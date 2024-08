Smír s Agrofertem - že by ani ministr Rakušan neměl právo na svá „fakta“?

Ministr vnitra Vít Rakušan při výmluvách ohledně toho, jak to s jeho šifrovaným telefonem vlastně bylo, kličkoval stejně mizerně jako naši fotbalisté při zápasech letošního mistrovství Evropy.

Při včerejším brouzdání internetem jsem narazil na informaci o tom, že vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan uzavřel smír s koncernem Agrofert, týkající se toho, že byl společností, spadající do svěřenských fondů expremiéra Andreje Babiše, v minulosti odposloucháván (viz odkaz zde).

Ve zveřejněném prohlášení se v této věci konkrétně uvádí:

„Vít Rakušan zveřejnil dne 24. září 2023 na svém profilu na sociální síti X a na webových stránkách hnutí STAN výroky na adresu společnosti Agrofert, a.s., kterými přinejmenším vyvolával dojem, že tato společnost jej a další členy hnutí STAN odposlouchávala. Společnost Agrofert, a.s., tato nařčení odmítla a podala z tohoto důvodu na Víta Rakušana a hnutí STAN žalobu na ochranu své pověsti. Vzhledem k tomu, že tyto výroky se ukázaly jako nepodložené, dohodli se účastníci sporu na tom, že Vít Rakušan a hnutí STAN odstraní z webu článek a příspěvek obsahující napadené výroky.“

Ti, co mají dobrou paměť, nejspíš vědí, že předseda hnutí STAN se k tomuto obvinění společnosti Agrofert uchýlil v době, kdy byl v souvislosti s kauzou Dozimetr dotazován, jak to bylo s jeho šifrovaným telefonem. Ten mu měl pořídit jeho stranický kolega Stanislav Polčák a mělo jít o mobil se stejnou aplikací, jakou používali členové organizované skupiny kolem Dozimetru v čele s jejím šéfem Michalem Redlem.

Ministr vnitra a vicepremiér tehdy při výmluvách ohledně toho, jak to s tím jeho šifrovaným telefonem vlastně bylo, přitom kličkoval stejně mizerně jako naši fotbalisté při zápasech letošního mistrovství Evropy. Jednou tvrdil, že ho věnoval svým dětem na hraní, jindy zase to, že ho používal kvůli obavám z odposlechů, kterým jím vedené hnutí STAN před parlamentními volbami v roce 2021 čelilo (viz odkaz zde).

Jak je nicméně možné, že takto čestný politik a de facto druhý nejvýznamější muž našeho nepochybně nejlepšího vládního kabinetu v historii samostatné České republiky přistoupil nyní na smír s opovrhovaným Agorofertem místo toho, aby u soudu roznesl jeho „nemajitele“ Babiše na cucky a názorně prokázal, že tato osoba se neštítí používat své někdejší estébácké metody ani na své současné politické konkurenty?

Napadá mě jediné logické vysvětlení: vicepremiér Rakušan si vzal k srdci moudrá slova nedávno nastoupivšího vládního koordinátora pro strategickou komunikaci Otakara Foltýna, pronesená v jednom rozhovoru: „Máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá fakta“.