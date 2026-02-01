Půl milionu podpisů na podporu Petra Pavla a přání Tomáše Halíka
Spolek Milion chvilek pro demokracii, jehož kampaň byla poprvé spuštěna v únoru 2018 při příležitosti 70. výročí pádu komunistického režimu, spustil před dvěma měsíci na internetu občanskou výzvu s názvem „Stojíme za prezidentem“. Na webových stránkách Milionu chvilek pro demokracii se při jejím spuštění mimo jiné uvádělo: „Prezident Petr Pavel čelí poslední týdny silným útokům, lžím a nenávistné kritice — jen proto, že trvá na dodržování základních principů našeho demokratického státu. Ať už jde o nevybíravé výpady populistů, extremistů či dezinformační scény, tlak na prezidenta Pavla je nepřehlédnutelný.“
Výzva měla v mediálním prostoru poměrně velký ohlas a předevčírem „chvilkaři“ na svém facebookovém profilu radostně oznamovali, že ji podepsalo již přes půl milionu osob. Obrázek zaplněné demonstrace s tučněm napsaným číslem 500 000 je doplněn textem, nešetřícím superlativy. Je zde například napsáno: „Tohle se v historii České republiky ještě nikdy nestalo. Lidem evidentně došla trpělivost. Něco v nich prasklo. Něco se změnilo. Pan Macinka skutečně vejde do učebnic politologie. Bude to ovšem úplně jinak, než si původně myslel. Motoristé získali ve volbách 380 601 hlasů.“
Co se týká narážky na Petra Macinku, tak ministr zahraničí a předseda strany Motoristé sobě udělal odesláním výhrůžných esemesek prezidentovu poradci Petru Kolářovi kolosální hloupost, kterou samozřejmě musí každý slušný člověk odsoudit, ať už v politice fandí komukoliv. Bylo vcelku logické, že jeho hlouposti či naivity využili ti, kteří nově vzniklé vládní koalici nefandí a že Milion chvilek kvůli ní zorganizoval na dnešní odpoledne demonstraci na Staroměstké náměstí, na kterou pravděpodobně dorazí dosti velký počet lidí.
Je ale racionální srovnávat počet podpisů s výzvou Stojíme za prezidentem s tím, kolik hlasů dostali Motoristé v říjnových sněmovních volbách? Jednak výzva „chvilkařů“ nebyla vloni 30. listopadu spuštěna v reakci na nějaké „aktivity“ Petra Macinky, ale jako reakce na to, že prezident Pavel otálel se jmenováním Andreje Babiše premiérem - za což ho část veřejnosti kritizovala a obviňovala z toho, že nechce respektovat výsledek demokratických voleb. Nicméně k „nenávistné kritice či obrovskému tlaku na prezidenta“ (jak je psáno na stránkách Milionu chvilek pro demokracii) to mělo dle mého názoru dosti daleko. Při vzpomínce na to, čemu musel během svého desetiletého prezidentského období často čelit Pavlův předchůdce na Pražském hradě Miloš Zeman, mně tohle přišlo poměrně úsměvné.
Byť nakonec prezident ke zklamání většiny příznivců současné parlamentní opozice jmenoval Andreje Babiše premiérem a posléze i jeho vládu (s výjimkou na post ministra životního prostředí navrženého Filipa Turka), jeho „ochrana“ ze strany představitelů Milionu chvilek neustala. Byl vychvalován za to, že se zachoval státnicky, když čestného předsedu Motoristů ministrem nejmenoval a počet podpisů pod výzvou Stojíme za prezidentem stále rostl. Nejvíc ovšem začal narůstat poté, co Petr Pavel na úterní mimořádně svolané tiskové konferenci obvinil ministra zahraničí Macinku z vydírání a texty jeho esemesek, posíláných poradci Kolářovi, se záhy poté objevily na téměř všech zpravodajských serverech. Včera večer se již na příslušných stránkách objevovalo číslo vyšší než 570 000 a je docela možné, že během dneška ještě nadále strmě poroste.
Když se nicméně vrátím k číslu 380 601, tedy volebnímu výsledku Motoristů v posledních sněmovních volbách. Je zřejmé, že Milionu chvilek nejde jen o případné odvolání Petra Macinky z postu ministra, ale o to, aby se současná vládní koalice (která mimochodem dostala v celkovém součtu od voličů zhruba 2 750 000 hlasů) rozhádala a ztratila ve Sněmovně nadpoloviční většinu, což by nejspíš vedlo k předčasným volbám. Což by bylo splněným přáním například pro katolického kněze Tomáše Halíka, který nedávno veřejně prohlásil, že by si přál rychlý konec Babišovy vlády a vypsání nových voleb - aby ti, kteří současnou vládní koalici volili, „dostali možnost reparátu a určitého pokání“ (viz odkaz zde).
Josef Nožička
