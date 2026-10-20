Už je to tady: na nepokojích ve Francii se podílejí ruští trollové
Statisíce lidí vyrazily o minulém víkendu do francouzských ulic, aby protestovaly proti vysokým životním nákladům. Demonstranti tak navázali na studentské protesty před 14 dny, při kterých docházelo k rozbíjení výloh, zapalování popelnic a dokonce i k požárům na několika francouzských školách. Tentokrát bylo řádění demonstrantů ještě mnohem masivnější a rozsah způsobených škod je tak mnohonásobně větší než před dvěma týdny.
Jak se je možno dočíst například v článku zde na iDnes, při víkendových protestech docházelo velmi často k rabování, zapalování aut či jiného poškozování majetku, ve městě Limoges maskovaný dav dokonce zapálil historickou budovu radnice. Policie přitom při protestech zadržela téměř 2 500 lidí, naopak zhruba tisíc zasahujících policistů bylo zraněno. Situaci se pokoušeli řešit vrcholní francouzští politici v čele s prezidentem Macronem, zatím se jim to však dle zpráv, které z Francie přichází, příliš nedaří a příští sobotu se k protestům hodlá připojit i radikální hnutí Žlutých vest.
Situaci v zemi galského kohouta během předchozích dnů již rozebírali mnozí novináři, političtí komentátoři i někteří zdejší kolegové blogeři, přičemž jejich názory na to, kdo za radikalismem francouzských demonstrantů stojí, se liší. Jedni ho přičítají krajní levici, jiní zase problémům s přistěhovalci a nezvládnuté migraci. Docela jsem byl překvapený, že z rozsáhlých pouličních nepokojů ve francouzských městech nikdo neobviňoval Rusko...
Tedy až do včejšího večera, kdy jsem na iDnes Premium narazil na článek s titulkem „Barbaři prolomili brány Západu. Rusové se tetelí nad záběry hořící Francie“. Redaktor Adam Hájek hned v jeho úvodu píše: „Zatímco Francie se vzpamatovává z největší vlny násilností za dlouhá léta, v Moskvě zavládla škodolibá radost. Pro prominentní komentátory a státem sponzorované kanály je to důkaz, že západní Evropa je odsouzena k úpadku. Zbývá otázka: jak moc se ruští trollové podíleli na víkendových neplechách?“ V další části článku se pak trochu mírněji píše o tom, že vliv ruské informační kampaně na protesty ve Francii „rozhodně nelze vyloučit“ a dle některých analytiků by to odpovídalo zájmům Moskvy před francouzskými prezidentskými volbami, které se budou konat v dubnu příštího roku.
Samozřejmě, v případě Ruska nelze stoprocentně vyloučit nikdy nic, ale tyhle úvahy už mi přijdou hodně přitažené za vlasy. Francie je masivními demonstracemi známá již spoustu let, hnutí Žluté vesty zde vzniklo již v roce 2018 a za francouzské problémy, spojené s migrací či klesající životní úrovní, lze těžko vinit Rusko. Což jsou problémy, které za násilnými protesty ve francouzských městech stojí mnohem pravděpodobněji než působení ruských internetových trollů. A že ze současných nepokojů ve Francii, Itálii či Španělsku mají v Rusku radost, tomu se bohužel divit nelze.
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