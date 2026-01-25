Tak hroznou vládu jsme tu ještě neměli!
Vláda Andreje Babiše byla jmenována 15. prosince loňského roku (důvěruji jí vyslovila Poslanecká sněmovna přesně o měsíc později), dnes je to tedy teprve 41 dnů od doby, co se její ministři ujali svých resortů. Přesto, když člověk jen letmo prolétne zpravodajské servery, tak má často dojem, že za tak krátkou dobu stihla spáchat spoustu katastrofických věcí a způsobit u části národa zcela negativní a depresivní náladu.
Jen tak namátkou z poslední doby: europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský označil kvůli zveřejnění některých informací o muniční iniciativě premiéra Andreje Babiše za „neskutečného kolaboranta a užitečného idiota ruské propagandy“ (viz odkaz zde), bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský prohlásil, že se mu chce zvracet kvůli tomu, jeho nástupce v čele tohoto resortu Petr Macinka chce rušit některé projekty neziskových organizací včetně projektu psychosociální podpory pro školy na Ukrajině (viz odkaz zde), jak jsem psal v jednom mém nedávném blogu, pirátští poslanci chodili na sněmovní schůzi pozpátku, čímž chtěli symbolizovat, že nás nastupující Babišův kabinet potáhne zpět.
Rovněž na internetových diskusích a na sociálních sítích člověk často naráží na příspěvky, referující o tom, jak se dotyčný za současnou českou vládu hluboce stydí (a občas i to, že uvažuje o emigraci). Při čtení takových příspěvků může mít dost možná některý člověk, žijící v zahraničí, pocit, že Česká republika má momentálně nejhorší vládu ve svých dějinách a naši zemi neodvratně čeký směřování na Východ do Putinovy náruče.
Je to ale opravdu taková katastrofa? Samozřejmě, že s ohledem na to, která politická uskupení novou vládní koalici utvořila, může těžko někdo čekat, že naši vrcholní politici budou často jezdit na zahraniční návštěvy například na Tchajwan, a naopak se nová vláda bude spíše snažit posilovat vztahy se zeměmi Visegrádské čtyřky. Babišova vláda nejspíš nebude na rozdíl od předchozí Fialovy vlády tak aktivní ohledně poskytování vojenské pomoci Ukrajině, nicméně potřebu podpory této ruské agresi čelící zemi nezpochybňuje. A že by se snad v českých či moravských městech měly brzy objevit ruské tanky (jak tím před sněmovními volbami v případě Babišova vítězství někteří lidé strašili), to si myslím opravdu nehrozí.
Na hodnocení toho, jak si nová vláda vede, je po 41 dnech ještě opravdu brzy. Nicméně jako učitel kvituji například to, že se dohodla s odbory pro navýšení platů o 9 % pro nepedagogické pracovníky ve školství, které jsou zejména v případě kuchařek a školníků často ostudně nízké (viz odkaz zde) nebo že nový ministr školství chce posoudit připravenost i smysluplnost reformy vzdělávání základního školství, vypracované jeho předchůdcem Bekem (přičemž tuto připravovanou reformu sice chválí někteří „mediální odborníci“ na školství, ale ze strany učitelů i ředitelů škol je většinou terčem kritiky). A i celkově na mě ministr školství Plaga působí kompetnetněji než všichni tři jeho předchůdci (Gazdík, Balaš a Bek), kteří se v čele resortu školství vystřídali během Fialovy vlády.
