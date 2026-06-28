Rasistou snadno a rychle. Aneb říci „typický africký fotbal“ je prý rasismus
Bývalý německý fotbalový reprezentant Bastian Schweinsteiger se stal terčem kritiky za výrok, který dle některých lidí vyznívá rasisticky. Konkrétně ho takto charakterizoval například trenér fotbalové reprezentace Pobřeží slonoviny Emerse Faé nebo novinář z německého týdeníku Spiegel Philipp Awounou.
A co že „rasistického“ bývalý fotbalista, který to s německou reprezentací dotáhl k tiulu mistra světa v roce 2014 a k třetím místům na předchozích dvou světových šampionátech, řekl? Jak je popisováno například zde a zde, Schweinsteiger na televizní stanici ARD před zápasem letošního šampionátu mezi Německem a Pobřežím slonoviny na adresu celku ze západní Afriky sdělil: „Předvádí typický africký fotbal. Trochu divoký, neortodoxní, méně podřízený taktice.“
Tak nevím. Možná jsem málo progresivistický a nejdu s dobou, ale mně tohle jako rasismus rozhodně nepřipadá. V Africe vyrůstá spousta výborných fotbalistů, o kterých se často přetahují nejlepší anglické, francouzské či německé kluby, ale na mistrovstvích světa se africkým týmům probojovat mezi ty úplně nejlepší dlouho nedařilo. Až na minulém světovém šampionátu v Kataru se mužstvu Maroka podařilo postoupit do semifinále a skončit na celkovém čtvrtém místě. Přitom už mnohem dříve měla Afrika výborné fotbalové týmy, ať už to byl v devadesátých letech Kamerun a později pak například Senegal, Nigérie nebo Ghana. Přičemž africké týmy v rozhodujících čtvrtfinálových nebo osmifinálových zápasech často doplácely na to, že zápas nezvládly právě po taktické stránce.
Proto Schweinsteigerova charakteristika, že africké týmy hrají fotbal, který je trochu divoký a méně podřízený taktice v porovnání s například většinou evropských týmů, dle mého názoru sedí, a nic rasistického na ní nevidím. Byť samozřejmě i v tomto směru už dnes udělaly některé africké týmy (často díky přispění evropských trenérů) pokrok a umí úspěšnému výsledku podřídit zápasovou taktiku.
Mimochodem, proč se dle logiky, kterou aplikovali někteří Schweinsteigerovi kritici, nepovažuje za rasistický či politicky nekorektní například termín „typický kanadský hokej“? Takto totiž sportovní experti často označují styl hry kanadských hokejových celků, založený na přímočarosti a hře do těla. A co teprve, kdyby někdo použil třeba termín „typický český fotbal“? To bychom my Češi s ohledem na to, co naše reprezentace na právě probíhajícím světovém šampionátu předvedla, měli být teprve uraženi...
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