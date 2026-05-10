Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zkažený fotbalový svátek a úlet herce Jana Hrušínského

Někteří lidé opět neodolali a i včerejší ostudné počínání slavistických „ultras“ dali účelově do spojení s politiky vládní koalice, kterou nemají příliš v lásce.

Včerejší fotbalové derby „pražských S“ je v médiích od dnešního rána hlavní zprávou. Vidět je to ostatně i zde na blozích, kde se tomuto tématu věnovalo již několik kolegů blogerů. A byť jsem to původně neměl v úmyslu, nakonec jsem se rozhodl přispět „svou troškou do mlýna“ i já.

Kdo čte mé blogy pravidelně, tak asi ví, že sport a především fotbal sleduji hodně, na zápasy prvoligového FC Slovácko chodím pravidelně již spoustu let. Přiznám se, že sledovat jeho včerejší, v boji o záchranu velmi důležitý zápas na pražské Dukle, jsem nervy neměl a raději jsem si byl zasportovat aktivně, a o to víc jsem se těšil na večerní zápas v pražském Edenu, který si v klidu vychutnám, neboť ohledně fandění mezi Slavií a Spartou favorita nemám.

Zápas to byl oboustranně pohledný, pět vstřelených branek jistě většinu nestranných fotbalových diváků uspokojilo. Jenže, jak už nejspíš všichni vědí, zápas se nakonec nedohrál. V 97. minutě (nastavovat se jim mělo devět) a za stavu 3:2 pro domácí Slavii vtrhli na hřiště slavističtí „ultras“ oslavit titul v domnění, že rozhodčí již odpískal konec zápasu. Po vniknutí na hrací plochu navíc napadli některé hráče Sparty a někteří „fanoušci“ sešívaných navíc házeli světlice do sektoru hostí. Sparťanským hráčům se tak nelze divit, že se po nucené pauze odmítli vrátit na hřiště a zápas dohrát.

Zápas se tak bude dohrávat před disciplinární komisí a s velkou pravděpodobností skončí kontumací 0:3 ve prospěch Sparty. Náskok Slavie před ní se tak sníží na pět bodů a na oslavy titulu si proto slavističtí příznivci budou muset ještě počkat. A byť věřím tomu, že ho i tak získají, otázkou je, jak mastnou pokutu bude muset jejich klub zaplatit a kolik domácích zápasů bude muset Slavia odehrát před uzavřeným stadionem. Její šéf Jaroslav Tvrdík navíc mluví o přísném potrestání všech, kteří se na včerejší ostudě podíleli, ať už šlo o fanoušky z tribuny Sever, pořadatelskou službu nebo v zápase vyloučené hráče Chorého a Douděru (viz odkaz zde).

S tím, že je potřeba udělat rázná opatření, aby se něco takového, co se stalo včera večer na Slavii, již nikdy neopakovalo, samozřejmě souhlasím. S čím však nemohu souhlasit, je to, když někteří lidé dávají včerejší ostudné počínání slavistických „ultras“ účelově do spojení s politiky vládní koalice, kterou nemají příliš v lásce. Například známý herec a divadelní ředitel Jan Hrušinský ke včerejšímu incidentu v Edenu na sociálních sítích napsal: „Vláda bez politické kultury je strašlivým příkladem pro život v celé naší zemi. Politické dno zažíváme s vládou koalice ANO, SPD a Motoristů sobě hned od začátku jejich nástupu. Dnes a denně nám ukazují, že nikdo nemusí dodržovat zavedená pravidla. Pozdní příchody bez omluvy, vydírání prezidenta republiky, rabování státního rozpočtu, lhaní a podvody, překračování zákonů, útoky na svobodná média, korupce v mediálních radách, nekulturnost, nevychovanost, beztrestné jízdy 250 km/hod. po dálnici, podvody s volebními koalicemi, bagatelizování fašismu i komunismu,“ (viz odkaz zde).

