Rakušanových 101 demokratů
I když nejsem masochista, včerejší Superdebatu volebních lídrů jsem si včera na ČT 1 pustil. Nicméně po jejím zhlédnutí se ani moc nedivím lidem, kteří, byť třeba ještě nejsou rozhodnutí, komu dají v pátek nebo v sobotu svůj hlas, pořady tohoto typu sledovat odmítají. Nicméně kdo má rád komedie či tragikomedie, tak si včera večer jistě přišel na své…
Že si účastníci takových debat často skáčou do řeči, navzájem se napadají a občas i urážejí, na to už je televizní divák řadu let zvyklý. Ale včerejší Superdebata přece jen přinesla ještě o něco vyšší „level“. Zejména vzájemné slovní přestřelky mezi premiérem a lídrem Spolu Petrem Fialou a místopředsedou hnutí ANO Karlem Havlíčkem, které se moderátorka Marcela Augustová marně pokoušela utnout, takřka nebraly konce. Petr Fiala byl chvilkami viditelně nervózní, nicméně výpad typu, že si asi zapomněl vzít prášek, si Karel Havlíček, který do debaty přišel místo šéfa hnutí ANO Andreje Babiše (těžko říci, zda kvůli kritickému postoji k veřejnoprávní televizi, nebo Babiš sebekriticky usoudil, že první místopředseda ANO je lepší řečník než on), mohl ušetřit. Nicméně ani pan premiér se posléze neukázal jako zrovna korektní diskutér, když na adresu za pravici se označujících Motoristů pronesl, že „pravice rozhodně neznamená hajlování a bití žen“.
Nicméně zatímco Fiala, Havlíček i téměř všichni další ze včerejší osmičlenné sestavy volebních lídrů aspoň občas pronesli něco, co mělo hlavu a patu, ohledně vicepremiéra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana se to říci nedalo (aspoň tedy z mého pohledu). Na klopě svého saka měl číslo 101 (občas tohle číslo ukazoval do kamery i na přineseném letáku), které má symbolizovat, že je třeba, aby skutečné demokratické strany, což jsou dle něho STAN, Spolu a Piráti, daly po volbách dohromady nejméně 101 hlasů, zajišťujících většinu v Poslanecké sněmovně. Jiný výsledek prý bude znamenat ztrátu demokracie v naší zemi a její směřování na východ do náruče Putinova Ruska.
Ne, že bychom něco takového pravidelně neslýchali i od politiků z koalice Spolu nebo z Pirátské strany, ostatně, i Petr Fiala a Zdeněk Hřib fráze v tomto duchu při včerejších Superdebatě několikrát pronesli. Nicméně ne až tak intenzivně jako stávající vicepremiér a ministr vnitra, a paradoxní navíc bylo, že ačkoliv Vít Rakušan opakovaně kritizoval opozici za to, že místo konstruktivních návrhů jen straší občany, sám v této „disciplíně“ i včera vynikal ze všech nejvíc. Dokonce i při otázce moderátorky Augustové ohledně toho, zda by jednotlivé strany zachovaly stávající počet státních svátků, pronesl obavu, zda v případě vítězství „nedemokratických stran“ nehrozí vyřazení 17. listopadu ze seznamu našich státních svátků.
Předseda hnutí STAN dle zpráv v médiích (viz například odkaz zde) nyní chodí v tričku s číslem 101 i na svá předvolební setkání s občany a rozdává na nich jak letáky STAN, tak i letáky Spolu či Pirátů. Ostatně, i při včerejší debatě apeloval na voliče, aby v případě, že nechtějí dát svůj hlas STAN, přišli k volbám a dali ho některému ze zmíněných subjektů, aby ta potřebná „stojednička demokratů“ byla stůj, co stůj. Od politika, který ještě nedávno veřejně prohlašoval, že on chce být novým premiérem a docela tvrdě kritizoval ODS za její postoj k bitcoinové kauze, je to docela rychlý ústup ze slávy…
Josef Nožička
„Žaloba pro demokracii“ skončila u Ústavního soudu fiaskem
Zřejmě nejsledovanější událostí na domácí politické scéně bylo včerejší jednání Ústavního soudu ve věci takzvaných nepřiznaných koalic hnutí SPD a Stačilo! pro letošní sněmovní volby.
Josef Nožička
Hlavní líčení v kauze Dozimetr mělo v zájmu zachování demokracie v naší zemi počkat
U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo včera, tedy pouhých 11 dní před volbami, v nichž půjde opravdu o všechno, projednávání bezvýznamné kauzy Dozimetr.
Josef Nožička
Když Rakušan jezdí demonstrovat na Slovensko
Je v pořádku, když se protivládních demonstrací v cizí zemi zúčastňuje český vicepremiér a ministr vnitra? Byť jako „soukromá osoba“?
Josef Nožička
Ještě, že redaktor Wollner již v České televizi není…
Touží snad lidé jako Marek Wollner po tom, aby se veřejnoprávní televize rozsahem své politické propagace vrátila do normalizační doby?
Josef Nožička
Piráti to nakopnou. Už zase...
Nynější úderné heslo „Nakopneme to!“ mi připomenulo někdejší úderné heslo „Pusťte nás na ně!“, se kterým Pirátská strana šla do sněmovních voleb v roce 2017.
