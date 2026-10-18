Tři příčiny volebního výprasku hnutí ANO
Druhé kolo senátních voleb je za námi, a jejich jednoznačným poraženým je hnutí ANO. Do druhého kola se probojovalo 13 jeho kandidátů, neuspěl však ani jeden z nich. Přestože se tedy před letošními volbami do horní parlamentní komory psalo o tom, že Babišovo ANO v nich prakticky nemá co ztratit, neboť v 27 volebních obvodech obhajuje pouhý jeden mandát, i tento jediný senátorský post ztratilo. Jaké jsou hlavní příčiny volebního debaklu či výprasku této nejsilnější politické strany, která vloni na podzim suverénně zvítězila ve sněmovních volbách?
Hlavní příčiny bych viděl tři. První z nich je ta, že této straně nenahrává dvoukolový volební systém, spojený s tradičně nízkou volební účastí v druhém kole senátních voleb, která tak nahrává stranám s více disciplinovanými voliči jako KDU-ČSL nebo ODS.. Například ve volebním obvodu Karviná, kde ANO obhajovalo svůj jediný mandát, zvítězila v prvním kole jeho kandidátka Lenka Brzyskowská s poměrně výrazným náskokem 33,6 % hlasů před druhým postupujícím Petrem Kazíkem, který obdržel pouhých 14,3 % hlasů, ve druhém kole však neuspěla ani ona. Kandidát za Osobnosti pro kraj ji totiž ve druhém kole, ke kterému na Karvinsku dorazilo jen něco málo přes 13 % voličů, porazil poměrem hlasů 53:47 (viz odkaz zde).
Na druhou stranu je ovšem třeba říci, že ze 13 do druhého kola postoupivších kandidátů za ANO jich z prvního místa postoupili pouze tři. I kdyby tedy byl systém voleb do Senátu jednokolový, nebyl by to pro tohoto lídra české politické scény nijak zvlášť zářivý výsledek. V čem vidím další dvě příčiny jeho volebního neúspěchu?
Zatímco při sněmovních či krajských volbách hraje hlavní roli strana, pro kterou volič hlasuje, a konkrétní osoby na kandidátce nejsou pro něj většinou rozhodující, u senátních voleb je tomu přece jen trochu jinak. Část voličů totiž bere v potaz i osobnost, která do horní parlamentní komory kandiduje. A přišlo mi, že skutečných osobností vyslalo Babišovo ANO do letošních voleb dost málo. Prakticky všichni známí politici z této strany jsou totiž již poslanci, hejtmany či starosty větších měst, a tak, jak se říká, nebylo už kde brát...
Třetím důvodem volebního výprasku ANO i zbylých dvou stran v současné vládní koalici pak bylo dle mého názoru to, že část jejich voličů zatím není úplně spokojená s tím, jak si kabinet Andreje Babiše po necelém roce vládnutí dosud vede. Někteří z nich možná měli přehnaně velká očekávání, pro některé může být například zklamáním, že současná vládní koalice věnuje příliš energie věcem typu zrušení koncesionářských poplatků místo věcí, které jsou pro většinu obyvatel této země daleko podstatnější.
Samozřejmě, že volební senátní výprask sám o sobě žádné velké komplikace současné vládní koalici nepřinese, pravomoci Senátu jsou totiž velmi omezené a navíc by v něm současné vládní strany nezískaly většinu, ani kdyby při letošních volbách čistě teoreticky zvítězily ve všech 27 obvodech. Nicméně jistý vzkaz jím tímto jejich voliči vyslali, a bylo by velkou chybou, pokud by ho ANO i zbylé dvě vládní strany vzaly na lehkou váhu.
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