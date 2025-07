Trump dodá Ukrajině zbraně, zaplatí to Evropa

Donald Trump se i coby americký prezident řídí zásadou, že o peníze či byznys jde až v první řadě...

Přestože byl ještě do minulého týdne americký prezident Donald Trump dle svých vyjádření přesvědčen, že jednání s Vladimírem Putinem ohledně dosažení míru na Ukrajině jsou na dobré cestě, v posledních dnech u něj došlo k překvapivému názorovému obratu. A tak byť začátkem července americké ministerstvo obrany zastavilo dříve slíbené dodávky některých střel protivzdušné obrany a další přesné munice na Ukrajinu (viz odkaz zde), již zhruba za týden bylo všechno jinak a Trump naopak sdělil světu, že má v plánu poslat Ukrajině nový balík vojenské pomoci.

Oficiálně to bylo potvrzeno včera, kdy po setkání amerického prezidenta s šéfem NATO Markem Ruttem v Bílém domě bylo konkrétně sděleno, že půjde o „obrovské“ množství zbraní, včetně systémů protivzdušné obrany Patriot, raket a dělostřelecké munice (viz odklaz zde). USA je však nedodají bránící se Ukrajině přímo, ale dodají je evropským zemím NATO, které za ně Spojeným státům zaplatí. Dle včerejšího Trumpova vyjádření si tak evropské země nakoupí zbraně v hodnotě zhruba 10 miliard dolarů (v přepočtu přibližně 212 miliard korun).

Když Donald Trump během své loňské prezidentské kampaně prohlašoval, že v případě svého zvolení ukončí válku na Ukrajině do 24 hodin, každý soudný člověk musel brát takové prohlášení s rezervou, a zcela jistě tomu nevěřil ani samotný Trump. Faktem nicméně je, že od svého lednového nástupu do Bílého domu se několikrát aktivně pokoušel přivést k jednacímu stolu ruského prezidenta Putina s jeho ukrajinským protějškem Zelenským. Což se mu však do této chvíle nepodařilo a kromě dojednání několika výměn zajatců nebylo v tomto směru dosaženo prakticky žádného pokroku.

A protože Trump nerad prohrává, chce přimět Putina k uzavření míru nebo aspoň dlouhodobého příměří jak dodávkou nových zbraní Ukrajině, tak i včerejší výhrůžkou ohledně uvalení tvrdých cel a sankcí na Rusko, nebude-li do 50 dnů uzavřena dohoda o ukončení války na Ukrajině. V první řadě se však současný americký prezident jakožto někdejší úspěšný byznysman řídí zásadou, že o peníze jde až v první řadě...

I pokud včerejší Trumpem oznámené kroky nepřimějí šéfa Kremlu k ukončení agrese na Ukrajině (jakože se obávám, že nepřimějí...), bude Donald Trump řadou lidí v USA pochválen, že pro tamní zbrojařské firmy získal „kšeft“ v hodnotě 10 miliard dolarů. A jelikož i generální tajemník NATO Mark Rutte včera označil za „absolutně logické“, že evropské státy NATO zaplatí za americké zbraně pro Kyjev (viz odkaz zde), silně pochybuji o tom, že by se některý z evropských lídrů proti tomuto Trumpovu plánu postavil. Přičemž u současných českých lídrů považuji něco takového za absolutně vyloučené.