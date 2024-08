Rada ČT ani Milion chvilek pro demokracii zrušení pořadu 168 hodin neodvrátily

Happeningu hnutí Milion chvilek, svolanému kvůli obavám o nezávislou kritickou publicistiku České televize, se včera zúčastnilo pouze několik desítek osob.

Koncem července informovalo tiskové oddělení České televize veřejnost, že publicistický pořad 168 hodin bude od podzimu vyřazen z její programové nabídky. Generální ředitel ČT Jan Souček jako důvody ukončení pořadu uvedl opakované porušování závazných pravidel při zpracování reportáží a nepřijatelný způsob konverzace jeho hlavní moderátorky Nory Fridrichové s bývalým redaktorem ČT Markem Wollnerem (viz odkaz zde).

Pořad 168 hodin, vysílaný v neděli večer na ČT1, jsem sledoval vcelku pravidelně a několikrát jsem mu věnoval i článek na svém zdejším blogu, ať už kritický (viz například zde) nebo naopak pochvalný (viz například zde). A byť jsem občas míval výhrady k tendenčnosti některých reportáží, upozorňování na problémy některých lidí, kteří se ne vlastní vinou dostali do složité životní situace, nebo na aroganci některých úřadů, jsem naopak viděl jako smysluplné a přínosné. Také mi v poslední době přišlo, že jeho reportéři byli přece jen objektivnější než dříve a brali si na mušku nejenom Babiše, Zemana či Okamuru, ale i politiky ze současné vládní koalice.

Proto mě jako diváka zrušení pořadu 168 hodin docela mrzelo, nicméně na rozdíl od některých, kteří měli „jasno“ v tom, že za jeho koncem stojí tlaky vlivných politiků, případně pak i vliv páté ruské kolony, si netroufnu spekulovat, proč se vedení naší veřejnoprávní televize rozhodlo po 18 letech vyřadit tento pořad z programové nabídky.

Někteří lidé ještě možná ve skrytu duše doufali, že se jeho konec podaří odvrátit díky mimořádnému jednání Rady České televize, svolané na včerejší den. Jak však už asi víte z médií, Rada ČT těsnou většinou vysvětlení generálního ředitele Součka ohledně zrušení pořadu přijala a pouze mu uložila, aby jí do 10. září předložil materiál, týkající se další výroby publicistiky na ČT (viz odkaz zde). Jednání přitom provázely některé až bizarní momenty, když radní hlasovali o tom, zda Nora Fridrichová bude na jednání moci vystoupit. Generální ředitel Souček se naopak osobně na jednání Rady ČT nedostavil (nakonec se ho zúčastnil online) s odůvodněním, že její vstupování do autonomního rozhodování České televize je v rozporu se zákonem.

Ještě trapněji pak působil happening spolku Milion chvilek pro demokracii, svolaný na Kavčí hory před zmiňovaným mimořádným jednáním Rady ČT. Dle slov stávající předsedkyně tohoto spolku Mariany Novotné Nachtigallové byl happening svolán kvůli obavám o nezávislou kritickou publicistiku České televize (viz odkaz zde), ovšem dle zpráv médií se ho zúčastnilo pouze několik desítek osob...

I přes tohle organizátorské fiasko nicméně vidím na včerejší akci Milionu chvilek pro demokracii jako pozitivní aspoň to, že tento spolek či hnutí stále existuje. S ohledem na to, jak aktivní byli jeho organizátoři v období let 2018-2021, a jak v kontrastu s touto aktivitou nyní mlčí ke všem průšvihům současné vlády, jsem se totiž obával, že tohle hnutí už zaniklo a na stav demokracie v naší zemi již nebude nikdo zodpovědně dohlížet.