celková alokace fondů EU je pro Českou republiku v daném období 2021 – 2027 při aktuálním kurzu přibližně 512 miliard korun. Jsem přesvědčená, že tentokrát se nám podaří využít všechny dostupné prostředky.
Olga Nebeská
Evropské peníze už nebudou o účtenkách
Co za evropské peníze skutečně vybudujeme? Po roce 2028 už nemá být hlavním měřítkem úspěchu rychlost čerpání, ale konkrétní výsledky. Evropské fondy čeká zásadní proměna, která přinese nový způsob plánování investic.
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