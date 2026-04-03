Jaký je záměr pořadu 360°- CNN Prima NEWS?
Snaha ČT a rozhlasu je všem známa, neochvějně se snaží prosadit dnešní opoziční strany proklamovat jako ukřivděné a dávají jim hlavní slovo, byť to může vést k jejich zániku, ale že to dělá i stanice CNN Prima NEWS je těžko vysvětlitelné. Jejich hodně sledovaný pořad 360°se stal doslova hanebnou trapností a odpuzujícím příkladem neslušnosti za každou cenu. Za opoziční stranu v debatách je skoro vždy vybrán člověk, který nemá v sobě kousek slušnosti, který přednostně má právo mluvit neomezeně dlouho, může druhému skákat do řeči a zesilovat hlas dle libosti.
Jde o záměr televizí odrovnat takřka nevolitelnou stranu skutečně do nulové hodnoty a tak se zbavit pro dnešní vládu zbytků opozičních stran? Vše tomu naznačuje, není tomu ale naopak? Dnes by mělo směřování televizí vést k tomu, aby, jak se všude tvrdí, vedly dnešní vládnoucí strany být za voličsky většinou zvolené strany.
Ve včerejším pořadu 360°se představitel opoziční strany vehementně pokoušel všechno zvěrstvo dnešní vlády stále a pořád jen stáčet na jediné téma, o kterém jsem nevěděl nejen já, ale si myslím i většina národa. Jde totiž o to, že maďarský ministr zahraničí Péter Szjijjárto čelí skandálu po zveřejnění nahrávky hovoru se Sergejem Lavrovem, v něm totiž slibuje pomoc s vyškrtnutím sestry ruského oligarchy ze sankčního seznamu EU. Prý jde o podezření z úzkých vazeb Budapešti na Kreml a z úniků citlivých informací. Celý rozhovor byl veden tak že právě tato skutečnost je tak důležitá a přes ní nevede žádné další působení obnovy míru na světě, hospodářské záchrany skomírající EU a tím i světa je nepodstatné. Onen politik se ukázal v tom nejhorším světle a pomohl tak své straně k dalším úbytkům preferencí. Ztratila stanice CNN Prima, nebo rozpadající se strana víc, než si vůbec uvědomila? U mne zajisté, na další výstupy se ale podívám jen proto, abych se utvrdil v tom, že je tomu tak, jak jsem popsal. Máte snad někdo jiný pohled na tuto včerejší odpudivě hnusnou až směšnou debatu?
Oldřich Šrámek
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
