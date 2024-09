Výprask pro vládní koalici

Totálním propadákem skončily letošní krajské volby především pro Pirátskou stranu, kterou voliči pravděpodobně potrestali za její dosavadní tragikomické působení ve vládní koalici.

Jasným vítězem letošních krajských voleb (i prvního kola senátních voleb) se stalo hnutí ANO. Zvítězilo v 10 ze 13 krajů, což je stejný počet jako při volbách před 4 lety, ovšem co do počtu odevzdaných hlasů i získaných mandátů si poměrně výrazně polepšilo. Zatímco v krajských volbách roce 2020 získalo ANO v rámci celé České republiky 21,8 % hlasů, letos to bylo 35,4 %. A v počtu zvolených mandátů si pak strana předsedy Babiše polepšila ze 178 na 292 (viz například odkaz zde).

Těsně před volbami se přitom spekulovalo, nakolik je ovlivní rozsáhlé povodně, které zejména východní část naší země postihly pouhý týden před volbami. Mnozí příznivci současné vládní pětikoalice (včetně některých zdejších diskutérů i blogerů) přitom poukazovali na to, že při bezprostřední pomoci zatopeným obcím si Fialova vláda v porovnání s tím, jak chaoticky si počínal předchozí Babišův kabinet v covidové době, vedla velmi dobře.

Pokud se však významná část voličů skutečně rozhodovala podle tohoto kritéria, tak tomu volební výsledky příliš neodpovídají. Když totiž vezmeme výsledky ze dvou krajů, nejvíce postižených velkou vodou, tak v Moravskoslezském kraji dominovalo Babišovo ANO se ziskem 47,2 % hlasů (přičemž získalo nadpoloviční počet mandátů, takže by teoreticky mohlo vládnout i samo). V Olomouckém kraji pak ANO získalo 40,4 % hlasů, zatímco uskupení s nynějším hejtmanem Suchánkem dostalo od voličů jen 15,3 % a ODS jen 8,6 %.

Pravda, v Jihočeském kraji, který počátkem tohoto týdne také čelil záplavám, naopak výrazně vyhrála ODS se ziskem 47,5 % hlasů. Jenže tam voliči spíše než Fialovu vládu nejspíš ocenili práci pro kraj stávajícího hejtmana Kuby. Ostatně, i sám Martin Kuba v reakci na volební výsledky včera večer prohlásil: „Bylo by velmi nešťastné vykládat to jako úspěch republikové ODS. Ten výsledek je velmi specifický a já myslím, že na těch číslech je to jasně vidět. Je to úspěch jihočeského týmu, který se mi podařilo sestavit, a jsou za ním roky práce,“ (viz odkaz zde).

Co se pak týká dalších stran současné vládní koalice, ty rovněž nemají po včerejšku žádný velký důvod k jásotu (snad vyjma hnutí STAN, které v některých krajích dosáhlo slušného výsledku hlavně díky popularitě mnohých tamních starostů). Lidovci s největší pravděpodobností obhájí křeslo hejtmana v Jihomoravském kraji, kde kandidovali jako součást koalice Spolu, Jiří Čunek tradičně dominoval na Vsetínsku v senátních volbách, ale jinak budou ve sněmovních volbách v příštím roce nejpíš spoléhat na to, že někteří její politici dosáhnou na poslanecké mandáty díky předním místům na kandidátce Spolu. Což samozřejmě platí i pro TOP 09.

Pro Pirátskou stranu pak skončily krajské volby totálním propadákem, když potřebnou pětiprocentní hranici překročila v jediném kraji (Plzeňském). Její voliči ji pravděpodobně potrestali za její dosavadní tragikomické působení ve vládní koalici Pokud si Piráti chtějí u svých voličů aspoň trochu zachovat tvář a nebýt většině lidí pro smích, tak by měli z vlády odejít (bez ohledu na to, že se zbytek vládní koalice při hlasování v Poslanecké sněmovně bez jejich 4 hlasů bez problémů obejde).

Lze tedy říci, že vládní koalice utrpěla při letošních voleb do zastupitelstev krajů (a v některých obvodech i při senátních volbách) pomyslný výprask, a má zhruba rok na to, aby se z něho ponaučila. Usnout na vavřínech by však nemělo ani vítězné hnutí ANO, u kterého může opět nastat problém, aby po sněmovních volbách našlo vhodné koaliční partnery, se kterými dá dohromady nadpoloviční většinu.