Rázná odpověď českého premiéra Robertu Ficovi

Signály, pronesené během pořadu Otázky Václava Moravce směrem k slovenskému premiérovi, byly jasné a naprosto srozumitelné.

Že se premiér Petr Fiala rázně vypořádal s křivým obviněním slovenského premiéra ohledně zasahování českých politiků a novinářů do vnitřních záležitostí Slovenska, o tom se mohli přesvědčit všichni, kdo včera po poledni sledovali oblíbený pořad Otázky Václava Moravce na ČT1. Pan premiér tam sice neměl žádného oponenta (s největší pravděpodobností proto, že si žádný opoziční politik netroufnul s ohledem na jedinečné rétorické kvality českého premiéra a předsedy ODS pozvání do studia přijmout), nicméně signály, pronesené směrem k jeho slovenskému protějšku, byly jasné a naprosto srozumitelné (viz odkaz zde).

Takže pro ty, co poněkud nepochopitelně dali přednost souběžně běžícímu pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova, nebo nemohli sledovat vysoce profesionální Moravcův pořad z objektivních důvodů, si dovolím stručné shrnutí. Je totiž nanejvýš žádoucí, aby všichni znali pevný postoj našeho premiéra k politikovi, který svým nerozvážným jednáním ohrožuje nejenom své slovenské spoluobčany, ale i zájmy celé Evropské unie.

Premiér Fiala především na adresu slovenského premiéra zcela srozumitelně prohlásil, že on ani nikdo z ministrů jeho vlády do vnitřních záležitostí Slovenska nezasahuje, nicméně má právo vyjádřit se k jeho zahraniční politice, pokud se týká českých zájmů. A jestliže někdo například kritizuje častěji Brusel než Moskvu, tak to tedy v zájmu České republiky rozhodně není! Jestliže totiž vrcholní představitelé Evropské unie dávají najevo, že si uvědomělého proevropského postoje většiny českých politiků váží (například tím, jak silné a důležité portfolio českému eurokomisaři Jozefu Síkelovi přidělili), tak je přece nejenom Fialova vláda nesmí v tomhle směru zklamat.

Těm, kteří mají špatnou paměť, pak pan premiér připomenul, že to nebyl on, ale naopak Andrej Babiš, kdo v roce 2023 radil slovenským voličům, koho mají volit. Sice malinko pozapomenul na to, že i prezident Petr Pavel tehdy prohlásil, že případné vítězství Ficovy strany Smer by mohlo vést k určitému narušení česko-slovenských vztahů a česká ministryně obrany Jana Černochová se nechala slyšet, že pokud by Slovensko opustilo prozápadní směr, budeme první na raně my (viz odkaz zde), ale ti to mysleli v dobrém a na rozdíl od předsedy hnutí ANO tím nesledovali žádné zištné důvody.

Kdybych tedy měl včerejší vystoupení pana premiéra ve veřejnoprávní televizi zhodnotit fotbalovou terminologií, tak bych neváhal konstatovat, že v pomyslném souboji na dálku proti Ficovi a Babišovi vstřelil Petr Fiala minimálně pět branek. Tak, jak je dle jeho vlastních vzpomínek kdysi vstřelil coby střední útočník v amatérském fotbale (zlé jazyky sice tvrdí, že v tom zápase Fialův tým tehdy prohrál 2:3, ale to je nepochybně křivá lež, na jejímž šíření se podílejí proruští dezoláti).