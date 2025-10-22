Václav Moravec to v neděli nedal
Nevím, zda se to ve více než 21leté historii pořadu Otázky Václava Moravce stalo někdy dříve, ale při jeho dosud posledním vysílání v neděli 19. 10. byl jeho dlouholetý moderátor nucen debatu čtyř pozvaných politiků předčasně ukončit. Stalo se tak poté, co Václav Moravec nebyl i přes veškerou snahu schopen ukončit vzájemné osočování a skákání si do řeči mezi předsedou Pirátské strany Zdeňkem Hřibem a předsedou strany PRO Jindřichem Rajchlem (zvoleného v letošních volbách do Poslanecké sněmovny na společné kandidátce SPD).
Když Václav Moravec v čase zhruba 13:25 hlavní část debaty předčasně ukončil (viz příslušné video zde), zdůvodnil to slovy: „Nerespektujete otázky moderátora. Tato debata je už tedy zbytečná, proto ji předčasně ukončuji. Děkuji divákům a omlouvám se. Těším se na příště, kdy se doufám vrátíme ke konstruktivní diskuzi.“ Načež pak pořad ještě pokračoval výrazněji klidnou debatou mezi sociologem Danielem Prokopem a ekonomkou Markétou Malou na téma možných změn daňové soustavy.
Dlouholetý moderátor nejsledovanějšího diskusního pořadu na ČT to měl v neděli skutečně složité. Již zmiňovaný předseda Strany PRO Jindřich Rajchl a poslanec za ANO Patrik Nacher na straně jedné, a předseda Pirátské strany a někdejší pražský primátor Zdeněk Hřib na straně druhé, se prakticky od začátku debaty vzájemně napadali, klidnějším dojmem jakožto jediný ze všech čtyř pozvaných hostů působil pouze ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
Nicméně vzájemné napadání se, skákání si do řeči a občas i urážení bylo charakteristické i pro většinu letošních předvolebních debat. Přičemž z hlediska moderátorského bych asi nejpozitivněji hodnotil výkon Reye Korentenga při závěrečné debatě mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem na TV NOVA, který vzájemné spory mezi těmito dvěma dlouholetými politickými rivaly dokázal udržet v únosných mezích (nicméně neviděl jsem samozřejmě všechny předvolební debaty napříč televizními kanály).
Něco takového se Václavu Moravcovi bohužel v neděli nepodařilo a dost velký díl viny na tom, kam debata v OVM sklouzla, měl i on sám. Jeho aktivistický styl vedení debaty, kdy některým účastníkům diskuse (zejména Patriku Nacherovi a Jindřichu Rajchlovi) skáče do řeči již poté, co řeknou jednu či dvě věty, a jiné politiky nechá bez přerušování mluvit několik minut zcela mimo téma debaty, potom vcelku logicky vede k tomu, že ti, kteří se dostanou ke slovu jen velmi málo, skáčí do řeči těm, které moderátor mluvit nechá a toleruje jim i osobní útoky na své oponenty (kdo má čas a chuť, může si pustit první hodinu nedělního pořadu zde a udělat si vlastní názor).
Shodou okolností 19. 10. byl na serveru Aktuálně.cz publikován rozhovor s Václavem Moravcem, ve kterém si stěžuje, že ze strany radních České televize čelí již dlouhou dobu „účelové šikaně“ a snaze jeho pořad zrušit. Za mě, byť Otázky Václava Moravce sleduji v posledních letech poměrně málo, by bylo škoda tento pravidelný diskusní pořad rušit. Otázkou nicméně je, zda by mu přece jen neprospěla změna na místě moderátora (přičemž by se název pořadu patřičně poupravil), případně to, že by se Václav Moravec při jeho moderování pravidelně střídal s někým jiným a byl tak vystaven určité konkurenci.
Josef Nožička
Budou o nových ministrech rozhodovat volby, nebo petice ekologů, umělců a dalších?
Realita je prostě taková, že Motoristé byli do nové Poslanecké sněmovny zvoleni, a byť budou početně nejmenší parlamentní stranou, karty jsou rozdány tak, že se bez nich budoucí vládní koalice s velkou pravděpodobností neobejde.
Josef Nožička
Kdo si letos zaslouží státní vyznamenání? Já mám jasno!
Bylo nepochybně obtížné vybrat ty nejlepší z nejlepších, kteří si plně zaslouží převzít státní vyznamenání z rukou prezidenta Petra Pavla.
Josef Nožička
K dnešním Otázkám Václava Moravce (respektive Otázkám Olgy Richterové)
Dnešní Otázky Václava Moravce na programu ČT1 určitě nudné nebyly. Zasloužila se o to především pirátská poslankyně Olga Richterová.
Josef Nožička
Když někteří demokraté neunesou vítězství extremistů
K demokracii neodmyslitelně patří i svobodná soutěž politických stran a skutečný demokrat by neměl mít problém uznat případnou volební porážku a přijat ji se ctí.
Josef Nožička
I blamáž s eDoklady je vizitkou odcházející Fialovy vlády
S ohledem na to, jak se koalice Spolu, STAN a Pirátů za uplynulé čtyři roky předvedla, byli na ni voliči ještě velmi hodní.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
ANO, SPD a Motoristé jednají o tom, jak přidají učitelům, i o migračním paktu
O programu vznikající vlády Andreje Babiše v oblasti školství, dopravy a vnitra ve středu jednají...
Dočká se Orbán summitu Trump–Putin? Přípravy pokračují, ujišťuje
Přípravy na schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem...
Dvanáct bodů pro klid zbraní. Evropa chystá vlastní mírový plán pro Ukrajinu
Evropské země připravují společně s Ukrajinou dvanáctibodový návrh na ukončení ruské invaze na...
Jen jsem chtěl být někým. Lennonův vrah prozradil po 45 letech motiv svého činu
Mark David Chapman, vrah hudebníka Johna Lennona, po 45 letech od činu prozradil motiv svůj motiv....
Pronájem bytu 2 + 1 ve Frenštátě pod Radhoštěm
Nádražní, Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
12 000 Kč/měsíc
- Počet článků 1736
- Celková karma 35,94
- Průměrná čtenost 3168x