Takže, pane Hrušinský: vy se vážně domníváte, že hulvátské chování na fotbalových stadionech začalo až před zhruba pěti měsíci po sestavení vládní koalice ANO, Motoristů a SPD? Vážně jste dosud nikdy nečetl nebo neslyšel o rvačkách mezi fanoušky znepřátelených týmů před zápasem nebo po něm (za všechny dávám odkaz na zprávu o tom, jak fanoušci Baníku Ostrava vloni v dubnu po zápase se Spartou zaútočili na autobus s pražskými fanoušky), o hanlivém a občas i rasistickém skandování v našich fotbalových ochozech apod.? Případně, když zmiňujete korupci, tak myslíte, že i například bitcoinovou kauzu má na svědomí současná vládní koalice? A případně, co říkáte na politickou kulturu, jakou svými výroky občas předvádějí například europoslanci Danuše Nerudová nebo Tomáš Zdechovský?

Autor: Josef Nožička | neděle 10.5.2026 12:38 | karma článku: 18,53 | přečteno: 168x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Josef Nožička

Nehoráznost premiéra Babiše

Na Pražském hradě se včera uskutečnila schůzka prezidenta Pavla s premiérem Babišem. Bohužel skončila úplně jinak, než jak si všichni demokraticky smýšlející občané v naší zemi přáli.

9.5.2026 v 8:12 | Karma: 33,01 | Přečteno: 699x | Politika

Josef Nožička

Komu záleží na demokracii, měl by dnes vyrazit na pochod k Českému rozhlasu

Poněkud dřímající opozice toho zatím udělala pro záchranu demokracie v naší zemi poměrně málo, ale naštěstí tu máme spolek Milion chvilek pro demokracii.

5.5.2026 v 8:15 | Karma: 32,51 | Přečteno: 883x | Diskuse | Média

Josef Nožička

TOP 09 i „noví“ Lidovci neztrácejí optimismus

Byť se aktuální politické preference KDU-ČSL i TOP 09 pohybují v rozmezí 2,5-3 procent, sebevědomí jejich nově zvoleným lídrům rozhodně nechybí.

3.5.2026 v 8:15 | Karma: 36,37 | Přečteno: 1481x | Diskuse | Politika

Josef Nožička

Když si český prezident přeje vznik Spojených států evropských

Měl by být prezidentem naší země i napříště zvolen někdo, kdo si de facto přeje zánik samostatného českého státu?

26.4.2026 v 8:15 | Karma: 37,52 | Přečteno: 1207x | Diskuse | Společnost

Josef Nožička

Lídrem současné opozice je Petr, ale nikoliv Pavel!

Kdo by byl nejvhodnějším lídrem současné české opozice? Pokud to netušíte, dozvíte se to v mém dnešním blogu.

23.4.2026 v 8:15 | Karma: 33,16 | Přečteno: 738x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

Vlak srazil cyklistu, který nedbal ani na houkání lokomotivy

Vlak srazil na Hodonínsku cyklistu na přejezdu
10. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Na Hodonínsku zemřel starší cyklista po střetu s vlakem na železničním přejezdu mezi Čejčí a...

Odborníci: léky na hubnutí snižují riziko srdečních a cévních chorob

ilustrační snímek
10. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:39

Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové...

Nad železniční koridor u Zámrsku vysunuli stavbaři první část provizorního mostu

Příprava na umístění provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u...
10. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Stavbaři v noci na neděli vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad...

Nahá žena na zahradě, vypálený dům houslového virtuóza a další radosti z pražských spálenišť

Rodný dům houslisty Jana Kubelíka v Michli.
10. května 2026

V Praze občas planou ohně. A nejsou to jen ty o svátcích čarodějnic. Obvykle zahoří místa, které...

Josef Nožička

  • Počet článků 1796
  • Celková karma 33,12
  • Průměrná čtenost 3118x
Píši hlavně o politice, školství a sportu. 

 

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.