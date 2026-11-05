Porovnání televizí a rozhlasů v ČR
Porovnání televizí a rozhlasů v ČR
Nova má 700 zaměstnanců a 12 programů
Prima má 500 zaměstnanců a 11 programů
ČT má 3000 zaměstnanců a 6 programů
Od roku 23 poslala ČT do exekuce 42 000 domácností a firem za neuhrazené koncesionářské poplatky, posuďte, je to správné a spravedlivé vůči Nově a Primě? Měly by třeba důchodci stávkovat za to, aby se zrušilo poloviční jízdné v dopravě a jezdilo v městské dopravě za plnou cenu jako ostatní? A co třeba já, který mnoho let neposlouchám rádio, nemám jej a musím platit, ať si navyšují částku jak libo?
Náklady ČT 2025- 7, 963 miliard a náklady pro letošek 2026 8,536 miliard, za rok tedy navýšení o 0,573 miliard, v přepočtu to znamená zvýšení o 7%.
Český rozhlas (ČRo) je veřejnoprávní instituce, která provozuje celoplošné i regionální rozhlasové vysílání v Česku a zahraniční vysílání pod názvem Rádio Praha. Podle výroční zprávy z roku 2024 zaměstnával ČRo necelých 1 400 lidí. V roce 2024 dosáhly mzdové náklady Českého rozhlasu přibližně 1 miliardy korun, což zahrnuje platy zaměstnanců centrály i regionálních studií.
Pro přehled je vhodné porovnat stoupání nákladů v ČT a ČRo s čistými příjmy domácností. Po nepříznivých letech platy stouply o 3%. Míra ohrožení příjmovou chudobou dosáhla v roce 2025 úrovně 9,6%, míra materiální a sociální deprivace byla 5,8%. Jak asi byly vymáhány poplatky od bezdomovců?
Je sympatické, když mladá generace není lhostejná k tomu, jak funguje společnost, jenže právě tady se nabízí i trochu nepříjemná otázka. Kolik z těchto mladých demonstrantů vlastně Českou televizi pravidelně sleduje a kolik z nich vůbec osobně platí televizní poplatky?
U nezletilých je odpověď poměrně jednoduchá. Poplatkovou povinnost nemají jako samostatní plátci, ta se vztahuje na domácnost. Mladí lidé tedy mohou bojovat za zachování systému, do kterého sami přímo nepřispívají.
A nyní trochu zapřemýšlení nad dnešní až záhadnou situací kolem snahy zachovat koncesionářské poplatky u všech, kteří je v podstatě nechtějí platit. ČT a ČRo očividně je regulován dnešní opozicí přesto, že by si měli uvědomit, že příští vládnutí převezmou oni. Například je dobré si vzpomenout na diskusní pořad v ČT moderátora Otázky Václava Moravce, který ukončil svou spolupráci s ČT v březnu 2026. Právě on byl ten, který jednostranně vedl otázky k pochlebování tehdejší vládě a prezidenta, úmyslné skákal do řečí otázaných pozvaných politiků, navíc vybraných podle vlastního gusta vhodných pro jeho záměr, vyvolal v posluchačích doslova tak silné emoce posluchačů, že nakonec byl hlavním důvodem prohry ODS a vyhrál tak neúmyslně volby pro hnutí Ano. I dnešní komentátoři si nadále zvou jen ty osoby, které jejich manipulaci budou respektovat a až neslušně překřičí jakýkoliv náznak nevhodné pro něj odpovědi a děje se tak nejenom v ČT, ale i u CNN Prima. Je pochopitelné, že přednost dnes budou nadále mít v těchto politických debatách jen ti politici, herci a novináři, kterým hrozí omezené navyšování platů jich samotných, či příbuzných a přátel. Kontrola byla a určitě bude slabá a nepodléhající názorům většiny obyvatelstva, té většiny, která si zvolila legálně složení senátu tak i sněmovny. Vyvolat stávku herců, novinářů, zaměstnanců ČT a ČRo je pochopitelná, jde jim o peníze a svévolnou manipulaci s nimi. Důvodem stávek u mladých lidí je pravděpodobně snaha projevit pubertální nesouhlas se ztrátou zájmů vůbec něco dělat, zdržovat se učením a rovnou bez práce dostávat dostatečné množství různých podpor k svobodnému cestování, oslavování života v době, kdy jsou ještě mladí a nechce se jim zdržovat nějakou prací.
A proč má třeba matka samoživitelka platit stejně vysoký poplatek jako osmičlenná rodina, která ještě žije s prarodiči? Extrémně nefér je to také vůči firmám, které platí i 250 tisíc ročně za poplatky, přitom dívají se snad dělníci u pásů na televizi? Poplatky přitom už jednou zaplatili doma. Argumentů je celá řada. Třeba i to, že drahé je jejich vymáhání. Náklady se tam pohybují zhruba kolem 250 milionů každý rok. Překvapením je, jak demagogicky je schopná opozice neustále mluvit o tom, že jde o ohrožení demokracie a o zestátnění veřejnoprávních médií.
Pokud ale teď někdo chce mluvit o tom, že změna financování má vést k narušení nezávislosti, zestátnění, ohrožení demokracie a tak dále, tak já se ptám, jestli to platilo i za vlády Petra Fialy, která zvýšila koncesionářské poplatky a udělala změny v radách veřejnoprávních médií. Jestli to platilo, když koncesionářské poplatky chtěla ODS v minulosti zrušit. Jestli to platilo, když to chtěli Piráti. Nebo to platí až teď?
Je vůbec někdo logicky schopen vysvětlit počínání mladých lidí na demonstracích za tak banální věc? Jsou skutečně bojovníky za politiky dnešní opozice snažící se především škodit vládnoucí koalici touto směšnou snahou. Kdyby si alespoň vybrali skutečně důležitá témata, která dnes poškozují rozvoj v naši zemí, a že by se jich našlo víc než dost.
Oldřich Šrámek
Jaký je záměr pořadu 360°- CNN Prima NEWS?
V tom, že zvát si do svého velice sledované pořadu 360° si stanice vždy vybírá komentátory a za dnešní opoziční vůdce právě ty, které představitele debaty dovedou vyprovokovat doslova v hanebnou a nedůstojnou hádanici.
Oldřich Šrámek
Jak by dnes vypadala EU, kdyby Rusko osvobodilo jen svá území?
Stav poválečné Evropy by se mohl v dnešní době projevovat zcela odlišně. Představme si dnešní situaci, kdyby ruská armáda vyhnala okupační německou pouze a jenom na své původní hranice a dál nepokračovala.
Oldřich Šrámek
Každý z nás to může zažít
Popíši vám historku, kterou jsem zažil a popíši ji k vysvětlení toho, jak to chodí nejdříve u policie a následně u soudů v případě, že se do podobné „běžné“ situace můžete každý z vás dostat.
Oldřich Šrámek
Proč se u nás nevěří soudům a policii?
Popíši vám historku, kterou jsem zažil a popíši ji k vysvětlení toho, jak to chodí nejdříve u policie a následně u soudů v případě, že se do podobné „běžné“ situace můžete každý z vás dostat.
Oldřich Šrámek
Pozor na podvodné nabídky léků na internetu
Popisuji zkušenosti s nákupem bylinných léků a metody prodávajících. Jedná se jen o předražené nesmysly, které vůbec neléčí.
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