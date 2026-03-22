Výsledky svobodných voleb sice respektujeme, ale...
Na pražské Letné se včera uskutečnila demonstrace, namířená proti současné české vládě. Pořádal ji spolek Milion chvilek pro demokracii a dle odhadů médií se jí zúčastnilo zhruba 250 tisíc lidí (viz odkaz zde).
Byť v průběhu týdne organizátoři akce mluvili o tom, že očekávají účast až půl milionu lidí, i těch výše zmíněných 250 tisíc demonstrantů je vysoké číslo, které by současná vládní koalice neměla brát na lehkou váhu. Byť se o tom, kdo bude ve vládě, rozhoduje na základě sněmovních voleb, ke kterým v říjnu loňského roku přišlo odevzdat svůj hlas zhruba 5,7 milionu voličů.
Tuto skutečnost sice nikdo z organizátorů včerejšího protestu ani z řečníků, kteří při ní vystoupili na pódiu, nerozporuje, nicméně například populární herec Ivan Trojan na tohle téma konkrétně sdělil: „Žijeme v době bez odpovědnosti… respektujeme výsledky voleb, ale současnou politiku do značné míry určují strany, které by se možná už ani nedostaly do Sněmovny. Jsou to extremistické a populistické strany, které mají klíčové resorty obrany, zahraničí, životního prostředí a kultury. To je příliš velká cena za Babišovu imunitu,“ (viz odkaz zde).
Jinými slovy, pan Trojan nepřímo zpochybňuje právo některých stran, které utvořily vládní koalici, mající ve Sněmovně nadpoloviční většinu hlasů, řídit ve vládě některé „klíčové resorty“ (úvahu, jestli je ministerstvo kultury skutečně klíčovým resortem, ponechám stranou). Není snad věcí samotné vládní koalice, jakým způsobem si jednotlivá ministerstva rozdělí? Přece v minulé vládě také dostala tři ministerstva Pirátská strana (jejíž mnohé politiky by rovněž někdo mohl považovat za extremisty), mezi nimiž bylo i ministerstvo zahraničí. Přestože se do tehdejší Poslanecké sněmovny dostali pouze čtyři pirátští poslanci. A také preference Pirátů se během vládního období 2021-2025 občas pohybovaly pod pětiprocentní hranicí.
Dalším umělcem, který včera na Letenské pláni vystoupil, by známý herec a režisér Zdeněk Svěrák, kterému přítomní účasníci na závěr demonstrace zazpívali k jeho 90. narozeninám. Jako výborného herce a režiséra jsem pana Svěráka vždy uznával, a budu tak činit i nadále. Nicméně, jeho některá včerejší slova působila až zbytečně dramaticky. Konkrétně mám na mysli to, když záměr současné vládní koalice zrušit koncesionářské poplatky okomentoval slovy: „Zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost.“
Podotýkám, že platit koncesionářské poplatky mně nevadí, neboť na České televizi sleduji nejenom sportovní přenosy poměrně často a při jízdě autem mám nejčastěji puštěný Radiožurnál. Jinou věcí nicméně je, pokud je například nucen platit koncesionářské poplatky i ten, kdo televizi vůbec nemá, ale vlastní chytrý telefon či počítač s připojením na internet. A především: dle článku zde jsou v dnešní době veřejnoprávní televize i rozhlas placeny ze státního rozpočtu (a nikoliv formou koncesionářských poplatků) ve většině evropských zemí.
Včerejší protestní demonstaci na Letné bych proto zjednodušeně zhodnotil slovy, že Mikuláš Minář opět prokázal, že je velmi dobrý organizátor (jenom je škoda, že tuto svoji schopnost příliš neprokazoval i v éře Fialovy vlády), a Ivan Trojan i Zdeněk Svěrák prokázali, že jsou výbornými herci.
Josef Nožička
|Další články autora
- Počet článků 1782
- Celková karma 33,32
- Průměrná čtenost 3128x