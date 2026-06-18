Záslužný počin ministra Klempíře
Záslužným počinem, za který je dle mého názoru třeba poněkud kontroverzního člena Babišovy vlády pochválit, není přitom zrušení koncesionářských poplatků (jak možná někteří čtenáři podle titulku mého dnešního blogu očekávali). Na návrh, který na svém pondělním zasedání schválila vláda, a dle něhož budou Česká televize a Český rozhlas placeny přímo ze státního rozpočtu, mám názor víceméně neutrální.
Na jedné straně mi nevadí platit koncesionářské poplatky - jejich současná výše 205 Kč měsíčně na jednu domácnost není v dnešní době částkou, která by měla pro převážnou většinu občanů představovat problém, a náš státní rozpočet už tak končí prakticky každoročně v záporných číslech. Na druhou stranu mi nepřijde spravedlivé, že koncesionářské poplatky musí v současné době platit i ten, kdo nevlastní televizní přijímač, ale má přístup k internetu díky mobilu či jinému elektronickému zařízení. A už vůbec nevidím logiku v tom, že poplatky za veřejnoprávní televizi a rozhlas musí platit i firmy s vyšším počtem zaměstnanců.
Věc, za kterou zaslouží ministr Klempíř pochvalu, nesouvisí s koncesionářskými poplatky, ale s hřebčínem v Napajedlech. Chov koní v tomto městečku poblíž Zlína má dlouholetou tradici (viz odkaz zde), započal ho tam již v roce 1886 šlechtic Aristides Baltazzi založením Císařsko-královského hřebčína, který se začal brzy specializovat na chov anglického plnokrevníka, tedy plemena, určeného pro dostihy. Ve 30. letech minulého století se stal vlastníkem hřebčína stát, což platilo až do roku 1992, kdy byl hřebčín zprivatizován na akciovou společnost.
Poté bohužel začal napajedelský hřebčín pravidelně vykazovat několikamilionovou ztrátu, několikrát změnil majitele, a v roce 2023 se současný vlastník hřebčína, kterým je společnost Sygnum, rozhodl chov koní v Napajedlech ukončit. Určitá šance napajedelskému hřebčínu svitla v roce 2024, kdy tehdejší ministr kultury Martin Baxa prohlásil hlavní budovy hřebčína za kulturní památku. Lidem, bojujícím za záchranu hřebčína (petici Zachraňme hřebčín Napajedla podepsalo přes 90 tisíc lidí), se ovšem nelíbilo, že pod památkovou ochranu nepřešel celý areál včetně přilehlých pastvin (viz odkaz zde). Představitelé společnosti, která hřebčín vlastní, naopak požadovali, aby za kulturní památku byly prohlášeny jen dvě stáje z celého hřebčína. Na přilehlých pastvinách naopak měla společnost Sygnum v plánu postavit bytové domy, přičemž zisk z jejich nájmů měl údajně jít na provoz hřebčína.
Ať už současní vlastníci hřebčína mysleli svůj záměr upřímně či nikoliv, mně osobně přijde nesmyslné stavět na pastvinách poblíž stájí bytové domy místo toho, aby se na nich v případě možné obnovy chovu pásli koně. Proto vítám rozhodnutí ministra Klempíře, který v tomto týdnu zrušil vyjmutí pastvin hřebčína z památkové ochrany a svému resortu nařídil nové posouzení ochrany areálu (viz odkaz zde). Dle jeho slov jsou pastviny neoddělitelnou součástí hřebčína.
Zda tento krok povede k záchraně známého hřebčína s dlouholetou tradicí a případně k obnovení chovu anglických plnokrevníků, to samozřejmě ukáže čas. Jako dobrý skutek tohle rozhodnutí současného ministra kultury nicméně hodnotím.
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