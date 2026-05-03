TOP 09 i „noví“ Lidovci neztrácejí optimismus
Byť je politika hnutí ANO (stejně jako zbylých dvou stran současné vládní koaliice) ve většině médií terčem poměrně silné kritiky, dle dosud posledních publikovaných průzkumů veřejného mínění (viz například dubnový průzkum agentury Kantar nebo průzkum agentury NMS) by mu v případě sněmovních voleb stále dalo hlas přes 30 % respondentů. Mnohem hůře by to u případných voleb naopak dopadlo pro politické strany KDU-ČSL a TOP 09. Po rozpadu koalice SPOLU (kterou tyto strany několik let tvořily společně s ODS) by totiž pětiprocentní hranici, potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, s největší pravděpodobností nepřekročily. Volební preference obou těchto uskupení se totiž aktuálně pohybují v rozmezí 2,5-3,1 %.
Ale pozor, tito pro někoho „političtí trpaslíci“ optimismus rozhodně neztrácejí, a platí to zejména v případě „klidné síly“, jak Lidovci řadu let sami sebe označovali. Jak ti, co politické dění aspoň okrajově sledují, nejspíš zaregistrovali, minulý týden si na svém sjezdu v Ostravě zvolili nové vedení, v jehož čele stanul jihomoravský hejtman Jan Grolich. Tomu na sjezdu dala hlas drtivá většina delegátů a bývalý předseda Senátu Petr Pithart ho ve svém poselství rovnou označil za budoucího premiéra.
Tato prognóza Petra Pitharta, který během své politické kariéry vystřídal partají hned několik, působí docela odvážně, nicméně i sám nový předseda KDU-ČSL mluví o tom, že jeho strana už nechce přežívat, ale vyhrávat (viz odkaz zde). V povolebním prohlášení navíc mluvil o tom, že se strana chce zbavit nálepky „kam vítr, tam plášť“. Sympaticky pak znějí i slova dlouholetého europoslance za KDU-ČSL Tomáše Zdechovského: „Ve 21. století musí být strana pluralitnější – je lepší jeden napravený hříšník, než deset katolíků, kteří vás moralizují, protože lidi už na to nejsou zvědaví.“ Tak uvidíme, jaká bude realita...
Co se týče druhé zmiňované partaje TOP 09, ta si nového předsedu Matěje Ondřeje Havla zvolila již v listopadu loňského roku. O tomto novém šéfovi, který vystudoval nejenom učitelství češtiny a dějepisu, ale i sbormistrovství chrámové hudby, a doktorské studium absolvoval na Katolické teologické fakultě UK, dosud příliš slyšet nebylo. Nedávno mě nicméně zaujal jeho rozhovor pro Seznam Zprávy. V něm mě kromě zmínky o plánu projet celou ČR před senátními a komunálními volbami zaujala především Havlova slova: „V TOP 09 nás sdružuje stejný pohled na svět, jsme liberální, vyhroceně proevropská pravicová strana. Musíme ukázat témata pro konkrétní dobu, to je třeba volební právo od 16 let.“
Což o to, pokud by TOP 09 ve spolupráci s některými jinými stranami prosadila volební právo od 16 let (byť její politici zatím mluví o tom, že by se to mělo týkat pouze komunálních voleb), tak by šance této „vyhroceně proevropské pravicové strany“ na překrocení aspoň pětiprocentní hranice určitě vzrostly. S ohledem na aktuální rozložení politických sil v Poslanecké sněmovně však k něčemu takovému nejspíš hned tak rychle nedojde. Novým lídrům KDU-ČSL i TOP 09 tak asi nezbude, než pro naplnění jejich odvážných snů spoléhat na nějaký křesťanský zázrak...
Josef Nožička
