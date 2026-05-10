Zkažený fotbalový svátek a úlet herce Jana Hrušínského
Včerejší fotbalové derby „pražských S“ je v médiích od dnešního rána hlavní zprávou. Vidět je to ostatně i zde na blozích, kde se tomuto tématu věnovalo již několik kolegů blogerů. A byť jsem to původně neměl v úmyslu, nakonec jsem se rozhodl přispět „svou troškou do mlýna“ i já.
Kdo čte mé blogy pravidelně, tak asi ví, že sport a především fotbal sleduji hodně, na zápasy prvoligového FC Slovácko chodím pravidelně již spoustu let. Přiznám se, že sledovat jeho včerejší, v boji o záchranu velmi důležitý zápas na pražské Dukle, jsem nervy neměl a raději jsem si byl zasportovat aktivně, a o to víc jsem se těšil na večerní zápas v pražském Edenu, který si v klidu vychutnám, neboť ohledně fandění mezi Slavií a Spartou favorita nemám.
Zápas to byl oboustranně pohledný, pět vstřelených branek jistě většinu nestranných fotbalových diváků uspokojilo. Jenže, jak už nejspíš všichni vědí, zápas se nakonec nedohrál. V 97. minutě (nastavovat se jim mělo devět) a za stavu 3:2 pro domácí Slavii vtrhli na hřiště slavističtí „ultras“ oslavit titul v domnění, že rozhodčí již odpískal konec zápasu. Po vniknutí na hrací plochu navíc napadli některé hráče Sparty a někteří „fanoušci“ sešívaných navíc házeli světlice do sektoru hostí. Sparťanským hráčům se tak nelze divit, že se po nucené pauze odmítli vrátit na hřiště a zápas dohrát.
Zápas se tak bude dohrávat před disciplinární komisí a s velkou pravděpodobností skončí kontumací 0:3 ve prospěch Sparty. Náskok Slavie před ní se tak sníží na pět bodů a na oslavy titulu si proto slavističtí příznivci budou muset ještě počkat. A byť věřím tomu, že ho i tak získají, otázkou je, jak mastnou pokutu bude muset jejich klub zaplatit a kolik domácích zápasů bude muset Slavia odehrát před uzavřeným stadionem. Její šéf Jaroslav Tvrdík navíc mluví o přísném potrestání všech, kteří se na včerejší ostudě podíleli, ať už šlo o fanoušky z tribuny Sever, pořadatelskou službu nebo v zápase vyloučené hráče Chorého a Douděru (viz odkaz zde).
S tím, že je potřeba udělat rázná opatření, aby se něco takového, co se stalo včera večer na Slavii, již nikdy neopakovalo, samozřejmě souhlasím. S čím však nemohu souhlasit, je to, když někteří lidé dávají včerejší ostudné počínání slavistických „ultras“ účelově do spojení s politiky vládní koalice, kterou nemají příliš v lásce. Například známý herec a divadelní ředitel Jan Hrušinský ke včerejšímu incidentu v Edenu na sociálních sítích napsal: „Vláda bez politické kultury je strašlivým příkladem pro život v celé naší zemi. Politické dno zažíváme s vládou koalice ANO, SPD a Motoristů sobě hned od začátku jejich nástupu. Dnes a denně nám ukazují, že nikdo nemusí dodržovat zavedená pravidla. Pozdní příchody bez omluvy, vydírání prezidenta republiky, rabování státního rozpočtu, lhaní a podvody, překračování zákonů, útoky na svobodná média, korupce v mediálních radách, nekulturnost, nevychovanost, beztrestné jízdy 250 km/hod. po dálnici, podvody s volebními koalicemi, bagatelizování fašismu i komunismu,“ (viz odkaz zde).
Takže, pane Hrušinský: vy se vážně domníváte, že hulvátské chování na fotbalových stadionech začalo až před zhruba pěti měsíci po sestavení vládní koalice ANO, Motoristů a SPD? Vážně jste dosud nikdy nečetl nebo neslyšel o rvačkách mezi fanoušky znepřátelených týmů před zápasem nebo po něm (za všechny dávám odkaz na zprávu o tom, jak fanoušci Baníku Ostrava vloni v dubnu po zápase se Spartou zaútočili na autobus s pražskými fanoušky), o hanlivém a občas i rasistickém skandování v našich fotbalových ochozech apod.? Případně, když zmiňujete korupci, tak myslíte, že i například bitcoinovou kauzu má na svědomí současná vládní koalice? A případně, co říkáte na politickou kulturu, jakou svými výroky občas předvádějí například europoslanci Danuše Nerudová nebo Tomáš Zdechovský?
