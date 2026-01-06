Vláda ruší „Foltýnův odbor“. Přežijeme to?
Premiér Andrej Babiš na včerejší tiskové konferenci oficiálně oznámil, že jeho vláda ruší odbor strategické komunikace státu, takzvaný Stratkom. Dle jeho slov Stratkom nepotřebujeme, neboť žijeme v demokracii a na rozdíl od předchozího Fialova kabinetu bude jeho vláda s občany komunikovat otevřeně (viz odkaz zde).
Koordinátorem strategické komunikace byl ve Fialově vládě v letech 2024-2025 plukovník Otakar Foltýn, a proto se zmiňovanému odboru občas přezdívalo „Foltýnův odbor“. Když tento bývalý náčelník Vojenské policie na Úřad vlády v květnu 2024 nastupoval, tak bylo sděleno, že se má mimo jiné starat o ochranu před dezinformacemi a cizími vlivy. Což část veřejnosti přijala s určitými rozpaky a mimo jiné si kladla otázka, kdo bude posuzovat, které sdělení dezinformací je a které nikoliv. Vznikly proto obavy, zda jeho odbor nemůže být zneužit k cenzuře pro vládní koalici nepohodlných názorů.
Otakar Foltýn brzy po svém jmenování prohlásil, že strategická komunikace musí být autentická, pravdivá, ale zároveň musí být do jisté míry zábavná, přičemž garantuje, že bude občas i provokativní. Kromě toho tehdy při svém vystoupení v Poslanecké sněmovně doslovně prohlásil: „Žádnou cenzuru dělat nebudu. Pakliže někdo tvrdí, že ano, tak tímto říkám, že prosazuje ruský narativ, jedná proti zájmům vlastního státu a je kolaborantem současného kremelského režimu proti zájmům České republiky,“ (viz odkaz zde).
Nevím, zda Foltýnův výrok o tom, že ten, kdo mluví v naší zemi o cenzuře, je automaticky kolaborantem kremelského režimu, měl být názornou ukázkou, že jeho komunikace skutečně občas bude zábavná či provokativní. Taktéž by možná šlo hodnotit i jeho nejpamátnější výrok o „sviních“. Faktem ovšem je, že něčím takovým důvěru většiny občanů v užitečnost jeho úřadu nejspíš nezískal, byť je možné, že například v případě živelné katastrofy nebo události typu covidové pandemie by své opodstatnění mít mohl. Dle slov bývalého předsedy Poslanecké sněmovny a současného poslance za ANO Radka Vondráčka se však v praxi prokázalo, že jde o nefunkční model, protože ve výsledku šlo v případě „Foltýnova odboru“ o kontraproduktivní budování ideologického monopolu (viz odkaz zde).
Byť někteří opoziční poslanci považují zrušení Stratkomu za chybu, a bývalý vcepremiér a předseda hnutí STAN Vít Rakušan dokonce označil zrušení úřadu za „dobrovolné odzbrojení Česka tváří v tvář agresivnímu násilníkovi“, já se domnívám, že se bez něj obejdeme a že na rozpoznávání dezinformací by měl každý používat jiné prostředky včetně zdravého selského rozumu.
Josef Nožička
Jak předsedu Pirátů rozčílil projev, který neviděl
Když už měl včera Zdeněk Hřib potřebu sdělovat světu, že projevy Okamury ani Babiše neviděl, tak je potom velmi zvláštní, co dnes na svém facebookovém profilu napsal.
Josef Nožička
Tenisový souboj pohlaví? Byť je terčem kritiky, svůj účel splnil
V neděli se uskutečnil v Dubaji dlouho očekávaný tenisový zápas mezi běloruskou hráčkou Arynou Sabalenkovou a australským tenistou Nickem Kyrgiosem.
Josef Nožička
Co bychom asi slyšeli ve vánočním projevu premiéra Fialy (pokud by volby dopadly jinak)?
Můj dnešní blog je pomyslným vánočním dárkem pro ty čtenáře, kterým bude letošní vánoční poselství Petra Fialy chybět.
Josef Nožička
Když politici neumějí prohrávat
Zatímco předání premiérského žezla i jednotlivých ministerských resortů proběhlo důstojným způsobem, o komentářích některých politiků ze stran končící vládní koalice se to úplně říci nedá.
Josef Nožička
Česká televize si toho dovolila hodně: její diváci přišli kvůli Babišovi o AZ kvíz
Česká televize odvysílala úterní jmenování premiéra České republiky jak na zpravodajském kanále ČT24, tak i na hlavním programu ČT1.
|Další články autora
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek
Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a...
Chystá se oprava Pražského mostu v Karlových Varech, potrvá dvě sezony
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce letos začít s opravou Pražského mostu v Karlových Varech....
Frýdlant začne v červenci třídit u domů, teď zjišťuje, kdo topí tuhými palivy
Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku začnou od července třídit odpad přímo u svých domů. Radnice...
Ve Sport parku v Liberci začala stavba náhradního krytého kluziště
V městském Sport parku v Liberci začala v pondělí stavba krytého mobilního kluziště za 26,5 milionu...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1757
- Celková karma 36,24
- Průměrná čtenost 3154x