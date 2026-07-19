Stop „sexualizaci“ atletek aneb budou časem sportovkyně povinně závodit ve skafandrech?
Jakožto sportovního fanouška mě v tomto týdnu zaujala informace o tom, že nějaká organizace s názvem Evropská vysílací unie vydala doporučení pro televizní společnosti, jak mají zabírat sportovkyně při přenosech z atletiky. Jak je psáno například zde, má jít o třiadvacetistránkový manuál, který „má omezit nevhodné detailní záběry na těla atletek a zabránit tak sexualizaci sportovkyň“.
Dle toho, co je zmíněno v článku na iDnes dále, kameramani by se nyní měli vyhýbat především těsným záběrům na těla atletek zezadu, nízko umístěným kamerám a pohledům, které mohou působit „odhalujícím či kompromitujícím dojmem“. Neměli by využívat nadměrných opakování a přednost naopak mají dostat širší záběry zachycující rozběh, odraz, techniku a samotný výkon. V článku je rovněž zmíněn názor britské tyčkařky Bradshawové, dle níž se kvůli tomu mnoho sportovkyň více soustředí na kamery než na samotný výkon.
Tak nevím. Na atletiku se v televizi dívám poměrně často, ale že by výše popsaný problém byl až tak „kritický“, mi až dosud nepřišlo. Co mají při srovnání s atletkami říkat například plážové volejbalistky, závodnice v synchronizovaném plavání nebo krasobruslařky? Dočkají se i tyto sporty podobně nesmyslného manuálu a pro kamerany při přenosech z těchto sportu pak bude opravdu těžko řešitelný problém, aby jeho doporučení splnili a diváci přitom ze sportovního hlediska viděli vše podstatné? Jak potom například při plážovém volejbalu zařídí, aby toho při některých herních situacích „nebylo vidět příliš moc“?
Ohledně manuálu Evropské vysílací unie mě asi nejvíc pobavila reakce české atletky Nikoly Bendové, která ho charakterizovala slovy, že „svět se asi zbláznil“. Obsáhleji se pak k problému nevhodných záběrů na těla atletek vyjádřila následujícími větami: „Připouštím, že to může některým holkám vadit. Potom mají dvě možnosti. Mohou zkusit závodit ve skafandru, anebo tenhle sport vůbec nedělat. Ale vážně, mohou mít třeba legíny do půli stehen, ale mně osobně je to jedno. Nepřijde mi na tom nic závadného.“ (viz odkaz zde)
Dočkáme se tedy toho, že atletky budou časem povinně závodit ve zmiňovaných skafandrech, nebo minimálně v teplácích? Pokud bude dnešní hyperkorektní Evropa pokračovat ve vymýšlení nesmyslů, tak v budoucnu není vyloučeno téměř nic...
P. S. Je docela zvláštní, že ve zmiňovaném manuálu se mluví pouze o tom, jak při televizních přenosech (ne)zabírat těla atletek, ale atletů už nikoliv. Není to pak určitá diskriminace jednoho pohlaví?
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