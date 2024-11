Šiřitelé pokrokových názorů narušili přednášku ministra Lipavského

Je poněkud paradoxem, že to od radikálních propalestinských studentů schytal zrovna český ministr zahraničí Lipavský.

Český ministr zahraničních věcí Jan Lipavský přednášel v pátek na londýnské univerzitě University College London. Při přednášce na téma „Česká zahraniční politika a kolektivní paměť“ mluvil mimo jiné o ruské agresi na Ukrajině nebo o Milanu Kunderovi a jeho knize Unesený Západ. Pokud by Bc. Lipavský takový projev přednesl u nás doma například na Diplomatické akademii ministerstva zahraničních věcí, kterou minulý týden slavnostně otvíral spolu s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem (viz odkaz zde), jsem si jist, že by ho posluchači ocenili hlasitým potleskem ve stoje. Jenže ve Velké Británii je to dle všeho trochu jinak...

Jak si je možno přečíst i zhlédnout na krátkém videu v článku na iDnes zde, jeho přednášku v Londýně přerušilo několik studentů s šátkem na hlavě, kteří začali skandovat hesla Jako „Free Palestina“, „Izrael je teroristický stát“ a českého ministra zahraničí označili za válečného zločince, zodpovědného za utrpení Palestinců v Gaze. Ministr Lipavský následně musel na doporučení ochranky odejít z přednášejícího sálu nouzovým východem.

Jak je tedy možné, že se politik, který je u nás doma některými příznivci současné vládní čtyřkoalice (donedávna ještě pětikoalice) za nejlepšího českého ministra zahraničí od dob Karla Schwarzenberga, dočkal v západní zemi takových urážek? Že by snad proruští „dezoláti“, kteří dle mínění některých politiků Fialovy vlády, vládního koordinátora pro boj s dezinformacemi Foltýna či novinářů z těch ideově správných médií organizují u nás doma veškeré protesty proti Fialově vládě, měli vliv i na pokrokové studenty z Velké Británie? To nejspíš ne...

Prostě se ukázalo, že protiizraelské hnutí v řadě západních zemích stále sílí a je poněkud paradoxem, že to od radikálních studentů schytal (byť pouze verbální formou) zrovna Jan Lipavský. Tedy politik, kterého v roce 2021 tehdejší prezident Miloš Zeman prvně nechtěl ministrem zahraničí mimo jiné kvůli jeho ne úplně vstřícným postojům k Izraeli jmenovat a v roce 2022 se pak omluvil izraelskému prezidentovi Herzogovi za Lipavského postoj ke zprávě komise Rady OSN pro lidská práva k Izraeli (kterou české ministerstvo zahraničí odmítlo odsoudit).