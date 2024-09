Slovenští hokejisté si vybojovali účast na olympiádě. I díky hráčům z KHL...

V českých médiích se před začátkem olympijské kvalifikace spíše než to, zda Slováci splní roli papírového favorita, více rozebíralo, že do jejich týmu byli nominováni i tři hokejisté, hrající v současné době v ruské KHL.

I když v těchto dnech stále panuje horké léto a pozornost českých sportovních fanoušků včetně mě byla v uplynulém týdnu upřena především k zápasům evropských fotbalových pohárů, případně pak k tenisovému US Open, některá česká média věnovala pozornost i lednímu hokeji. Konkrétně pak kvalifikaci na zimní olympijské hry v roce 2026, které se uskteční v italském Miláně a po určité pauze se na nich představí i hráči z kanadsko-americké NHL.

Čeští hokejisté kvalifikaci hrát nemuseli, neboť se v žebříčku IHHF, vydaném v roce 2023, umístili na osmém místě, což byla poslední příčka, která zajišťovala přímou účast na olympiádě. Slováci, kteří v žebříčku skončili těsně za námi devátí, již měli smůlu a účast v Miláně si tak museli vybojovat v kvalifikačním turnaji. Což znamenalo zvítězit ve čtyřčlenné skupině, ve které kromě Slovenska byly ještě týmy Rakouska, Maďarska a Kazachstánu.

V českých médiích se před začátkem kvalifikace však více než to, zda Slováci splní roli papírového favorita, spíše rozebíralo, že do jejich týmu byli nominováni i tři hokejisté, hrající v současné době v ruské KHL. V případě, že by se jednalo o českou hokejovou reprezentaci, měli by takoví hráči smůlu - u nás v roce 2022 rozhodl výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, že hokejisté, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsali nebo podepíšou smlouvu s některým z klubů KHL, nebudou povoláváni do reprezentace (viz odkaz zde).

I v zemi našeho východního souseda se dlouho vedly debaty o tom, zda hráče z ruské ligy do reprezentace povolávat. Tamní svaz rozhodl již před letošním mistrovstvím světa v Praze a Ostravě, že do reprezentace povoláváni být mohou, nicméně nakonec ani jeden z nich z různých důvodů nominován nebyl. V případě kvalifikace na olympiádu tomu však již bylo jinak a důvěru kanadského trenéra slovenské reprezentace Ramsayho dostali tři hráči z KHL: Grman (Vladivostok), Gernát (Jaroslavl) a Liška (Čerepovec).

Byl jsem dost překvapen tím, jak negativně rozebírali tento krok někteří čeští novináři (viz například články na iDnes zde a zde) či čtenáři na internetových diskusích. Kritizován byl především předseda slovenského hokejového svazu a bývalý výborný hokejista Miroslav Šatan za to, že na tiskové konferenci po oznámení nominace vyzval přítomné sportovní novináře, aby se více věnovali sportovní stránce místo stránky politické. Psalo se o tom, že někteří jiní slovenští hráči jsou rozhodnuti v případě povolání hráčů z KHL reprezentační pozvánku odmítnout (konkrétně se mluvilo o Pospíšilovi, hrajícímu v NHL za Calgary či o Lantošim, hrajícím v české lize za Liberec) nebo o tom, že někteří slovenští fanoušci budou na hráče z KHL reagovat pískotem.

Realita však byla nakonec taková, že nikdo z nominovaných slovenských hráčů reprezentaci neodmítl. A co se týká hráčů z KHL, všichni tři se na turnaji zapsali do střeleckých tabulek: Gernát přispěl gólem k těsné výhře 2:1 nad Rakouskem, Grman vstřelil jdeden ze sedmi slovenských gólů proti Maďarsku, Liška pak přispěl svým gólem v závěrečném zápase k výhře 3:1 nad Kazachstánem. Slovenská reprezentace tak skupinu, hranou v Bratislavě, vyhrála a účast na olympiádě si vybojovala. Zda slovenští fanoušci na zmíněné tři hráče pískali, o tom se zprávy z našich médií nezmiňují...

Co říci na závěr? S ohledem na stále trvající ruskou agresi na Ukrajině samozřejmě rozumím tomu, že jde o citlivou otázku a asi se můžeme ptát, proč v této době v ruské lize hrající hokejisté raději nejdou hrát jinam. Můj názor je nicméně takový, že pokud Putinův režim nepodporují nějakými konkrétními vyjádřeními v médiích či na sociálních sítích, tak by jim v účasti na světových sportovních akcích nemělo být z politických důvodů bráněno. Jestliže v kanadsko-americké NHL nastupuje v současné době kolem padesáti ruských hokejistů (a Američany či Kanaďany lze asi sotva podezírat z podpory Putinova Ruska), tak proč být v případě hokejistů z jiných zemí „papežštější než papež“?