Teta Milka
Tetu Milku jsem nepoznal osobně, historky o ní znám vesměs z vyprávění mých prarodičů. Šlo o paní, která se jmenovala křestním jménem Milena (odtud zřejmě pramenila ta její přezdívka) a většinu svého profesního života pracovala jako dojička v místním JZD.
Inteligence dvakrát moc nepobrala, ovšem doháněla to politickou uvědomělostí, což bylo v době před rokem 1989 významné plus. Druhou důležitou věcí bylo v té době mít dobré známosti na vlivných místech. Což teta Milka splňovala mírou vrchovatou, neboť se osobně znala s Milošem Jakešem, který, jak pamětníci vědí, to koncem 80. letech dotáhl až na nejvyššího představitele ÚV KSČ. Údajně se s ním seznámila ve Svitu ve Zlíně (tehdy Gottwaldově), kde jako mladá pracovala předtím, než ji přijali do JZD.
Teta Milka této známosti náležitě využívala - když se v práci dostala do sporu nejenom s některou ze svých spolupracovnic, ale i se svými nadřízenými, tak začala vyhrožovat, že se za Jakešem osobně vypraví. A jelikož nadřízení nevěděli, na čem jsou, tak se při sporech s touto vesměs neoblíbenou dámou obvykle řídili zásadou, že moudřejší ustoupí. Milka ostatně moc přátel neměla, její snad jedinou věrnou kamarádkou byla místní hospodská Leontýna, za kterou se po ranní i odpolední směně „na kus řeči“ zastavovala.
Přesto však mojím prarodičům zůstala na tetu Milku v paměti i jedna humorná historka. Jakožto politicky uvědomělá dojička obdržela na tu dobu významné vyznamenání a na slavostním večírku ji tehdy vyzval k tanci i samotný ministr zemědělství. Při tanci jí však nechtěně šlápl na nohu, z čehož byl rozpačitý a začal se jí zdvořile omlouvat. Milka ho však ihned uklidnila slovy: „Z toho si, soudruhu ministře, nic nedělajte. Mně když dupne na nohu kráva, to ináč bolí!“
Asi se ptáte, co se s tetou Milkou stalo poté, co přišel listopad 1989 a Miloš Jakeš rezignoval na funkci generálního tajemníka ÚV KSČ. Pokud tipujete, že rychle převlekla kabát, tak je váš tip správný. Záhy po definitivním pádu komunistického režimu se Milka snažila vetřít do ve vsi vznikajícího Občanského fóra. Jelikož ji však jeho zakladatelé dobře znali, tak jí naznačili, že zrovna o ni zájem nemají. Což Milka nesla dost těžko a kamarádku Leontýnu, ze které se brzy stala podnikatelka, začala v hospodě navštěvovat čím dál častěji...
Docela by mě zajímalo, kolik takových tet Milek mezi námi bylo, případně kolik jich stále je v našem okolí i v dnešní době.
Josef Nožička
Respektuje pan prezident zákony? Podle logiky lidoveckého poslance Bartoška nejspíš ne
Je otázkou, zda Janu Bartoškovi a některým dalším opozičním poslancům spíše než o dodržování zákonů nejde hlavně o to, komplikovat současné vládě co nejvíce život.
Josef Nožička
O české mistryni světa v atletice a primitivismu některých internetových diskutérů
Česká atletka Lurdes Gloria Manuel se stala halovou mistryní světa v běhu na 400 metrů, část diskutérů však místo jejích výborných výkonů řeší její původ či barvu pleti.
Josef Nožička
Výsledky svobodných voleb sice respektujeme, ale...
Při včerejší demonstraci na Letné Mikuláš Minář opět prokázal, že je velmi dobrý organizátor, a Ivan Trojan i Zdeněk Svěrák prokázali, že jsou výbornými herci.
Josef Nožička
Český lev byl opět doprovázený politickou agitkou
Je škoda, když se k politické agitaci zneužívá i pořad, který by měl být především oslavou české kinematografie.
Josef Nožička
Otázky (bez) Václava Moravce: já tam toho Okamuru prostě nechci!
Tomio Okamura svou účastí v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce jeho obvyklou úroveň nevylepšil, ale zároveň ani nezhoršil.
