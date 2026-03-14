Pozor na podvodné nabídky léků na internetu
Měl jsem a mám potíže s bolestmi kyčelního kloubu, doporučení lékařů i jejich metody léčby nezabírají. Člověk se pak snaží hledat šanci kdekoliv. I když jsou mu některé výroky i všem známých osobností krajně podezřelé (určitě jsou udělány moderními technologiemi), co se ale dá dělat, něco s tím musím dělat i za cenu ohromné ztráty peněz. Měl jsem obětovat 900 Kč za koupi stoprocentně bylinného léku s okamžitou účinností již druhý den, jak bylo uvedeno v reklamním videu. Při uskutečnění nákupu mi bylo sděleno, že jej lze koupit jen v dvojnásobném množství, tedy za 1800 Kč. Výsledek za tři měsíce byl zcela nulový a zařekl jsem se, že již tuto chybu nikdy neudělám.
Za rok jsem zahlédl opět reklamu na bylinný lék, osvobozující tentokrát na již druhý den časté nutnosti močení a prudké zlepšení prostaty, kterou mi má uroložka jako dost zvětšenou zjistila. Riziko je vážné, a přestože jsem již byl jednou zklamán, řekl jsem si, vložím do toho uspořené peníze, v podstatě jde o život. Při objednávce ale opět původní cena 900 Kč byla zvýšena tentokrát na 3 900 Kč s tím, že jinak nelze tento zázračný lék ADECTAL z bylin koupit. Užíval jsem jej necelé dva měsíce a přišel mi na můj telefon rozhovor, že tento lék je účinný pouze při současném užívání dalšího jejich bylinného přípravku, který bych si měl okamžitě za několik tisíc korun koupit. Prý byla za neupozornění tohoto faktu jejich zaměstnankyně pořádně potrestána, včetně stržení měsíční výplaty a prý víc se to již nestane. Osm krabiček ADECTAL jsou mi tedy k ničemu a léčebného účinku se prý určitě nedočkám. Vybouchl jsem, označil jejich metodu jak šikovně očividně okrádat zoufalé lidi za doslova zločinnou a rozhodl jsem se na tyto praktiky upozornit alespoň několik lidí čtoucí tyto blogy. Nějaká státní pomoc trestat tyto moderní metody okrádání lidí je vyloučená, alespoň já jsem žádnou nenašel.
Oldřich Šrámek
Covid
Covid-19 má u mladých lidí 99,998% možnost samovolného uzdravení (u starších je to procento 99,7%) a mnozí ani neví, že ji měli, to jsou data z CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci je národním institutem USA pro veřejné zdraví).
Oldřich Šrámek
Covid u nás a ve světě
Jestli si někdo myslí, že naše planeta zpomalila současnou virovou nemocí výrazně růst počtu obyvatel, je na omylu. Přibylo za minulý rok 36 milionů lidí, z toho na covid zemřelo 3,79 milionů.
Oldřich Šrámek
Covid změní svět
Svět si nechce připustit existenci běžné pandemie a dělá takové závěry, které jej strhnou k poklesu vývoje. Dobře mu tak, svým vývojem byl až příliš namyšlený.
Oldřich Šrámek
Umírání i randění bude zakázáno
Návštěvy příbuzných povoleny jen v případě nezbytných potřeb a nutné péče, z toho plyne, že nepříbuzným randícím osobám je zakázáno se scházet a očkování bude napříště podmínkou pro svobodu pohybu.
Oldřich Šrámek
Koronavirus
Lockdown je dočasný požadavek, aby lidé zůstali doma z důvodu zabránit epidemii, jde vlastně o zákaz volného pohybu osob. Přibrzdí se ekonomika a společnost přibrzdí svůj rozvoj, lidem se dovolí jen rodinné kontakty a to vše pod
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Pardubické Východočeské muzeum mimořádně otevřelo depozitář textilu
Ukázky oděvů z materiálů, které se už příliš nepoužívají, si dnes mohli při mimořádném zpřístupnění...
Dálnice D5 byla za Prahou čtyři hodiny uzavřená kvůli vyproštění kamionu
Dálnice D5 byla v sobotu na třetím kilometru za Prahou ve směru na Plzeň kvůli vyproštění a odtahu...
Zneužitá psychiatrie v Československu. Kniha se s ikonami, které udávaly kolegy i pacienty, nemazlí
V Sovětském svazu končili kritici režimu před popravčí četou, v gulagu, anebo, v lepším případě, na...
Špatný čas a místo. Jak to bylo s lupičem, co se pokálel ze zásahovky
Špatné místo a čas si pro třídění svého lupu vybral třiačtyřicetiletý muž v Kladně. V areálu Poldi...
- Počet článků 153
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1006x