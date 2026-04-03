Jaký je záměr pořadu 360°- CNN Prima NEWS?

V tom, že zvát si do svého velice sledované pořadu 360° si stanice vždy vybírá komentátory a za dnešní opoziční vůdce právě ty, které představitele debaty dovedou vyprovokovat doslova v hanebnou a nedůstojnou hádanici.

Snaha ČT a rozhlasu je všem známa, neochvějně se snaží prosadit dnešní opoziční strany proklamovat jako ukřivděné a dávají jim hlavní slovo, byť to může vést k jejich zániku, ale že to dělá i stanice CNN Prima NEWS je těžko vysvětlitelné. Jejich hodně sledovaný pořad 360°se stal doslova hanebnou trapností a odpuzujícím příkladem neslušnosti za každou cenu. Za opoziční stranu v debatách je skoro vždy vybrán člověk, který nemá v sobě kousek slušnosti, který přednostně má právo mluvit neomezeně dlouho, může druhému skákat do řeči a zesilovat hlas dle libosti.

Jde o záměr televizí odrovnat takřka nevolitelnou stranu skutečně do nulové hodnoty a tak se zbavit pro dnešní vládu zbytků opozičních stran? Vše tomu naznačuje, není tomu ale naopak? Dnes by mělo směřování televizí vést k tomu, aby, jak se všude tvrdí, vedly dnešní vládnoucí strany být za voličsky většinou zvolené strany.

Ve včerejším pořadu 360°se představitel opoziční strany vehementně pokoušel všechno zvěrstvo dnešní vlády stále a pořád jen stáčet na jediné téma, o kterém jsem nevěděl nejen já, ale si myslím i většina národa. Jde totiž o to, že maďarský ministr zahraničí Péter Szjijjárto čelí skandálu po zveřejnění nahrávky hovoru se Sergejem Lavrovem, v něm totiž slibuje pomoc s vyškrtnutím sestry ruského oligarchy ze sankčního seznamu EU. Prý jde o podezření z úzkých vazeb Budapešti na Kreml a z úniků citlivých informací. Celý rozhovor byl veden tak že právě tato skutečnost je tak důležitá a přes ní nevede žádné další působení obnovy míru na světě, hospodářské záchrany skomírající EU a tím i světa je nepodstatné. Onen politik se ukázal v tom nejhorším světle a pomohl tak své straně k dalším úbytkům preferencí. Ztratila stanice CNN Prima, nebo rozpadající se strana víc, než si vůbec uvědomila? U mne zajisté, na další výstupy se ale podívám jen proto, abych se utvrdil v tom, že je tomu tak, jak jsem popsal. Máte snad někdo jiný pohled na tuto včerejší odpudivě hnusnou až směšnou debatu?

Oldřich Šrámek

Autor: Oldřich Šrámek | pátek 3.4.2026 4:59 | karma článku: 17,73 | přečteno: 392x

Jak by dnes vypadala EU, kdyby Rusko osvobodilo jen svá území?

Stav poválečné Evropy by se mohl v dnešní době projevovat zcela odlišně. Představme si dnešní situaci, kdyby ruská armáda vyhnala okupační německou pouze a jenom na své původní hranice a dál nepokračovala.

Každý z nás to může zažít

Popíši vám historku, kterou jsem zažil a popíši ji k vysvětlení toho, jak to chodí nejdříve u policie a následně u soudů v případě, že se do podobné „běžné“ situace můžete každý z vás dostat.

Proč se u nás nevěří soudům a policii?

Popíši vám historku, kterou jsem zažil a popíši ji k vysvětlení toho, jak to chodí nejdříve u policie a následně u soudů v případě, že se do podobné „běžné“ situace můžete každý z vás dostat.

Pozor na podvodné nabídky léků na internetu

Popisuji zkušenosti s nákupem bylinných léků a metody prodávajících. Jedná se jen o předražené nesmysly, které vůbec neléčí.

Covid

Covid-19 má u mladých lidí 99,998% možnost samovolného uzdravení (u starších je to procento 99,7%) a mnozí ani neví, že ji měli, to jsou data z CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci je národním institutem USA pro veřejné zdraví).

Sem tam jsou některé skutečnosti v rozporu se selským rozumem a je dobré hledat někoho, kdo má stejný názor.

