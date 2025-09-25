„Žaloba pro demokracii“ skončila u Ústavního soudu fiaskem
Zřejmě nejsledovanější událostí na domácí politické scéně bylo včerejší jednání Ústavního soudu ve věci takzvaných nepřiznaných koalic hnutí SPD a Stačilo! pro sněmovní volby, které nás čekají již za osm dní. Jak už asi všichni vědí, plénum ústavních soudců požadavek strany Volt Česko na zrušení kandidátních listin obou politických subjektů zamítlo, a jak SPD (na jehož kandidátkách jsou i politici z Trikolóry, hnutí PRO či strany Svobodní), tak hnutí Stačilo! (za které kandidují kromě KSČM i někteří členové SOCDEM nebo ČSNS) bude stačit pro vstup do Poslanecké sněmovny zisk 5 % hlasů (viz odkaz zde).
Jelikož jsem o straně s názvem Volt Česko nikdy neslyšel do doby, než se stala mediálně známou díky jejím žalobám na SPD a Stačilo!, které nejprve mířily ke všem 14 krajským soudům v ČR (všechny skončily zamítnutím), schválně jsem si vygoogloval její webové stránky, abych se dozvěděl, kdo stojí za soudními „žalobami pro demokracii“ (jak je na svých stránkách sama strana označuje) v tak masové míře. Dozvěděl jsem se, že se jedná o „progresivní, sociálně-liberální politickou stranu“, která je součástí celoevropské strany Volt Europa. K jejím hlavním vizím patří transparentnější, jednotnější a federální Evropa se silným Evropským parlamentem. Když jsem si nicméně dohledal její volební výsledek v loňských volbách do Evropského parlamentu (viz odkaz zde), tak jsem zjistil, že straně Volt Česko dalo hlas pouhých 0,33 % voličů (a to ještě ve spojení s přece jen o něco známější stranou SEN 21...).
Ve svých textech, informujících o podaných „žalobách pro demokracii“, píší zástupci Volt Česko například o tom, že nepřiznané koalice jsou podvodem na voličích a ohrožují férovost voleb a důvěru v demokratický systém. Je ovšem zvláštní, že na Pirátskou stranu žaloba z jejich strany podána nebyla, přestože na některých krajských kadidátkách Pirátů jsou i zástupci Strany zelených, a jde tedy rovněž o „nepřiznanou koalici“. Pro stranu, ke které má dle všeho Volt Česko názorově velmi blízko, platí zřejmě jiná zásadová pravidla než pro „extremisty a fašisty“ (jak jsou Stačilo! a SPD takřka ve všech textech na stránkách Voltu označovány)...
Byť SPD ani Stačilo! volit nehodlám, jsem rád, že Ústavní soud včera jednohlasně žalobu strany Volt zamítl. Jeho předseda Josef Baxa na tiskovém brífinku navíc dle mého názoru velmi srozumitelně vysvětlil, že politická uskupení se mohou dle platného zákona svobodně rozhodnout, zda budou spolupracovat jako „přiznaná“, nebo „nepřiznaná“ koalice - oba způsoby totiž mají své výhody i nevýhody. Navíc je dobře, že ústavní soudci stihli tento problém rozhodnout před začátkem voleb, a zbavili tak potenciální voliče některých stran nejistoty, zda jejich hlasy nakonec nepropadnou. Ostatně, v anketě pod výše uvedeným odkazovaným článkem na iDnes vyjádřilo do těchto chvil 73 % hlasujících s rozhodnutím Ústavního soudu souhlas.
Jisté nicméně je, že neúspěšné „žaloby pro demokracii“ zvýšenou popularitu straně Volt Česko přinesly, a je docela možné, že tohle bylo jejich primárním cílem. Politolog Milan Školník ve včerejším rozhovoru na iDNES dokonce prohlásil, že se strana Volt díky nim „dostala do první ligy“. Já tedy nevím, ale za mě takové počínání není ani na okresní přebor...
Josef Nožička
Hlavní líčení v kauze Dozimetr mělo v zájmu zachování demokracie v naší zemi počkat
U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo včera, tedy pouhých 11 dní před volbami, v nichž půjde opravdu o všechno, projednávání bezvýznamné kauzy Dozimetr.
Josef Nožička
Když Rakušan jezdí demonstrovat na Slovensko
Je v pořádku, když se protivládních demonstrací v cizí zemi zúčastňuje český vicepremiér a ministr vnitra? Byť jako „soukromá osoba“?
Josef Nožička
Ještě, že redaktor Wollner již v České televizi není…
Touží snad lidé jako Marek Wollner po tom, aby se veřejnoprávní televize rozsahem své politické propagace vrátila do normalizační doby?
Josef Nožička
Piráti to nakopnou. Už zase...
Nynější úderné heslo „Nakopneme to!“ mi připomenulo někdejší úderné heslo „Pusťte nás na ně!“, se kterým Pirátská strana šla do sněmovních voleb v roce 2017.
Josef Nožička
Jak Fialova vláda (ne)ozdravila veřejné finance
Ten, kdo je objektivní, tak nejspíš uzná, že stabilizovat či ozdravit veřejné finance se nepodařilo jak předchozí Babišově vládě, tak ani té současné Fialově.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz
Došlo k dalšímu narušení vzdušného prostoru v Evropě. Úřady v noci na čtvrtek uzavřely kvůli dronům...
Hongkong se vzpamatovává z úderu supertajfunu, letiště obnovuje provoz
Tajfun Ragasa se tento týden prohnal Filipínami a Tchaj-wanem, kde si dohromady vyžádal asi dvě...
AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky
Stačí zoufalý výkřik a strážníci v Ústí nad Labem budou během několika sekund vědět, že se něco...
Dozimetr znovu u soudu. Čeká se dlouhá výpověď exnáměstka Hlubučka
Ve čtvrtek bude opět pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát je na programu výpověď...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1728
- Celková karma 35,21
- Průměrná čtenost 3170x