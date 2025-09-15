Báječny chlap a báječná žena - najdou se?

Přátelé, sedím si včera v té kavárně na Národní, kde kafe stojí jako půl platu a croissant má velikost dětský pěsti, a koukám na....

Báječný chlap a báječná žena – kde se schováváš?
Tuž, sedím si včera v té kavárně na Narodni, kde kafe stojí jako půl platu a croissant má velikost dětský pěsti, a koukám na lidi kolem. Všichni někam spěchaj, v ruce mobil, v uších sluchátka, a na ksichtě ten výraz, co říká: „Nemám čas, svět se zhroutí, když nestihnu ten call o desátý.“ A já si říkám: Jak v tomhle shonu chce někdo najít báječnou ženskou? Nebo báječnýho chlapa? Copak v tom velkoměstě, kde je všechno rychlý, má ještě někdo čas na lásku? Na tu pravou, co ti zůstane v srdci, i když už máš šediny a protézu?
No, jasně, chápu. Město je magnet. Práce, kariéra, peníze, networking. Všude kolem samý „možnosti“. Tinder, Bumble, speed dating, dokonce i nějaký aplikace, kde si vybereš partnera podle toho, jaký kafe pije. Ale víte, co je na tom největší háček? V tom shonu nemáme čas na duševní rozprávky. Na to sednout si, kouknout si do očí a zjistit, jestli ten druhý je ten, co s tebou vydrží i tu největší bouřku. Místo toho swipeujeme doprava, doleva, a když se náhodou sejdeme, tak půl hodiny koukáme do mobilu, protože „ještě musím odpovědět na mejl“. A pak se divíme, že to nikam nevede.
Pamatuju, jak mi děda vyprávěl, jak potkal babičku. Na vesnici, na tancovačce. Ona stála u zdi, on měl jen jedny slušný boty, co si půjčil od bráchy, a stejně ji pozval do kola. Smáli se, blbli, a když ji pak doprovázel domů, prý mu řekla: „Franto, ty jsi tak trochu trouba, ale něco na tobě je.“ A bylo to. Padesát let spolu, hádky, děti, vnoučata, a pořád se drželi za ruce, i když už sotva chodili. To bylo ono. Žádný Tinder, žádný „musím si to rozmyslet“, žádný „mám meeting“. Prostě si sedli, popovídali, a věděli, že to je ono.
A dneska? Dneska jsme jako ti surikaty v korporátní zoo. Běháme, šmejdíme, hledáme „to pravý“, ale pořád nám něco chybí. On je moc kravatovej, ona je moc kariéristka, tenhle nemá ambice, tamta zas chce děti hned. A tak se točíme v kruhu, píšeme si na WhatsAppu, dáváme si kafe za kafe, a nakonec jsme sami, protože „nemáme čas“. Ale na co nemáme čas? Na život? Na to, co je fakt důležitý? Ale, lidi, to je přece to, pro co žijeme!
Já neříkám, že ve městě nejde najít lásku. Jde. Ale musíme zpomalit. Víte, co mi jednou řekla jedna kamarádka, co dělá v bance a má kalendář plný na půl roku dopředu? „Zlato, já bych chtěla chlapa, co mě vezme na procházku, i když prší, a bude mi vyprávět blbosti, až se budu smát.“ A já na to: „Tak proč to neuděláš ty? Proč ho nevezmeš ty na tu procházku?“ A ona jen koukala a říká: „No jo, ale kdy? Vždyť nemám čas!“ No to je přesně ono. Nemáme čas na duševní rozprávky, na to sednout si, poslouchat, smát se, plakat, být spolu.
Báječný chlap a báječná žena se najdou. Ale ne na Tinderu, ne v kavárně, kde se přeřvává hluk espressovače, a už vůbec ne v tom shonu, kdy si jen vyměníte vizitky a „pak si zavoláme“. Najdou se, když si dáte čas. Když si sednete na lavičku, kouknete na hvězdy a budete si vyprávět, jak jste jako děti kradli třešně nebo jak jste chtěli být kosmonautem. Najdou se, když budete mít odvahu být trochu troubové, trochu zranitelní, trochu sami sebou.
Tak jsem si v té kavárně dopila to předražený kafe, koukla na ty lidi kolem, co swipeujou a píšou si do diářů, a říkám si: „Zpomalte, lidi. Láska není projekt s deadlinem.“ Budu si na vás všechny myslet, báječný chlapy a báječný ženský, co se ještě hledají. Ať se najdou. Ať si dají čas. Protože ten shon města je sice pěknej, ale to, co je v srdci, je pořád větší. A to žádná aplikace nenahradí.

Autor: Olena Kopečkova | pondělí 15.9.2025 9:55 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Olena Kopečkova

  • Počet článků 2
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2x
Jsem obyčejná žena, která ráda pozoruje okolní dění. Sdílím své myšlenky a emoce. S humorem. Sdilejte je se mnou taky.

