Zapalte si svíčku!
Lukáš seděl na lavičce v parku, obklopený opadaným listím, které vítr líně pohazoval po zemi. Obloha byla zatažená, jako by odrážela tíhu v jeho duši. Před pár měsíci přišel o vše, co mu dávalo smysl – jeho malá kavárna, do které vkládal srdce, zkrachovala, přátelé se od něj odvrátili a rodina byla příliš daleko, aby mu podala ruku. Cítil se jako loď bez kormidla, unášená temným mořem bez naděje na pevninu.
V ruce držel starou fotografii, na níž se smál s dědečkem na rybách. Dědeček, který mu vždycky říkal: „Když je nejhůř, hledej hvězdy. I v noci svítí.“ Lukáš se tehdy smál jeho prostoduché moudrosti, ale teď mu ta slova zněla jako vzdálená ozvěna něčeho, co už nedokáže najít. Hvězdy? Vše, co viděl, byly mraky.
„Pěkný den na zamyšlení, co?“ ozval se hlas vedle něj. Lukáš zvedl hlavu a uviděl mladého muže, snad o pár let mladšího, s kytarou přehozenou přes rameno. Měl rozcuchané vlasy a oči, které jako by ukrývaly příběh. „Můžu si přisednout?“ zeptal se.
Lukáš pokrčil rameny. „Je to volný.“
Muž se posadil a začal tiše brnkat na kytaru. Melodie byla jemná, skoro křehká, a přesto v ní bylo něco, co Lukáše donutilo poslouchat. „Víš, já jsem taky kdysi seděl na lavičce, jako ty teď,“ začal muž, aniž by přestal hrát. „Ztratil jsem všechno – domov, sny, dokonce i víru, že to někdy bude lepší. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc.“
Lukáš se zamračil. „Co?“
„Že i když je tma, pořád máš možnost zapálit svíčku. Nemusí to být velký oheň, stačí malá jiskra. Něco, co tě přiměje zvednout se a jít dál.“ Muž přestal hrát a podíval se na Lukáše. „Co bylo tvoje svíčka? Něco, co tě kdysi rozsvítilo?“
Lukáš se zamyslel. Vzpomněl si na kavárnu, na vůni čerstvě mleté kávy, na smích lidí, kteří si u něj povídali o životě. „Myslím… myslím, že to bylo dělat lidi šťastné. I když jen na chvíli,“ přiznal tiše.
Muž se usmál. „Tak to máš. Začni tam.“ Pak vytáhl z kapsy malý bloček a tužku. „Zkus si napsat jednu věc, kterou bys chtěl zase zkusit. Třeba něco malého. A pak to udělej.“
Lukáš bloček vzal, i když s pochybnostmi. Muž se zvedl, poplácal ho po rameni a odešel, tiše si pobrukujíc. Melodie jeho kytary se ještě chvíli nesla parkem.
Teď večer Lukáš seděl u stolu v pronajatém bytě, bloček před sebou. Po dlouhém váhání napsal: „Uvařit kávu pro někoho, kdo to potřebuje.“ Bylo to maličké, skoro směšné, ale něco v něm se zachvělo.
O několik týdnů později stál Lukáš na rohu ulice s malým stánkem. Nebyla to kavárna, jen starý vozík, který si půjčil, a termoska s kávou, kterou sám namlel. Podával hrnky kolemjdoucím, některým zadarmo, jen aby se usmáli. A oni se usmívali. Děti, staříci, spěchající úředníci – každý z nich mu něco dal. Úsměv, příběh, díky. A poprvé po dlouhé době Lukáš cítil, že hvězdy, o kterých mluvil dědeček, znovu svítí.
Beznaděj se nerozplynula úplně. Někdy se vracela, šeptala mu, že to nemá smysl. Ale Lukáš už věděl, že i ta nejmenší svíčka může rozzářit tmu. A tak šel dál, s kávou v ruce a nadějí v srdci.
