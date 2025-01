SPD straší „chirurgy z dovozu“, Pirátská strana zase „církevními predátory“

Jak volební billboardy SPD, tak i Pirátské strany jsou za hranicí etiky či politické kultury, a v obou případech byly nejspíš vytvořeny s kalkulem vylepšit jejich volební preference.

O billboardech strany SPD, útočících na migranty tmavé pleti či na Romy, toho již bylo v médiích napsáno hodně. Nejvíce rozhořčení vyvolal billboard, na kterém je zobrazen muž tmavé pleti se zakrvaveným oděvem a nožem v ruce, přičemž je nad ním uveden nápis: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu“. Ve spodní části billboardu je pak doplněn text: „Stop migračnímu paktu EU“. Bývalého ministra spravedlnosti a ještě do loňského roku poslance Evropského parlamentu za TOP 09 Jiřího Pospíšila přiměla vloni v létě tato kampaň SPD podat trestní oznámení, a začátkem ledna letošního roku policie požádala Poslaneckou sněmovnu o vydání předsedy SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání (viz odkaz zde).

Názory na to, zda by měl být Okamura k trestnímu stíhání vydán a zda je vůbec smysluplné kvůli něčemu takovému trestní stíhání vést, se různí nejenom mezi veřejností na internetových diskusích, ale i mezi samotnými politiky. Dle dosavadních vyjádření jsou proti vydání šéfa SPD poslanci opozičního ANO (logicky pak i Okamurovi spolustraníci z SPD), ovšem i z úst některých zákonodárců ze stran současné vládní čtyřkoalice jsou slyšet pochybnosti ohledně smysluplnosti tohoto kroku. Například místopředseda Poslanecké sněmovny za ODS Jan Skopeček se k záležitosti vyjádřil slovy: „Považuji předmětnou kampaň SPD za hnusnou, neetickou, za hranou přípustné politické kultury, ale na to máme upozorňovat my politici, novináři, trestat za to mají nakonec voliči.“ (viz odkaz zde).

Podobného názoru jsem i já. Zmiňovaný billboard je skutečně nevkusný a za hranou etiky, ale podobně eticky nevkusných billboardů bychom našli v minulosti při volebních kampaních dost i u jiných politických stran, včetně některých stran, tvořících současnou vládní koalici. Namátkou bych vzpomenul například koláž z dílny koalice Spolu před loňskými evropskými volbami, na níž byla předsedovi ANO Andreji Babišovi a europosalnkyni Kláře Dostálové přimalována ruská trikolóra a připsán nápis: „Rusko, pro tebe všecko“.

Podobného etického přešlapu se pak před několika dny dopustila i strana, která ještě nedávno součástí vládní koalice byla, a která populistické způsoby strany SPD kritizuje velmi často. Politici Pirátské strany v rámci své kritiky smlouvy České republiky s Vatikánem, kterou premiér Fiala podepsal vloni v říjnu, přišli na síti X s grafikou, na které je vyobrazen obtloustlý farář s prstem před ústy na znamení mlčení, a obrázek je pak doplněn výmluvným textem: „Smlouva s Vatikánem pomůže jen sexuálním násilníkům, upozorňují oběti farářů“ (viz odkaz zde).

Nechci tímto příkladem vyvolávat polemiku ohledně toho, zda je horší vykreslovat všechny do Evropy přicházející migranty ze severní Afriky jako potenciální kriminálníky, nebo vykreslovat všechny katolické duchovní jako potenciální pedofily či sexuální predátory. Samozřejmě, že znásilňování dětí či mladých věřících kněžími se v minulosti skutečně stávalo a ne vždy se k tomu církevní představitelé postavili čelem. Ale zrovna tak může někdo namítnout, že kriminalita imigrantů v Německu, Švédsku či některých jiných západoevropských státech se také až donedávna bagatelizovala.

Svůj dnešní blog bych proto ukončil závěrem, že za hranicí politické kultury jsou jak billboardy SPD, tak i Pirátů, a je dosti možné, že v obou případech byly vytvořeny s kalkulem vylepšit jejich volební preference. Domnívám se nicméně, že ani vrcholní politici z SPD, ani z Pirátské strany by kvůli nim trestnímu stíhání čelit neměli.