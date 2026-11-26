Vážně nemá Evropský parlament jiné starosti?
Jak asi většina čtenářů zaregistrovala, rušení koncesionářských poplatků se včera řešilo i na půdě Evropského parlamentu. Jak je psáno například v článku na iDnes zde, europoslanci většinou hlasů 442 ze 667 přítomných členů vyzvali českou vládu, aby zajistila, že systém financování České televize a Českého rozhlasu bude v souladu s právem EU, zaručí udržitelné a předvídatelné financování obou veřejnoprávních médií a bude obsahovat pojistky proti politickým zásahům do jejich práce.
Z českých zástupců v EP pro rezoluci hlasovali všichni europoslanci, zvolení za některou ze stran současné parlamentní opozice, přičemž o to, že se tohle téma na půdu Evropského parlamentu dostalo, se dle vyjádření ministra kultury Klempíře (viz odkaz zde), nejvíce „zasloužili“ Danuše Nerudová, zvolená za hnutí STAN, a za KDU-ČSL zvolený europoslanec Tomáš Zdechovský. U těchto politiků, stejně jako u některých českých europoslanců z řad Pirátské strany se už stalo jakousi tradicí, že se věci, které by se měly řešit na české parlamentní půdě nebo ve Strakově akademii, snaží vtahovat na půdu Evropského parlamentu. Tak, jak za dob komunismu jezdili někteří politici žalovat do Moskvy, jezdí dnes někteří čeští politici žalovat do Bruselu či Štrasburku…
Na to, zda je dobrým nápadem zrušit povinné poplatky za Českou televizi i Český rozhlas, a místo toho financovat obě veřejnoprávní média přímo ze státního rozpočtu, jsou samozřejmě názory různé. Ostatně, v anketě pod výše odkazovaným článkem na iDnes se dosud vyslovilo 47 % čtenářů pro zrušení poplatků a 53 % proti. Domnívám se však, že způsob financování veřejnoprávních médií je čistě záležitostí České republiky a vrcholné orgány EU by do něho neměly nikterak zasahovat. Navíc mi přijde paradoxní, když evropští poslanci kritizují českou vládu za to, že chce opustit model, který v současné době funguje již jen v 10 z 27 členských států Evropské unie.
A především pak nerozumím tomu, proč se politici v Bruselu či Štrasburku místo toho, jak budou financována veřejnoprávní média v České republice, raději nezabývají problémy, které jsou pro budoucnost Evropy podstatně důležitější. Ať už jde o problémy, spojené s vysokým přílivem migrantů do některých evropských zemí (a v plné nahotě se projevily například letos v létě ve Španělsku), rostoucí pravicový i levicový extremismus v řadě zemí EU, hospodářské problémy, spojené se stále rostoucími cenami energií, a mnohé další věci.
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