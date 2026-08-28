Stane se permanentní podavač trestních oznámení senátorem?
Jak asi ti, co sledují politiku, vědí, letos v říjnu nás kromě voleb do obecních zastupitelstev čekají i volby do 27 senátních obvodů. Ve volebním obvodě Praha 5 paří mezi hlavní favority publicista a někdejší člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka, kandidující za TOP 09 (viz odkaz zde). Pan Šarapatka přitom prvně kandidoval do horní parlamentní komory již v roce 1998, tehdy ovšem v barvách ČSSD. Tenkrát (stejně jako později v roce 2022) sice ve volbách neuspěl, když ani nepostoupil do druhého kola, nicméně tehdejší premiér a předseda ČSSD Miloš Zeman si ho následně vybral jako svého odborného poradce pro školství, vědu a výzkum.
S Milošem Zemanem se ovšem Zdeněk Šarapatka zhruba dva roky poté „rozkmotřil“ a v říjnu 2000 odešel z Úřadu vlády, následně pak ukončil i své členství v ČSSD a vstoupil do České strany národně sociální. Spor mezi těmito dvěma pány měl pak dohru v období, kdy byl Zeman prezidentem a Šarapatka coby tehdejší člen Rady ČT jedním z jeho největších mediálních kritiků. Zeman tehdy v jednom televizním pořadu prohlásil, že Šarapatku jakožto někdejšího poradce vyhodil pro neschopnost jak on, tak i pozdější premiér Stanislav Gross. Šarapatka naopak označil Zemanův výrok za „nepravdivý a dehonestující“ a s bývalým prezidentem i premiérem se kvůli němu soudil celkem 6 let (od roku 2019 do roku 2025), až tento soudní spor skončil opakovanou Zemanovou omluvou a zaplacením finanční satisfakce ve výši 50 tisíc korun (viz odkaz zde).
Pan Šarapatka si po tomto vítězství náležitě užíval mediální slávy, která mu zřejmě zachutnala natolik, že začal podávat na různé osoby trestní oznámení jako na běžícím páse. Na hnutí ANO kvůli vylepení billboardů, na nichž byla fotografie dnes už bývalého premiéra Petra Fialy, vedle níž byl text „Nejhorší premiér na světě“, na poslance Jindřicha Rajchla za údajné schvalování ruské invaze na Ukrajině, na stávajícího ministra zahraničí Petra Macinku za jeho výrok o „méněcenných lidech“ a také za výrok o „pokusu o ústavní puč“, kterým předseda strany Motoristé sobě označil červnové rozhodnutí Ústavního soudu, kterým nařídil Babišově vládě, že součástí české delegace na summitu NATO musí být i prezident Petr Pavel...
Když přitom v případě některých trestních oznámení tento kandidát na křeslo senátora (respektive jeho právník Artur Ostrý) neuspěje, nese to zpravidla velmi těžce. Což se stalo například při zamítnutí jeho trestního oznámení na billboard ANO s expremiérem Fialou (viz odkaz zde) nebo před několika dny po zamítnutí trestního oznámení na Petra Macinku za výrok o „ústavním puči“ (viz odkaz zde). V obou případech totiž státní zástupce rozhodl, že nešlo o trestný čin.
Což za mě bylo správné rozhodnutí. Výrokem o „ústavním puči“ sice ministr zahraničí celý spor o rozhodnutí Ústavního soudu zbytečně vyhrotil, ale bylo by smysluplné, aby v demokratické zemi chodil kdokoliv kvůli něčemu takovému před soud? Taktéž ohledně výroku o „nejhorším premiérovi na světě“ - samozřejmě, že s ním spousta lidí nesouhlasí (ani já, ač jsem Petra Fialu dvakrát moc nemusel, se nedomnívám, že by v jeho případě šlo o nejhoršího premiéra na celé planetě), ale v rámci každé předvolební kampaně se výroků tohoto typu přece objevuje spousta napříč politickým spektrem (příznivci koalice Spolu nechť si vzpomenou například na billboardy s Andrejem Babišem a textem „Rusko pro tebe všecko“).
Je samozřejmě pouze věcí oprávněných voličů v obvodě Praha 5, koho si letos v říjnu do Senátu zvolí. Já bych nicméně kandidátovi, který podává na někoho trestní oznámení i kvůli vyslovení názorů, které se mu nelíbí, určitě hlas nedal...
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