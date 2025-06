Proč není třeba, aby premiér Fiala podával demisi

Vážně i trochu nevážně o bitcoinové kauze, která stále hýbe českou politickou scénou, a pozornost jí věnují i mnohá zahraniční média.

Parlamentní opozice s největší pravděpodobností iniciuje v nejbližší době svolání mimořádné sněmovní schůze, jejímž cílem bude vyslovit nedůvěru kabinetu premiéra Fialy. Zejména předseda hnutí ANO Andrej Babiš totiž opakovaně mluví o tom, že kvůli bitcoinové kauze musí ve vládě kromě ministra spravedlnosti Pavla Blažka skončit i ministr financí Zbyněk Stanjura a samotný premiér Fiala. Já se však domnívám, že demise Petra Fialy za stávající situace již není potřebná.

Někteří čtenáři mých blogů, kteří mi v diskusích občas vyčítají, že se v nich příliš často věnuji současnému premiérovi a předsedovi ODS, a naopak Andreji Babišovi a dalším opozičním politikům téměř vůbec, asi budou tímto mým názorem překvapeni. Co mě k takto překvapivému závěru vede? To vám samozřejmě vysvětlím v následujících řádcích.

Zkusme si stručně shrnout dosavadní vývoj bitcoinové kauzy. Zprávy o poněkud podivném daru v hodnotě přibližně miliardy korun, který ministerstvu spravedlnosti poskytl odsouzený obchodník s drogami, se v českých médiích začaly objevovat minulý týden ve středu (jako první s nimi přišel Deník N). Premiér Fiala nicméně ještě ve čtvrtek mluvil o tom, že věří, že Blažkův resort získal miliardový dar dle platné legislativy a získané peníze použije ministerstvo spravedlnosti na dobré věci, které jsou potřeba (viz odkaz zde). Následujícího dne v pátek se sice již celá věc mohutně propírala na jednání Poslanecké sněmovny, pan premiér nicméně na schůzi přítomen nebyl a v pátek odpoledne se místo toho účastnil otvírání nové sokolovny v Koběřicích (což je obec poblíž Brna s přibližně 700 obyvateli).

Proto zpráva o rozhodnutí ministra Blažka rezignovat na svůj post ve vládě v pátek v podvečer působila tak trochu jako blesk z čistého nebe. Premiér Fiala i řada dalších politiků ze současné vládní koalice Blažkův přístup ocenili, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ho dokonce označila za projev politické kultury. Na pondělní tiskové konferenci Petr Fiala přiznal, že ho ministr Blažek před pár týdny o miliardovém daru informoval, nicméně mu to prý vyprávěl tak trochu jako historku, a navíc to bylo až po podpisu darovací smlouvy. V podobně alibistickém duchu mluvil i ministr financí Stanjura (viz odkaz zde).

Místo vyvození osobní odpovědnosti premiéra, ministra financí či některého jiného z vlivných vládních politiků jsme se však dočkali jen dalšího „pokání“ od Pavla Blažka, který včera rezignoval na post šéfa jihomoravské ODS a navíc pozastavil i své členství ve straně. Jak je přitom psáno v článku zde, Blažek byl nejvýraznější postavou jihomoravské ODS téměř dvě desetiletí a byl to on, kdo Petra Fialu před 12 lety do strany přivedl a následně mu pomáhal v cestě do čela ODS. Navíc je veřejným tajemstvím, že v roce 2021 "prošel“ nově vznikající Fialův kabinet u tehdejšího prezidenta Zemana právě díky Blažkovi.

Odpověď na otázku, položenou v úvodu článku, je tedy následující: demise Petra Fialy kvůli bitcoinové kauze již není za stávající situace potřebná, protože ten skutečný premiér již z vlády odešel (a navíc po vzoru řeporyjského starosty pozastavil i své členství v ODS)...