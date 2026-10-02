Trestní odpovědnost od 13 let? Případ ze slovenské školy dává ministru Tejcovi za pravdu
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce prosadit návrh, aby byla u nejzávažnějších trestních činů snížena trestní odpovědnost na 13 let. Zdůvodňuje to nárůstem násilné kriminality dětí v posledních letech, přičemž mladí pachatelé se často cítí beztrestní a mají pocit, že jim všechno projde.
Jak je nicméně popisováno například v článku zde, prosadit příslušný zákon bude mít ministr spravedlnosti složité, neboť proti jsou nejenom opoziční poslanci, ale i někteří politici z řad současné vládní koalice. A také mnozí odborníci na dětskou kriminalitu. Například instituce s názvem „Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva“ Babišovu vládu vyzvala, aby ke snižování hranice nepřistupovala a zaměřila se na koordinovanou prevenci a zajištění dostatečné práce s dětmi (viz odkaz zde).
Prevence je nejenom v případě snížení či potlačení trestní kriminality samozřejmě důležitá, někdy však nic nevyřeší ani ona. Ukazuje to čerstvý případ, který se v tomto týdnu odehrál na základní škole ve slovenském Staškově. Jak nejspíš mnozí čtenáři zaznamenali, třináctiletý žák zde v úterý zaútočil nožem na svou spolužačku a dvě učitelky. Jedna z učitelek bodným zraněním na mistě podlehla, třináctiletá žákyně byla v kritickém stavu odvezena do nemocnice, přičemž včera bohužel prohrála svůj boj o život i ona.
Co všechno mladého vraha k tak hrůznému činu vedlo, je předmětem vyšetřování. Jak je popisováno například v článku zde na Novinkách, šlo o kluka, kterého vychovávala babička, neboť jeho matka měla dlouhodobé problémy s návykovými látkami. Podle tvrzení učitelů i spolužáků dotyčný nicméně nepůsobil jako problémový žák. Zhruba týden před osudným činem však rozeslal některým spolužákům fotomontáž, na níž byly zobrazeny dvě učitelky školy, umiístěné do kocentračního tábora.
Škola incident zaznamenala, a na základě toho v pondělí 28. září s celou třídou, do níž pachatel chodil, pracoval intervenční tým z centra poradenství a prevence. Jak však vidno, ani to následující den neodradilo žáka, kterému hrozila trojka z chování, od vražedného útoku na spolužačku, která na jeho fotokoláž upozornila, a na dvě pedagožky. Nepomohlo ani to, že dle výpovědí místních obyvatel chodil žák ministrovat do kostela... Jelikož na Slovensku je nyní hranice trestní odpovědnosti 14 let, pachatel potrestán být nemůže, pouze ho na určitou dobu čeká pobyt ve speciálním výchovném zařízení.
Názory veřejnosti na to, zda se má u nejzávažnějších trestních činů snížit trestní odpovědnost z dosavadních 15 na 13 let, se nejspíš budou lišit i po tomto incidentu. Někteří jistě budou argumetovat tím, že na děti nelze pohlížet stejně jako na dospělé. Já jsem nicméně toho názoru, že ve svých 13 letech je již dítě dostatečně zralé na to, aby chápalo, že vraždu či úmyslné zabití nikomu tolerovat nelze.
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