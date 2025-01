Zuckerberg ohlásil návrat ke svobodě projevu a český „elf“ Kartous je téměř nepříčetný

Většina uživatelů sociálních sítí i lidí, kteří jsou zastánci co nejmenšího omezování svobody projevu, nejspíš Zuckerbergovo rozhodnutí uvítala.

Médii proběhla v tomto týdnu zpráva o tom, že zakladatel sociálních sítí Facebook a Instagram Mark Zuckerberg končí na svých sítích s takzvaným fact-checkingem, tedy systémem na kontrolu ověřování faktů a posuzování nezávadnosti obsahu vkládaných příspěvků. Místo toho chce vlastník firmy Meta, která kromě zmíněných dvou sítí ještě ovládá i méně známou sociální síť Threads, zavést mnohem mírnější systém kontroly Community Notes, který umožní uživatelům platforem Mety upozorňovat na příspěvky, které mohou být nevhodné či zavádějící.

Mark Zuckerberg okomentoval svůj poměrně nečekaný krok slovy: „Je čas vrátit se ke kořenům a ke svobodě projevu“. Přiznal rovněž, že Meta podle něj v minulosti podlehla tlaku vlád a médií, jež po ní požadovaly boj s dezinformacemi. Jak je totiž psáno například v článku na Aktuálně.cz, umělá inteligence, která závadnost příspěvků vyhodnocovala, v minulosti často chybovala. Tak se například stávalo, že v rámci blokování nahoty byly odstraňovány fotografie Michelangelova Davida nebo Botticelliho Venuše. Případně byly v rámci boje s nenávistí mazány i seriózní příspěvky, vyjadřující se k migraci, genderu či k jiným kontroverzním tématům.

Většina uživatelů výše zmiňovaných sítí i lidí, kteří jsou zastánci co nejmenšího omezování svobody projevu, nejspíš Zuckerbergovo rozhodnutí, kterým následoval dřívější podobné rozhodnutí majitele platformy X (dříve Twitteru) Elona Muska, uvítala. Našli se však i lidé, kteří Zuckerbergův krok odsuzují. Velké rozhořčení vyvolal „návrat ke svobodě projevu na Facebooku“ například u známého politického aktivisty a vysokoškolského pedagoga Bohumila Kartouse. Kartous, který je rovněž veřejně známý jako mluvčí skupiny „Čeští elfové“ (označující se jakožto bojovníci proti šíření dezinformací na českém internetu), se k Zuckenbergovu počinu vyjádřil nebývale kriticky svým blogem, publikovaným na Medium.cz „Lži postaveny na úroveň pravdy ve jménu „svobody slova“, aby business nerušeně pokračoval“.

Výmluvné jsou již první věty Kartousova blogu: „Ve stylu Elona Muska. Podlézání Marka Zuckerberga, zakladatele Facebooku a Instagramu, Donaldu Trumpovi obnažuje amorálnost těchto miliardářů.“ O kousek dále pak píše, že Zuckerberg spáchal „morální sebevraždu“, a z jeho sítí se tak po vzoru sítě X stane „digitální žumpa“, ve které se daří konspiracím a dezinformacím. Výmluvná je pak i věta ohledně souvislosti Zuckenbergovu kroku s blížícím se nástupem nového amerického prezidenta: „Pokud bude někdo tvrdit, že nejde o podlézání Trumpovi, je buď hloupý, nebo lže,“ má jasno známý český elf.

Určitě nepatřím k lidem, kteří by viděli cenzuru téměř ve všem, a uznávám, že i svoboda projevu musí být limitována tím, aby někdo nezneužíval veřejný prostor například k propagaci rasismu, fašismu či antisemitismu, případně pak k výzvám k násilným trestným činům. Ovšem na druhou stranu se mi nelíbí ani pokusy o přílišné utahování šroubů v tomto směru či o kontrolování úplně všeho. To by totiž také mohlo vést k pozvolnému návratu k některým nechvalně známým praktitkám z období před rokem 1989. A byť to, jak se projeví nová Zuckerbergova strategie v praxi, ukáže až čas, jeho změna postoje k blokování a kontrole závadnosti příspěvků na sociálních sítích mi přijde sympatická.