Stane se europoslanec Zdechovský novou jednotkou slušnosti?
K napsání dnešního blogu mě inspiroval včerejší text kolegy blogera Filipa Vracovského s titulkem „Stane se jeden Rajchl novou jednotkou odpudivosti?“ Je v něm barvitě popsáno, jak předseda strany PRO, který se v minulosti proslavil nejenom svoláváním demonstrací proti pandemii covidu a posléze proti Fialově vládě, ale i natočením porna se svou manželkou, nevybíravě naváží nejenom do předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře.
Že má Jindřich Rajchl ke slušnému a nepopulistickému politikovi daleko asi tak, jako zápasy české fotbalové ligy k zápasům Ligy mistrů, o tom asi není třeba sálodlouze diskutovat. Nicméně jak ti, co sledují sport aspoň okrajově, nejspíš zaregistrovali, i přes nevalnou úroveň naší nejvyšší domácí soutěže i korupční aféru, která českým fotbalem aktuálně zmítá, dokázala v tomto týdnu česká reprezentace postoupit po 20 letech na mistovství světa. Sice s velkou dávkou štěstí, ale jak říká klasik, na to se historie neptá. Pro ty, kteří se na internetových diskusích rádi naváží do fotbalového klubu FC Slovácko, bych pak ještě dodal, že současný reprezentační brankář (a jedna z hlavních opor našeho týmu v obou barážových zápasech) i střelec rozhodující penalty proti Dánsku jsou odchovanci tohoto klubu.
Ale pojďme zpátky k politice. Že poslanec Rajchl nedělá mnohými svými komenty na sociálních sítích současné vládní koalici zrovna nejlepší reklamu, o tom není pochyb. Stejně tak, jako ji nedělají například čestný předseda Motoristů a poslanec za tuto stranu Filip Turek, ministr kultury Oto Klempíř nebo náměstek na ministerstvu školství Zdeněk Kettner. Když však kritici současné Babišovy vlády o ní například mluví jako o vládě národní ostudy či o tom, že se u ní hulvátství stává normou, pak by mě zajímlalo, co například říkají na nedávný způsob komunikace mezi europoslancem za KDU-ČSL Tomášem Zdechovským a lídry Pirátské strany. Dočetl jsem se o ní jak v článku na Forum24 (což je médium, které rozhodně nelze podezírat z toho, že by nynější vládní koalici fandilo), tak i v komentáři Petra Koláře na serveru Lidovky.cz. O co v ní zhruba šlo?
„Piráti podpořili pedofily a sexuální predátory. Gratuluji,“ napsal na síti X lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Reagoval tak na hlasování v Evropském parlamentu, kde Piráti nepodpořili prodloužení prozatímního nařízení, umožňujícího odhalování nelegálního obsahu v online komunikaci.
Piráti si však takové nařčení nenechali líbit. Na Zdechovského výrok stručně zareagoval bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš: „Šašku.“ Zdechovský následně Bartošovi vzkázal, aby „až zase bude zhulenej, nepsal na sítě“. Načež se Bartoše zastal současný předseda Pirátů Zdeněk Hřib slovy: „Pan Zdechovský, poté co spočítal gaye ve vlastní straně, se začal zabývat pedofilií.“
Načež lidovecký europoslanec kontroval slovy: „Pan Hřib, poté co vyřešil dopravu v Praze, si šel poslat svým kámošům dětské porno. Všichni víme, že jste idiot. Nemusíte nám to připomínat, Zdeňku.“
Také zíráte nad tím, jaké „slušné“ konverzace jsou schopni politici z partají, které byly v předchozím sněmovním období ve společné vládní koalici? A jsou tedy ze stran, které příznivci Fialovy vlády téměř vždy označovali jakožto ty strany, které přišly očistit českou politickou kulturu poté, co ji řádně zašpinily strany jako ANO či SPD... Nebo vás to ani moc nepřekvapuje a říkáte si, že na české politiky prostě platí rčení: jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet?
Josef Nožička
- Počet článků 1786
- Celková karma 33,51
- Průměrná čtenost 3127x