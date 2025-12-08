Jste pro tyhle či pro one?
Jste pro ty, či pro one?
Dnešní úvahy začnu vtipem, který má tak neuvěřitelně dlouhé vousy, že by se daly označit za plnovous východního mudrce. Kdysi v Číně – v době toho socialistického čínského zázraku za dob Mao Ce-tunga, velkého vůdce čínského národa – pořádali volby. Tedy, pseudovolby, jak se patří. A teď ten vtip:
Číňan doma snídá, v klidu a tichu sedí s rodiči nebo s manželkou, prostě rodinná idylka. Náhle klepání na dveře. Na prahu stojí trojice v uniformách a ptají se:
„Jste pro Maa, nebo pro Bjaa?“
Číňan odpoví: „Jsem pro Maa!“
„Tak si sundej kalhoty!“ a zmlátí ho... No, budiž.
Druhý den znovu klepání na dveře, znovu ti tři v uniformách a znovu otázka:
„Jste pro Maa, nebo pro Bjaa?“
„Samozřejmě, že jsem pro něj, pro Bjaa!“
„Sundej si kalhoty!“ poručí mu a znovu ho zřežou.
Třetí den opět klepání na dveře. Číňan jde ke dveřím a už za chůze si stahuje kalhoty...
A tam sousedka: „Neměla byste náhodou špetku soli?“
Chápete? Tenhle vtip s vousy mi vyprávěl táta, když jsem byla ještě malá a tahala za sebou kačera. A přesně to odráží podstatu dnešních procesů. Můžete být pro kohokoliv – pro prezidenta Zimbabwe nebo Ugandy, kteří spolu (obrazně řečeno) válčí, nebo můžete dávat přednost fialové před zelenou či červenou. Můžete být pro náčelníka kmene X nebo pro náčelníka kmene Y, kteří si navzájem uřezávají hlavy a napichují lebky na ploty, aby to všichni viděli!
Tohle je vlastně ještě lepší příklad, protože dnes na „ploty“ masmédií narážejí fanoušky a fanatiky systému, ty trpící lidi, kteří na sebe zběsile ukazují prstem: „Ty za to můžeš!“ „Ne, ty za to můžeš!“... A takhle je to na obou stranách.
Jenže lidé na obou stranách jsou až po uši v mrákotách a lži. Už od dětství, prakticky od nočníku, je učili vlastenectví, učili je „milovat vlast“... a když vlast milovat nebudeš, jsi zrádce a nepřítel lidu. Nikdo ale těm ubohým primitivům neřekl, že vlastí je celá naše planeta, na které jsme se narodili. Všechny země, všechna moře a řeky, hory i to jedno slunce pro všechny!
Naše vlast je celá Země, celý prostor, celá realita této planety. Není to ten uměle a dočasně – na pár desítek či stovek let – experimentálně oplocený kousek hlíny, o který si ti fanatici trhají hrdla. Vždyť za čtyřicet let vám ten kousek země oplotí a ohraničí úplně jinak, jen abyste nevyšli ze cviku. Celá planeta je naše vlast, jedna pro všechny!
A teď si představte, že na celém území naší společné vlasti žijí naši bratři a sestry, kteří mají stejné právo na život pod jedním sluncem. Přesto se najdou ti prohnaní, kteří jedněm tvrdí, že ten druhý druh dvounožců je nějaký jiný, špatný, zatímco vy jste ti dobří a správní – a proto vám musíme hned dát tanky, abyste jeli a srovnali se zemí své bratry a sestry. Protože vy jste ti správní.
Argumenty se vždycky najdou. „Ano,“ říkají jedni, „náš bůh na nebi má vousy.“ A druzí oponují: „Ne, bůh nemá vousy a nesedí na nebi, ten náš vypadá úplně jinak, má turban!“ No není to pádný důvod si navzájem vyškrábat oči? A k tomu ještě mluví jiným jazykem nebo má jiný tvar nosu... Chápete to? Chápete, co se děje?
