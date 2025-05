Tak jsem se dozvěděl, že v naší zemi je možné řídit obec i z vězení

Starostovi pražských Řeporyjí Pavlu Novotnému hrozí, že bude muset nastoupit do vězení, nikoliv však to, že by přišel o starostovský mandát.

Byť je bývalý bulvární novinář a dlouholetý člen ODS Pavel Novotný jenom starostou jedné pražské městské části, v médiích je mnohem známější než leckterý poslanec či senátor za tuto stranu. Dokonce si troufnu říci, že v popularitě by nejspíš předčil i některé bývalé či současné ministry za stranu, jejímž předsedou je současný český premiér. Popularita Pavla Novotného ovšem není zapříčiněna nějakými mimořádnými politickými úspěchy, ale vystupováním, nad kterým velká část veřejnosti včetně mě kroutí hlavou a nechápe, co všechno tomuto bývalému novináři a moderátorovi prošlo ve straně, která si dle svých hesel často zakládá na slušnosti v životě i v politice. Pro osvěžení zde některé jeho hulvátské výroky připomenu. Pavel Novotný například v roce 2020 prohlásil, že v zájmu České republiky je, aby Zeman i Babiš (tedy tehdejší prezident i premiér) zemřeli, na adresu někdejšího policejního prezidenta Stanislava Novotného pak prohlásil, že je vlastizrádce a měl by viset. Vloni pak na síti X napsal o Palistencích, že jsou regulerní opice a je třeba je vybombardovat, za což mu pražský obvodní soud udělil pokutu v pětimístné výši. Poté, co se vloni tento komunální politik, který ovšem v roce 2020 kandidoval i na prvního místopředsedu ODS, dopustil nechutného výroku vůči hudebníkovi Felixovi Slováčkovi a jeho nemocné dceři, se dokonce začalo mluvit o jeho vyloučení z ODS, nakonec se tak však nestalo a ústy šéfa pražské organizace této strany Marka Bendy bylo řečeno, že je třeba umět odpouštět (viz odkaz zde). Zatímco však v rámci ODS bylo řeporyjskému starostovi odpouštěno stále, české soudy s ním přece jen nekonečnou trpělivost neměly. V roce 2022 mu byl udělen tříletý podmíněný trest za pronásledování podnikatele Marka Víta, letos v květnu pak dostal u Obvodního soudu pro Prahu 5 nepodmíněný trest ve výši tří měsíců, neboť se během doby podmínky dopustil celkem sedmi přestupků (viz odkaz zde). Začalo se tak spekulovat o tom, zda Pavel Novotný bude konečně z ODS vyloučen a přijde případně i o mandát starosty. Vypadá to však, že se nestane ani jedno, ani druhé. Byť premiér a předseda ODS Petr Fiala prvně mluvil o tom, že Novotný straně škodí a pražská organizace se s ním vypořádá rychle, nakonec se věc alibisticky vyřešila tím, že Novotný své členství v ODS na vlastní žádost pozastavil. A o funkci starosty Řeporyjí nejspíš nepřijde, ani pokud jeho trest potvrdí i soud vyšší instance. Jak jsem se totiž k mému překvapení dozvěděl ve včerejším článku zde na iDNES, dle českých zákonů je možné i to, aby starosta řídil obec z vězení, pokud se ho zbylí zastupitelé nerozhodnou kvůli odsouzení k nepodmíněnému trestu odvolat. A jak je v článku dále uvedeno, ti řeporyjští dle všeho nic takového v úmyslu nemají. První řeporyjský místostarosta, kterým je David Roznětinský z TOP 09, totiž na obhajobu Novotného prohlásil: „Nejenže ta provinění pochází z dávnověku, ale pro mě je zásadní, že nemají nic společného s výkonem jeho zastupitelského mandátu. Ten dostal od lidí a přijde mi absurdní, aby mu ho ostatní zastupitelé odebírali.“ Mně tedy přijde aburdní spíše to, jak se řeporyjský starosta již spoustu let chová a jak ho přesto někteří lidé stále hájí...