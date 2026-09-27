Státní svátek ve znamení Milionu chvilek proti Babišovi
Zítřejší státní svátek jistě stráví lidé různým způsobem. Někteří věřící vyrazí do Staré Boleslavi na Národní svatováclavskou pouť, jiní využijí den volna třeba k práci na zahradě či na chalupě, mnozí jistě podniknou díky slibovanému hezkému počasí výlety do přírody. Já sám se chystám s kamarády na celodenní cyklovýlet. Ti politicky uvědomělejší pak možná využijí lákavé nabídky spolku Milionu chvilek pro demokracii strávit část zítřejšího státního svátku na Staroměstském náměstí...
Jak se je totiž možno dočíst nejenom na webových stránkách tohoto spolku, zítra odpoledne se koná na Staroměstském náměstí demonstrace s názvem „Václave, svobodu udržíme!“ V závěru upoutávky na ni je pak adresována občanům výzva: „Vezměte si české vlajky, transparenty a nezapomeňte pozvat své blízké. Těšíme se na Vás!“ Což samo o sobě je hezké, ostatně státní svátek 28. září, který je připomenutím zavraždění českého knížete Svatého Václava, je označován jako „Den české státnosti“. A určitě není nic špatného na tom, když lidé přijdou v den státního svátku na náměstí s českou vlajkou (byť existují lidé, tvrdící, že vlastenectví již ztrácí v dnešní době smysl).
Když si však člověk na facebookovém profilu Milionu chvilek pročte podrobnosti k zítřejší demonstraci, tak se z nich dozví, že s připomenutím zavraždění Svatého Václava nemá tato akce společného prakticky nic, a je spíše jejím zneužitím pro politické účely. Akce Milionu chvilek totiž burcuje proti současnému českému premiérovi a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Ve zmińované upoutávce se píše o tom, že za necelý rok vlády Andreje Babiše došlo „k oslabení řady pojistek, které mají bránit přílišné koncentraci moci“ (namátkou jsou zmíněny například chystaná změna financování veřejnoprávní televize a rozhlasu, zpochybňování nezávislých institucí, prezidenta a Ústavního soudu nebo liknavý přístup k bezpečnostní situaci ve světě). Načež je v textu uvedeno, že za necelých 14 dnů nás čekají volby do obecních zasatupitelstev a senátní volby, kde mají čeští občané jedinečnou příležitost ukázat, co si o Babišově stylu vládnutí myslí.
Rozebírání toho, nakolik jsou konkrétní kroky Babišovy vlády skutečným ohrožením demokracie v naší zemi, by bylo na samostatný blog. Ale to burcování ohledně toho, aby voliči v druhý říjnový víkend dali svými hlasy najevo, co si o současném českém premiérovi myslí, mi přijde úsměvné. Jsem totiž přesvědčený, že v komunálních volbách převážná většina lidí nevolí podle stranické příslušnosti jednotlivých kandidátů, ale podle toho, nakolik je znají jakožto lidi, schopné pracovat ve prospěch obce. Ostatně, třeba v třiapůltisícové obci, kde žiju já, kandidují letos jen tři uskupení - jedna politická strana a dvě sdružení nezávislých kandidátů. A já se jako vždy chystám dát hlas vybraným kandidátům ze všech těchto tří uskupení - vesměs podle toho, jak dané lidi znám.
Co se pak týká voleb do Senátu, tak tam se bude volit v 27 obvodech a v současném senátním složení má ANO 2011 pouhých 8 křesel z 81. I kdyby tedy kandidáti za ANO 2011 čistě teoreticky letos zvítězili ve všech 27 obvodech (což se navíc nestane a třeba v Praze nejspíš nevyhrají ani v jednom obvodu), tak by to na nadpoloviční většinu v horní parlamentní komoře nestačilo. Proto mi „agitování“ voličů proti Babišovi v den státního svátku přijde ze strany Milionu chvilek pro demokracii jako nesmyslné. Čímž samozřejmě nijak nezpochybňuji právo takovou akci pořádat.
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