Ruské kolo nemá nejenom na vánočních trzích v Opavě co dělat
Mnozí čeští občané jsou v dnešní době politikou takřka otráveni a nelze se jím příliš divit. Při pohledu na současného českého premiéra, velkou část členů jeho vládního kabinetu nebo předsedu Poslanecké sněmovny si totiž každý charakterní člověk musí říkat, jak si většina našeho národa mohla něco tak hrůzostrašného zvolit. Nelze se tak divit ani mnohým našim občanům, že se v současné době stydí v zahraničí za to, z jaké země pocházejí.
Na druhou stranu bychom však neměli zapomínat, že na naší politické scéně je k vidění i řada skutečných osobností, na které můžeme být právem hrdi. Kromě samotného pana prezidenta, o jehož morálních i politických kvalitách nemůže žádný objektivní občan ani na vteřinku zapochybovat, bych namátkou zmínil například europoslankyně Danuši Nerudovou a Markétu Gregorovou, jejich kolegu v Evropském parlamentu Tomáše Zdechovského, v českém parlamentu pak třeba poslankyni Michaelu Šebelovou, poslance (a doufejme, že i budoucího premiéra) Víta Rakušana, Jiřího Pospíšila nebo Jana Jakoba. Navíc je tu i dost takových, kteří zatím nejsou celosvětově či celonárodně známí, ale mají k tomu slibně nakročeno.
Jedním takovým nadějným politikem je opavský primátor Petr Czudek. Tento bývalý úspěšný basketbalový hráč i trenér se letos na podzim blýsknul hned dvěma záslužnými činy. Prvním bylo to, že jakožto lídr uskupení OK Změna pro Opavu dokázal po letošních komunálních volbách vyjednat koalici, která z opavské radnice vyšachovala vítězné hnutí ANO (viz odkaz zde). Dal tak občanům tohoto slezského města naději, že po osmi letech hrůzovlády ANO se zase dočkají radostnějších časů, jako tomu bylo například v době, kdy opavským primátorem byl pozdější úspěšný ministr financí Zbyněk Stanjura.
A že Petr Czudek je racionálním a zároveň pokrokově smýšlejícím politikem, dokázal nedávno svým rozhodnutím, že na letošních opavských vánočních trzích již nebude v rámci solidarity s Ukrajinou k vidění ruské kolo. Přičemž tuto věc naprosto precizně zdůvodnil slovy: „Vánoce jsou svátky míru, naděje a solidarity. V době, kdy Rusko vede agresivní válku proti Ukrajině a statisíce lidí nemohou prožívat svátky v klidu a bezpečí, jsem se rozhodl, že letos ruské kolo nebude součástí opavských vánočních trhů,“ (viz odkaz zde).
Z odvážného a charakterního rozhodnutí opavského primátora by si měli vzít příklad nejenom další politici, ale i my samotní. Nikdo by si například již neměl pořizovat jakožto vánoční stromeček kavkazskou jedli, dávat si k snídani či ke svačině ruské vejce, případně si dopřát ruskou zmrzlinu. Možná budou někteří dezoláti či proruští kolaboranti argumentovat tím, že třeba ruské vejce není produktem ruské kuchyně a to výše zmiňované ruské kolo vynalezl koncem 19. století jeden americký inženýr. Ale s ohledem na to odporné označení „ruské“ je nanejvýš potřebné takto učinit a ukázat, že i přes současnou vládu, která je velkou ostudou naší země, se do ruského područí vtáhnout nenecháme.
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