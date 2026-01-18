Volební kongres ODS přinesl i několik pozitivních signálů
Jak ti, co čtou mé blogy pravidelně, nejspíš tuší, Občanská demokratická strana není zrovna mým šálkem čaje (byť ji ve srovnání například s TOP 09 nebo Piráty beru jako přijatelnější). Jejím voličem jsem nikdy nebyl - vyjma komunálních voleb v naší obci, kdy volím kandidáty napříč politickým spektrem bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Přesto jsem byl zvědavý na to, co zajímavého její volební kongres, konaný o tomto víkendu v pražském hotelu Clarion, přinese.
A byť se po jeho prvním dnu řada politických komentářů nejspíš ponese v duchu, že se zde nic překvapivého nestalo, neboť ve volbě předsedy strany podle očekávání zvítězil její dosavadní místopředseda Martin Kupka a nahradil tak v čele ODS po 12 letech Petra Fialu, několik pozitivních signálů (symbolicky použiji tohle slovo právě v souvislosti končícím předsedou) by se na probíhajícím volebním kogresu našlo.
Zda udělali delegáti kongresu dobře, když upřednostnili bývalého ministra dopravy před radikálnějším a vůči dosavadní politice ODS více kritickým politikem z Ostravy Martinem Ivanem, to ukáže až čas. Faktem nicméně je, že Martin Kupka z mého pohledu patřil v kabinetu Petra Fialy k tomu lepšímu, zejména v porovnání s bývalými ministry za ODS Stanjurou, Blažkem či ministryněmi Černochovou nebo Decroix. Navíc je dle mého názoru pro ODS prospěšné, že se nový předseda (na rozdíl od svého předchůdce) staví skepticky k pokračování projektu SPOLU, tedy společné kandidátky ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ve volbách na celostátní úrovni (viz odkaz zde).
Druhým pozitivním signálem, který sněm ODS včera přinesl, bylo oznámení Miroslavy Němcové, že při letošních podzimních volbách již nebude obhajovat svůj senátorský mandát, a skončí tak po 32 letech ve „veřejné službě“ (viz odkaz zde). Byť je tuto dámu třeba respektovat jako významnou osobnost, která během své kariéry ve vrcholné politice byla předsedkyní Poslanecké sněmovny, místopředsedkyní ODS, dlouholetou poslankyní a v roce 2013 dokonce sahala i po premiérském postu, z mého pohledu svými veřejnými prohlášení ve stylu jakési „novodobé ideoložky“ dost často ODS škodila. Ostatně, část lidí často na internetových diskusích říkala, že aby pro ně byla ODS volitelná, tak by v ní muselo být co nejvíce Kubů či Zahradilů, a co nejméně Němcových...
Za třetí pozitivní signál pak považuji zvolení starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka prvním místopředsedou strany. Přiznám se, že jméno tohoto politika mi ještě donedávna nic neříkalo, nicméně před několika dny mě zaujal jeho rozhovor na iDNES. Zejména pak jeho odpověď na otázku, zda má ODS i do budoucna pokračovat v taktice „Antibabiš“. Pan Portlík na ni odpověděl slovy: „Myslím, že definovat Andreje Babiše jako čistokrevné zlo, je chyba. Je náš politický soupeř a my máme říkat, co umíme lépe a jak bychom to dělali jinak. Ani si nemyslím, že v opozici máme chodit ve Sněmovně pozadu nebo se na protest koupat ve Vltavě.“
Přece jen mi taková slova prvního místopředsedy ODS přijdou sympatičtější než například často až nenávistné výroky včera opětovně zvoleného předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba i dalších pirátských politiků na adresu nově vzniklé vládní koalice. Ostatně, ve výše zmíněném rozhovoru se Tomáš Portlík jakožto možný kandidát na pražského primátora vyjádřil k pokračování možné koalice s Piráty na pražském magistrátu slovy: „Ve stávající podobě ani omylem“.
Josef Nožička