Těchto pomatenců v mrákotách, připravených dokazovat svou pravdu zbraněmi a tanky, jsou plné všechny země. Pomatenců, kteří věří, že jejich kousek země, jejich bohové, jejich vlajky a jejich pravda jsou důležitější a správnější. Lidé z jednoho území se budou bít do prsou a křičet, že jejich bůh a vlajka jsou nejlepší, a lidé z druhého území budou dělat totéž. Žijí na jedné planetě, mluví stejným jazykem, a přesto jedou s tanky a bombami dokazovat svou pravdu.
Ale! Kdo poslal tyhle pomatence z obou stran, aby si trhali hrdla? Kdo má zájem na tom krveprolití? Kdo nemá zájem hledat kompromisy a navazovat dialog se svými bratry a sestrami? Chápete? Chápete, kdo je skutečný nepřítel?
Jedněm řekli: „Musíte se bránit!“ Druhým řekli: „Musíte tam nastolit pořádek!“ A tak jde bratr zabít bratra. No a ti „vtipálci“ nahoře, kteří to všechno vymysleli, ti dva hlavní velekněží, ti náčelníci, sedí v lóži divadla válečných operací a pozorují to. „Ó,“ říkají, „jak nám to krásně vychází!“ A ten, kdo nad nimi řídí tuhle „lidskou farmu“, dodává: „Dobrá práce, chlapci, jste bystří. Chcete Nobelovu cenu, nebo nějakou jinou? Zatím pokračujte, je jedno, že se ti psi navzájem zakousnou do hrdla.“
A to, že ti náčelníci z obou stran jezdí na stejná místa odpočívat, bavit se a plánovat změny finančních a sociálních systémů... to už je jiný příběh.
To je vše, co se děje, přátelé. Je čas sundat klapky z očí a dívat se na svět šířeji. Protože teď nás jak cesta X, tak cesta Y, dovedou na jedno jediné místo, kde není na výběr.
Olena Kopečkova
Kdy zemře dyško?
Tak jo, přátelé, stojíte v obchodě s elektronikou. Prodavač vám dvacet minut vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými modely notebooků...
Olena Kopečkova
Efekt vítěze
Ahoj! Povím ti o něčem, co se jmenuje efekt vítěze! Je to taková vychytávky, díky které, když něco vyhraješ, nebo něco zvládneš,
Olena Kopečkova
Zapalte si svíčku!
Lukáš seděl na lavičce v parku, obklopeny opadanym listím, které vítr líně pohazoval po zemi. Obloha byla zatažená, jako
Olena Kopečkova
O intimnostech, které nás mohou připravit o kalhoty!
Ahoj, lidi! Dovolte mi začít otázkou: Co je to intimnost? Člověk by si myslel, že to je něco, co se odehrává...
Olena Kopečkova
Báječny chlap a báječná žena - najdou se?
Přátelé, sedím si včera v té kavárně na Národní, kde kafe stojí jako půl platu a croissant má velikost dětský pěsti, a koukám na....
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto
Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který...
V Brně přibude dva tisíce lůžek pro studenty, tlak na růst nájmů se zvolní
Desítky tisíc vysokoškoláků dávají Brnu v některých kruzích přízvisko univerzitní město či město...
V Mánesově ulici ve Štětí je nové dětské hřiště
Děti ve Štětí na Litoměřicku mají k dispozici nové hřiště, otevřelo se v Mánesově ulici.
V Žatci se hledá nejkrásnější výkladní skříň
Žatecká radnice vyhlásila soutěž o nejkrásnější výzdobu výkladní skříně se zimní nebo vánoční...
Kam usedáte nejraději? Čtenáři Metra jsou notoričtí milovníci autobusových zpovědnic a babosedů
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
- Počet článků 7
- Celková karma 13,50
- Průměrná čtenost 210x