Šok z návratu ruských hokejistů
Jak asi zaregistrovali i ti, kteří se o sport příliš nezajímají, Mezinárodní sportovní arbitráž CAS rozhodla o návratu Rusů do všech soutěží Mezinárodní hokejové federace IIHF (viz odkaz zde). Jelikož rozhodnutí má okamžitý a neodkladný účinek, znamená to, že ruští hokejisté mohou startovat na mistrovství světa v Německu a ruská juniorská reprezentace může již na přelomu roku startovat na šampionátu hráčů do 20 let. A také to, že mladé ruské hokejistky se mohou zúčastnit mistrovství světa do 18 let, které bude v lednu příštího roku hostit Ostrava.
Byť k návratu ruských a běloruských sportovců na různé světové a evropské šampionáty již začalo postupně docházet během letošního roku (šlo například o šampionáty v judu, kanoistice, veslování, sportovní i moderní gymnastice nebo plavání), přece jen asi málokdo čekal, že k něčemu takovému dojde i v případě ledního hokeje jakožto kolektivního sportu. Odpovídaly tomu velmi kritické reakce na adresu CAS, které bylo včera slyšet od řady českých politiků včetně ministra pro sport Borise Šťastného (viz odkaz zde), prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika nebo (což asi nikoho nepřekvapilo) nejslavnějšího hokejového brankáře naší historie Dominika Haška.
V řadě médií včetně hlavních zpravodajských relací na ČT i na Nově se pak řešilo, jak se k rozhodnutí CAS postavit. Zda šampionáty, kde budou startovat Rusové, bojkotovat, případně do zápasu proti Rusku (ať už by startovalo pod svou vlajkou nebo jako nezávislý tým) nenastoupit. V případě šampionátu hokejistek se pak ozývají hlasy, že by v souladu se stále platícím zákazem startu ruských sportovců, který v roce 2023 schválila Fialova vláda, neměla být mladým ruským hokejistkám udělena výzva.
Nic z toho není však tak jednoduché, jak si například mnozí radikální internetoví diskutéři představují. Když Česká republika odmítne udělit ruským hráčkám víza, může jí IIHF pořádání šampionátů odebrat, případně jí na dlouhou dobu žádný další nesvěřit. A bojkot hokejového šampionátu dospělých nebo odmítnutí nastoupit do zápasu proti Rusku by pak mohl pro náš národní tým znamenat automatický sestup do skupiny B. Což by mnozí fanoušci i samotní hráči ze země mnohonásobných mistrů světa asi nesli dost těžce.
Jistě se najdou mnozí, kteří budou argumentovat tím, že přednost by mělo mít morální hledisko a i sportovci by měli svým případným bojkotem projevit solidaritu s Ukrajinou, která se již více než 4 roky brání ozbrojené ruské agresi. Ale není přece jen smysluplnější prokazovat solidaritu s touto zemí jinými prostředky než bojkotem akcí, kterých se účastní sportovci z Ruska? Například humanitární pomocí lidem z oblastí, nejvíce postižených válkou?
Kdyby navíc bylo po všech českých sportovcích vyžadováno, aby se vzdali startu na šampionátech, kde startují i Rusové, tak by se například letos nestal Martin Fuksa mistrem světa v kanoistice, Alexander Choupenitch mistrem světa v šermu nebo Miroslav Knedla mistrem Evropy v plavání. A kdyby fotbaloví funkcionáři rozhodli, že se kvůli startu ruského týmu naše fotbalová reprezentace do 15 let nezúčastní mistrovství světa v Baku, tak by čeští mladí fotbalisté přišli o možnost hrát ve finále šampionátu. A opravdu by tohle většina z nás chtěla?
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